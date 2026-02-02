حفتر ونجله صدام يزوران باكستان

- تعزيز العلاقات الثنائية: زيارة خليفة حفتر إلى باكستان تأتي تلبية لدعوة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. - اتفاقيات عسكرية ضخمة: توقيع اتفاقية بين ليبيا وباكستان تشمل صفقة لبيع معدات عسكرية بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار، تتضمن طائرات مقاتلة ودبابات ومعدات تدريب. - تطور التواصل العسكري: الزيارات المتبادلة بين القيادات الليبية والباكستانية تعكس تطوراً تدريجياً في مستوى التواصل العسكري، بدءاً من توقيع مذكرة تفاهم وصولاً إلى اتفاقيات تعاون أوسع.

وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفقة نجله صدام نائب ما يُعرف بــ"القيادة العامة للجيش الوطني"، اليوم الاثنين، إلى باكستان حيث كان في استقباله رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة حفتر إن الزيارة جاءت "تلبية لدعوة رسمية" من الجانب الباكستاني، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، "بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

ونقل المكتب الإعلامي عن حفتر تأكيده أن الزيارة "تعكس عمق العلاقة بين القيادتين والشعبين" الليبي والباكستاني، وتطلعه "لتطوير الروابط الثنائية وفتح آفاق واسعة للشراكة في مختلف المجالات".

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قد وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، السبت الماضي، لإجراء "محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، و"تطوير مجالات التعاون المشترك" وفق المكتب الإعلامي لحكومة حماد.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار رئيس أركان الجيش الباكستاني بنغازي ووقع اتفاقاً يهدف إلى "تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي"، بحسب بيان لمكتب حفتر الإعلامي لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق في حينه.

غير أن وكالة رويترز كشفت، نقلاً عن مصادر باكستانية، أن الاتفاق تضمن صفقة لبيع معدات عسكرية تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، تشمل شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، و44 دبابة من طراز حيدر، إضافة إلى 12 طائرة تُستخدم في التدريب الأساسي للطيارين، مشيرة إلى أن الصفقة شملت أيضاً معدات برية وبحرية وجوية، تمتد على مدى عامين ونصف.

وجاءت زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى بنغازي بعد خمسة أشهر من زيارة أجراها صدام حفتر إلى إسلام أباد في يوليو/ تموز الماضي، ما يعكس تطوّراً تدريجياً في مستوى التواصل العسكري بين الطرفين، الذي بدأ بإعلان في إسلام أباد عن توقيع مذكرة تفاهم فنية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وصولاً إلى توقيع الاتفاقية في بنغازي، وانتهاء بزيارة حفتر إلى العاصمة الباكستانية.