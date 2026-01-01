حظر المنظمات الدولية في الضفة الغربية.. لفرض التهجير الصامت

- أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بمنع 37 منظمة إغاثية من العمل في الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من عزلة الضفة الغربية ويضعف صمود الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" و"ب". - يتعرض العاملون في المنظمات الدولية للمنع من دخول الأراضي الفلسطينية، وتواجه المؤسسات الفلسطينية والدولية حملات تحريضية، مع الاعتداء على المتضامنين الأجانب وترحيلهم قسراً. - يعتبر منع المنظمات الإغاثية خرقًا للقانون الدولي، ودعا مسؤولون فلسطينيون المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة ضد إسرائيل، مثل طردها من عضوية الأمم المتحدة.

بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة ومؤسسة إغاثية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية، تتجه الضفة الغربية أكثر نحو العزلة والتعتيم على جرائم الاحتلال من جهة، ونزع ما تبقى من عناصر صمود الفلسطينيين في الأراضي المصنفة "ج" و"ب" بحسب تصنيف اتفاق أوسلو للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويرى خبراء وسياسيون ونشطاء أن قرار منع هذه المنظمات الإغاثية من العمل لم يأت من دون سياق تتقن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نسجه لإغلاق دائرة كاملة من الحسابات والأهداف التي ترمي جميعها إلى تضييق الحيز الفلسطيني لأقل مساحة ممكنة ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية بعد استحالة ظروف الحياة وانعدام أسباب الصمود.

وحتى يُفهم المشهد كاملاً، فإن قرار الاحتلال بمنع 37 منظمة إغاثية دولية لا يمكن عزله عن إغلاق مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية سابقاً في عام 2021، فالتضييق على وكالة الغوث "أونروا" حالياً ومنعها من العمل في قطاع غزة وسن تشريعات لاقتلاعها من الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي سياق المشهد ذاته، تأتي الحملة الإسرائيلية الشرسة على المتضامنين الأجانب الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين في القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، وترحيل العشرات منهم قسراً بعد ضربهم واعتقالهم.

فرض الرواية الإسرائيلية..

ويقول المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين لـ"العربي الجديد"، "إن رسالة الاحتلال واضحة، يجب إخضاع كل المؤسسات والأفراد والمنظمات الدولية للمنطق والرواية والنظام الإسرائيلي، وكأن إسرائيل تقول (نحن من يقرر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي في ما يخص المؤسسات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية)".

ويتابع جبارين: "إن إسرائيل تقول لجميع المنظمات الإغاثية بقرارها: (الصياغة الأدق لغويًّا هي: (يجب أن تعلموا، وفقًا لقواعدنا، أن الفلسطينيين يجب إبعادهم عن العمل، لأنهم جميعًا إرهابيون وغير مأموني الجانب، وأي تقرير تريدون إصداره للعالم يجب أن تحسبوا ألف حساب قبل إصداره ونشره، وأن عملكم مؤسساتٍ دوليةً يجب أن يكون ضمن توجهات منظومة الاحتلال، وعلى هذه المؤسسات أن تنسى القواعد الإنسانية التي تعمل وفقها وأن البديل هو القواعد الإسرائيلية)".

استهداف متكرر

وحتى قبل أن تصدر حكومة الاحتلال قرارها بمنع عمل هذه المنظمات الدولية، فإن العاملين فيها دائماً ما كانوا يتعرضون للمنع من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، وكانت هذه المؤسسات عادة ما تفضل عدم نشر هذا المنع حتى لا تغضب الحكومة الإسرائيلية من جهة، وحتى تبقى تعمل بأقل لفت نظر ممكن في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن غالبية هذه المؤسسات لها مقرات في القدس.

