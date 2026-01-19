حفتر يلتقي رئيس هيئة الأركان الأردنية في بنغازي

قال المكتب الإعلامي لقيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يوم الأحد، إن حفتر بحث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" مع الأردن. ووصل الحنيطي إلى بنغازي رفقة وفد عسكري رفيع المستوى، حيث استقبله صدام حفتر، نائب ما يُعرف بـ"القيادة العامة للجيش الوطني"، ضمن مراسم رسمية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء شهد مباحثات ثنائية "لمناقشة آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ورفع القدرات القتالية للقوات" التابعة لحفتر. وأشار المكتب إلى أن زيارة الوفد العسكري الأردني تأتي "في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين القيادة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية".

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد عسكري أردني رفيع إلى بنغازي. وجاءت زيارة الوفد الأردني بعد أن أجرى صدام، في السادس من الشهر الجاري، زيارة إلى العاصمة الأردنية، حيث التقى الحنيطي وعددًا من القيادات العسكرية الأردنية "لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير ورفع القدرات".

وأشار بيان المكتب الإعلامي حينها إلى أن صدام ناقش مع الجانب الأردني "التعاون في مجالات التدريب العسكري ورفع كفاءة الكوادر، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين". وفي الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت قيادة حفتر أنها وقعت مع الجانب الأردني اتفاقية للتعاون المشترك في المجال الطبي، مشيرة إلى أن تنفيذها سيبدأ خلال العام الجاري.