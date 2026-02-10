حكام ديمقراطيون يقاطعون عشاء البيت الأبيض احتجاجاً على سياسات ترامب

- تعثّر الاجتماع السنوي لحكام الولايات الأميركية بسبب استبعاد الرئيس ترامب للحكام الديمقراطيين من الفعاليات في البيت الأبيض، مما أدى إلى مقاطعة 18 حاكماً ديمقراطياً للعشاء التقليدي. - رابطة حكام الولايات الوطنية أعلنت عدم عقد اجتماع رسمي مع ترامب، مؤكدة أن عدم دعوة جميع الحكام يعيق فرص التعاون بين الحزبين، وأن الحكام الديمقراطيين سيواصلون الدفاع عن مواطنيهم. - حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت أشار إلى أن البيت الأبيض يخطط لدعوة الحكام الجمهوريين فقط، مما دفع الرابطة لعدم تسهيل الحدث أو إدراجه في برنامجها الرسمي.

تعثّر الاجتماع السنوي لحكّام الولايات الأميركية، الذي كان يُنظر إليه منذ سنوات بوصفه تجمعاً نادراً يجمع الحزبين، بعدما استبعد الرئيس دونالد ترامب الحكام الديمقراطيين من الفعاليات المقررة في البيت الأبيض.

وقالت رابطة حكام الولايات الوطنية إنها لن تعقد اجتماعاً رسمياً مع ترامب خلال لقائه المرتقب بالحكام في واشنطن لاحقاً هذا الشهر، وذلك بعد أن خطط البيت الأبيض لتوجيه الدعوات إلى الحكام الجمهوريين فقط. وفي هذا السياق، أعلن 18 حاكماً ديمقراطياً، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم العشاء التقليدي الذي يُقام في البيت الأبيض.

وأوضحت الرابطة في بيان: "إذا كانت التقارير صحيحة بشأن عدم دعوة جميع حكام الولايات لحضور هذه الفعاليات، التي شكّلت تاريخياً فرصاً مثمرة للتعاون بين الحزبين، فلن نشارك في عشاء البيت الأبيض هذا العام. الحكام الديمقراطيون متحدون، ولن يتوقفوا عن الدفاع عن مواطني ولاياتهم والعمل من أجل تحسين حياتهم".

من جانبه، قال حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، الجمهوري ورئيس رابطة حكام الولايات الوطنية، في رسالة وجّهها الاثنين إلى زملائه المحافظين وحصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس"، إن البيت الأبيض يعتزم قصر الدعوات لاجتماع العمل السنوي للرابطة، المقرر عقده في 20 فبراير/ شباط، على الحكام الجمهوريين فقط.

وأضاف ستيت: "نظراً لأن مهمة رابطة حكام الولايات الوطنية هي تمثيل جميع الحكام الـ55، فإن الرابطة لم تعد تعمل ميسراً لهذا الحدث، كما لم يعد الاجتماع مدرجاً ضمن برنامجها الرسمي".

(أسوشييتد برس)