ويقول جبارين: "إن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية في حكومة الاحتلال هي صاحبة القرار في الموافقة على السماح بدخول هؤلاء الموظفين عبر الحدود التي تسيطر إسرائيل عليها جميعها، ووزيرها الحالي عميحاي شيكلي كان وزير الشؤون الإستراتيجية، والتي كانت تقوم بمتابعة جميع المنظمات الأهلية الفلسطينية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت بحملة تحريضية للمس بهذه المؤسسات ودورها ومهنيتها".

يذكر أن الوزير المتطرف شيكلي مطلوب للتحقيق في بلجيكا لأنه حرض على منصة إكس، على قتل مدير مؤسسة هند رجب، وتم إصدار مذكرة بالتحقيق معه، وسابقاً نشر صورة جبارين على المنصة ذاتها وحرض على قتله بسبب دوره في القضية التي رفعت على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

إغلاق مؤسسات فلسطينية كانت البداية..

ويلفت جبارين إلى أن قرار منع المؤسسات الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية لا يمكن فصله عن قرار إٍسرائيلي سابق بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية بذريعة الإرهاب. ويدعو مدير مؤسسة الحق الأمم المتحدة إلى أخذ خطوات جادة ضد إسرائيل بطردها من عضوية الأمم المتحدة، أو تجميد عضويتها على الأقل.

وحول المطلوب من الدول الداعمة للمنظمات الإغاثية التي منعتها إٍسرائيل من العمل في الأراضي الفلسطينية، يقول المصدر ذاته: "إن المطلوب من هذه الدول مثل: الدنمارك والنرويج وإيطاليا وإسبانيا، أن تأخذ خطوات جدية، وأن تقوم بخطوة قوية تجاه مؤسساتها ودفاعًا عن الدور الإنساني الذي تقوم به، لأن إسرائيل تنتهك كل القواعد، لذلك يجب أن تأخذ إجراء مثل منع المسؤولين الإسرائيليين من الدخول لأراضيها ومقاضاتهم".

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إغلاق 6 مؤسسات فلسطينية تعمل في مجال الإغاثة الطبية والزراعية وحقوق الإنسان ورعاية الأسرى.

خرق واضح للقانون الدولي

من جانبه، قول أمين عام المبادرة الفلسطينية القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "إن وجود هذه المؤسسات يؤكد أنها تعمل في أراضٍ محتلة، وإذا كانت إسرائيل لا تريد لهذه المؤسسات أن تعمل لديها فهذا رأيها، لكن نحن لسنا إسرائيل، هذا خرق واضح للقانون الدولي، لأن قوة الاحتلال لا تستطيع أن تمنع مؤسسات إنسانية أن تعمل في الأرض المحتلة، بل على العكس فإن واجب قوة الاحتلال أن تقدم هذه الخدمات الإغاثية والإنسانية، لا أن تمنع من يقدمها".

ويوضح البرغوثي أن إسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف عبر منع المنظمات الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن "الهدف الرئيسي الأول، تدمير مقومات حياة الفلسطينيين على أرض فلسطين لدفعهم للرحيل، لذلك هذا الهجوم هو جزء من هجوم مثلث يشمل وكالة الغوث الدولية (أونروا) ومؤسسات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمؤسسات الدولية، لأن هذه الأضلاع الثلاثة تقوم بدور رئيسي بتقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين".

ويتابع البرغوثي: "تحقيق الهدف الثاني عبر فرض أمر واقع جديد بأن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست أراضي محتلة، بل هي أراض إسرائيلية، ضمن رؤية إسرائيلية أكبر للضم والتهويد". والسبب الثالث بحسب القيادي الفلسطيني "التعتيم على الممارسات الإسرائيلية على الأرض، لأن هذه المنظمات والعاملين فيها ينقلون ما يجري على الأرض المحتلة إلى العالم، سواء على شكل تقارير رسمية من هذه المؤسسات أو عبر الأشخاص الذين يعملون على الأرض ويشاهدون بأعينهم ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إجرامية ضد الفلسطينيين، وبالتالي إسرائيل لا تريد صحافيين ولا أطباء أجانب ولا عاملين إنسانيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التعتيم على جرائمها".

