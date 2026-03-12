حظر تجول في قرى بريف حمص وسط سورية بعد هجوم على مركز أمني

- فرضت قيادة الأمن الداخلي في حمص حظر تجوّل في عدة قرى بعد حادثة أمنية في تل الشور، حيث اعتدت مجموعات مسلحة على مبنى إدارة المنطقة، مما استدعى استنفار قوى الأمن. - الهجوم على مبنى إدارة المنطقة في تل الشور مرتبط باتهامات فساد ضد المسؤولين الأمنيين، مما أدى إلى تعزيزات أمنية لملاحقة المهاجمين. - في ريف دمشق، عقد اجتماع لبحث الواقع الأمني والتنسيق بين الأفرع الأمنية، حيث ساهمت قوى الأمن في إحباط مخطط إرهابي بالتعاون مع الاستخبارات السورية والتركية.

فرضت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط سورية، اليوم الخميس، حظراً للتجوّل في عدة قرى وبلدات في الريف الغربي للمحافظة، بعد حادثة أمنية وقعت في بلدة تل الشور، اعتدت خلالها مجموعات مسلحة على مبنى إدارة المنطقة. وبحسب بيان صدر عن المحافظة، يشمل حظر التجوّل الذي بدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقت المحلي القرى الآتية: المشاهدة، نويحة، الحلبية، جديدة العاصي، رتية البحرة، خربة غازي، تل الشور، دنحة، عيصون. ودعا البيان الأهالي إلى الالتزام بالبقاء ضمن منازلهم والتقيد بتوجيهات قوى الأمن خلال فترة الحظر الذي قد يُمدَّد حفاظاً على سلامتهم.

وأقدم مجهولون، وفق ما أوضحت مصادر محلية في حمص لـ"العربي الجديد"، على إحراق مبنى إدارة المنطقة في بلدة تل الشور بعد إطلاق نار باتجاهه، تبعه استنفار لقوى الأمن الداخلي التي استقدمت تعزيزات بهدف ملاحقة المهاجمين، مع الإشارة إلى أنّ الهجوم مرتبط باتهامات طاولت المسؤولين الأمنيين بالفساد، وفق تلك المصادر.

وفي سياق آخر، عقد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي اجتماعاً ضم رؤساء الأفرع التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة، بهدف بحث الواقع الأمني في مناطقها ومتابعة سير العمل في وحداتها وأقسامها، وبحث سبل التنسيق بين الأفرع الأمنية والقيادة المركزية ومستويات الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية. وسبق أن ساهمت قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق بإحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة دمشق، وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات العامة في سورية والاستخبارات التركية وفق ما كشفت وزارة الداخلية في بيان لها في شهر مارس/ آذار الحالي.