حظر تجوّل في درعا جنوبي سورية بعد اشتباكات عشائرية خلفت قتلى وجرحى

أخبار
دمشق

حسام رستم

avata
حسام رستم
حسام رستم
مباشر
10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:06 (توقيت القدس)
الأمن السوري في إزرع درعا بعد اشتباكات عشائرية 10/10/2025 (الداخلية السورية)
الأمن السوري في إزرع بريف درعا، 10 أكتوبر 2025 (الداخلية السورية)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اندلعت اشتباكات عشائرية في مدينة إزرع بمحافظة درعا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، مما دفع وزارة الداخلية لفرض حظر تجوّل وإرسال تعزيزات أمنية لضبط الوضع.
- تدخلت قوات الأمن الداخلي بسرعة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة ومنع الفوضى، مع تطبيق طوق أمني حول المناطق المتأثرة وتحديد المتورطين في الأحداث.
- في حادثة منفصلة، قُتل شخص في بلدة نمر بريف درعا الشمالي، وسط استمرار انتشار السلاح العشوائي وحملات أمنية لسحبه والقبض على مطلوبين.

قُتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في اشتباكات عشائرية اندلعت في ريف درعا جنوبي سورية، في حين أعلنت وزارة الداخلية فرض حظر للتجوّل وإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران إنّ مدينة إزرع شهدت اشتباكات عشائرية بين عائلتين في المدينة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وأضاف أن قوات الأمن الداخلي تدخلت فوراً وفرضت سيطرة كاملة على المدينة، مع تعزيز وجودها في جميع الأحياء لضمان استتباب الأمن ومنع أي فوضى أو أعمال انتقامية. كما أعلن عمران، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية، فرض القوات الأمنية طوقاً محكماً حول المناطق المتأثرة، وتطبيق حظر تجوّل مؤقت لضبط الوضع، مع متابعة لتحديد جميع المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في القنيطرة، يوليو 2025 (بكر القاسم/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

توغل إسرائيلي بريف القنيطرة واغتيالات في درعا وسط تصاعد التوتر

وأوضح الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، أنّ رجلا وابنه قُتلا بعد استهدافهما بإطلاق نار أثناء توجههما إلى صلاة الجمعة بدافع الثأر على خلفية خلاف قديم، كما قتل شاب آخر أثناء الحادثة. وعقب ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة إزرع بين عشيرتين في المنطقة، ووصلت تعزيزات كبيرة من الأجهزة الأمنية إلى المنطقة.

وفي حادثة منفصلة، قُتل شخص من جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة نمر بريف درعا الشمالي، وفق ما أكد الحوراني. وما زالت معظم مناطق محافظة درعا تعاني من الانتشار العشوائي للسلاح، في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق حملات أمنية تهدف إلى سحب السلاح والقبض على مطلوبين لقضايا جنائية وآخرين لأسباب التبعية للنظام السابق.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
جنود إسرائيليون على حدود غزة، 10 أكتوبر 2025 (جاك غويز/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

انسحاب الجيش الإسرائيلي نحو الخط الأصفر... نصف غزة محتل

تظاهرة في الرباط نصرة لغزة، 7 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

58 مدينة مغربية تتظاهر احتفاء بوقف إطلاق النار في غزة

بوابات معبر رفح الحدودي، 10 أكتوبر 2023 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إعادة فتح معبر رفح الأسبوع المقبل تحت إشراف بعثة أوروبية