ويؤكد البرغوثي، أن جميع بيانات الشجب والإدانة الأوروبية لا تعني شيئاً، ما دام لا توجد إجراءات عقابية ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي "مقصر بشكل كبير، لأنه يوجد لديه اتفاقيات كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعطي أفضلية لإٍسرائيل في الاتفاقيات التجارية ويدعمها بالملايين للأبحاث الدولية، وهذا الدعم والاتفاقيات لم تتوقف رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، كما أن جميع بياناته التي تدين إسرائيل لا تعني أي شيء على أرض الواقع".

استهداف ممنهج للنشطاء الأجانب..

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بشن حملة غير مسبوقة على المتضامنين الأجانب، عبر الاعتداء عليهم وضربهم وترحيلهم قسراً إلى بلدانهم، وهذا أمر لافت. ويقول الناشط الشعبي منذر عميرة لـ"العربي الجديد"، "أعمل في العمل الشعبي منذ أربعين عاماً، وألمس مثل غيري قفزة نوعية بالممارسات الوحشية ضد المتضامنين الأجانب منذ السابع من أكتوبر 2023".

وبحسب عميرة، فإنه على مر السنوات الماضية مثل الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، على سبيل المثال، كان الاحتلال يقوم بترحيل متضامن أو اثنين كل فترة وأخرى، ويضع أسماءهم على القائمة السوداء لمنعهم من العودة مجدداً، "لكننا اليوم نلمس سياسة ترحيل بالعشرات يسبقها ضرب مبرّح واعتداء".

ويضرب عميرة مثالاً على ذلك بما جرى في بلدة حوارة جنوبي نابلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رحّل الاحتلال 32 متضامنًا كانوا يساعدون أهل البلدة والقرى المجاورة مثل بورين وعوريف وعينبوس وبيتا في موسم قطاف الزيتون الذي يشهد ذروة اعتداءات المستوطنين على الفلاحين الفلسطينيين. ويقول عميرة: "من الصعب الحصول على رقم لعدد النشطاء الأجانب الذين رحّلهم الاحتلال، لكن من معلوماتنا كنشطاء على الأرض فقد تم ترحيل أكثر من 50 متضامناً أجنبياً في موسم الزيتون وحده عام 2025 الممتد من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول".

وكان نائب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، قدر صرّح في حينه على قناته في "تليغرام" أن ترحيل النشطاء جاء بناء على شكوى تقدّم بها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وأن الترحيل جرى بزعم "خرقهم أمراً عسكرياً وارتباطهم بـ(اتحاد لجان العمل الزراعي) الذي تصنّفه إسرائيل (منظمة إرهابية)".

ضرب الصمود وطمس الرواية..

ويقول عميرة: "إن الهدف من منع المتضامين الأجانب من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية هو ضرب صمود الفلسطينيين في الأراضي المصنفة (ج)، حيث التجمعات البدوية الفلسطينية، وفي الأراضي(ب) وهي القرى الفلسطينية، وهذا يعني تقليص الوجود والحيّز الفلسطيني، تمهيداً لتهجير الفلسطينيين، وتشهد هذه الأراضي استهدافاً مباشراً يومياً من المستوطنين وجيش الاحتلال".

ويضيف عميرة: "هناك هدف آخر هو منع نشر الرواية الفلسطينية، خاصة ما يجري على الأرض من قبل هؤلاء المتضامنين الذين يصورون فيديوهات حول ما يعيشونه ويقدمون شهادات شخصية لمجتمعاتهم".

ويوضح عميرة، أنه "قبل السابع من أكتوبر 2023، كان النشطاء الأجانب يقومون بحماية المزارعين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وبعد عام أصبحوا يتضامنون معنا فقط، وفي العامين الماضيين، باتوا يهربون معنا من المستوطنين وجيش الاحتلال خوفاً من اعتقالهم وضربهم وترحيلهم قسراً".