حطام طائرة مسيّرة انتحارية في تركيا

- عُثر على طائرة مسيّرة شبه محطمة في منطقة أونية بولاية أوردو التركية، وتبين أنها روسية الصنع وخالية من المتفجرات، حيث تم تسليمها لقوى الأمن لفحصها. - بعد بلاغ من صيادين، أُرسلت فرق مختصة لتطويق المنطقة وفحص الحطام، وأُغلق الطريق الساحلي كإجراء احترازي، مع تحويل حركة المرور لطرق بديلة. - تكررت حوادث العثور على أجسام مشبوهة في المنطقة، مثل الألغام والمسيّرات، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه تبيّن أن الطائرة المسيّرة شبه المحطمة التي عُثر عليها قبل يومين في منطقة أونية، التابعة لولاية أوردو، على البحر الأسود، لم تكن تحتوي على متفجرات، ويُعتقد أنها روسية الصنع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزارة الدفاع: "في 10 فبراير/شباط الجاري، عُثر على طائرة مسيّرة على شاطئ في منطقة أونية بولاية أوردوز". وأضاف "جرى إرسال فريق من القوات الخاصة إلى المنطقة في 11 فبراير، والطائرة مسيّرة، ولم تكن تحتوي على متفجرات، وجرى تقييمها على أنها روسية الصنع، حيث سلمت إلى قوى الأمن في منطقة أونية لفحصها".

وأفادت صحيفة صباح التركية، مساء أمس، أن صيادين عثروا على حطام الطائرة المسيّرة قبلها بيوم، وأبلغوا السلطات الأمنية التي أرسلت فرقاً مختصة، بينما يتواصل التحقيق لمعرفة كيفية وصولها للسواحل التركية.

وعقب بلاغ الصيادين جرى إرسال العديد من فرق الشرطة والدرك وخفر السواحل إلى المنطقة، حيث عملت على تطويق المنطقة في إجراء احترازي، واستدعيت فرق متخصصة إلى الموقع لفحص ما بدا في البداية أنه جزء من طائرة مسيرة. وخلال الفحص أُغلق الطريق الساحلي الرئيسي أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين بسبب خطر الانفجار، وجرى تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة خلال العملية التي استغرقت نحو نصف ساعة.

وبعد فحص دقيق للحطام، وصلت قوات العمليات الخاصة التركية المختصة بالمتفجرات من مدينة إسطنبول مكونة من أربعة أفراد، وفريق للتعامل مع المتفجرات، وعناصر من خفر السواحل.

وخلال الأشهر الماضية عثر الصيادون، أكثر من مرة، على أجسام مشبوهة، منها ألغام ومسيّرات بحرية أوكرانية وروسية الصنع، جرى تقييمها بأنها مخلفات جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.