حضور غير مسبوق للجماعات المسلحة في البرلمان العراقي

- نتائج الانتخابات وتأثير الجماعات المسلحة: حققت الجماعات المسلحة في العراق، مثل "عصائب أهل الحق" و"منظمة بدر"، نجاحاً كبيراً في الانتخابات التشريعية بحصولها على نحو 90 مقعداً، مما يعكس تأثيرها المتزايد في السياسة العراقية. - التحديات السياسية والديمقراطية: صعود الفصائل المسلحة في البرلمان يشكل تحدياً للديمقراطية، حيث تمكنت من تأسيس أحزاب سياسية رغم القوانين المانعة، مما يثير مخاوف حول تأثيرها على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب. - المخاطر المستقبلية والتحديات الأمنية: وجود الفصائل المسلحة في البرلمان يشكل خطراً على النظام الديمقراطي، مع احتمال تعطيل تمرير قوانين مهمة وتهديد الاستقرار بسبب غياب التيار الصدري والمدنيين.

حققت الجماعات المسلحة في العراق نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحصولها على نحو 90 مقعداً عبر أجنحة سياسية، شُكلت معظمها قبل عام أو أكثر من إجراء الانتخابات. جماعة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، كانت الأعلى حيث حصلت على 28 مقعداً داخل البرلمان، تليها منظمة "بدر"، بزعامة هادي العامري بواقع 18 مقعداً من بينها اثنان في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، حيث تنشط الجماعة عسكرياً هناك.

وبالتتابع، تأتي قائمة رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض بواقع عشرة مقاعد انتخابية، التي حملت اسم قائمة "عطاء"، تليها "حقوق"، التابعة لـ"كتائب حزب الله"، بواقع ستة مقاعد، بينما حصلت قائمة "آراك" الذي يتزعمه القيادي في "كتائب الإمام علي" محمد الباوي على ثلاثة مقاعد، وحصل تحالف "خدمات" بزعامة شبل الزيدي على تسعة مقاعد، كذلك حصلت كتلة "سند"، بزعامة أحمد الأسدي، وهو وزير العمل وقائد "كتائب جند الإمام" على أربعة مقاعد ضمن تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتوزعت مقاعد أخرى على فصائل أخرى، عبر شخصيات شاركت في تحالفات وائتلافات متفرقة، بضمنها "ائتلاف الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني

، بالإضافة إلى "تحالف قوى الدولة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتقدر المقاعد المتفرقة بنحو سبعة مقاعد. هذا الحضور القوي للفصائل دفعها أخيراً إلى الاحتفال بشكل مركزي في البصرة وميسان وبغداد، بالفوز، متعهدة بإقرار قانون "الحشد الشعبي"، في البرلمان القادم بعد تعثر تمريره في البرلمان المنتهية ولايته، بفعل رفض أميركي رافقته تحذيرات لبغداد من تشريع قانون يشرعن عمل تلك الفصائل.

ويرى مراقبون أن هذا الصعود برصيد الفصائل المسلحة في البرلمان العراقي السادس، جاء لأسباب عديدة، أبرزها وجود كتلات انتخابية ثابتة متمثلة بعناصر الفصائل المسلحة الذين بلغ عددهم وفقاً لأرقام المفوضية 213 ألف ناخب إلى جانب عائلاتهم بطبيعة الحال، والصرف الباذخ للجماعات المسلحة في حملاتها الانتخابية الأخيرة، وغياب التيار الصدري، وهو الشريحة الشيعية التي تمثل (الضد النوعي) للجماعات المسلحة، إلى جانب عزوف العراقيين عن الانتخابات، واستغلال الفصائل وجودها العسكري الميداني في مناطق انتشارها بالترويج لمرشحيها.

قانون الحشد الشعبي

المعادلة الجديدة في البرلمان العراقي قد تكون أكثر تعقيداً من أي برلمان سابق، خصوصاً أن معظم هذه الكتل البرلمانية الجديدة قد تتجه إلى طرح مشاريع قوانين ضد الرغبة العراقية بالدولة المدنية التي تضمن المواطنة معياراً للتعامل مع مختلف مكونات الشعب، والعمل على إقرار قوانين مرفوضة داخلياً وخارجياً، مثل قانون "الحشد الشعبي"، الذي يمنح قادة الفصائل صلاحيات واسعة، وقانون "حق التظاهر"، و"الجرائم المعلوماتية".

ورغم أن قانون الأحزاب والانتخابات في العراق يمنع مشاركة الجماعات المسلحة في المشاركة بالانتخابات والأنشطة السياسية، إلا أن هذه الفصائل تمكنت من تأسيس عشرات الأحزاب والكيانات السياسية، في مؤشر يعتبره مراقبون أنه "خطير على مستقبل الديمقراطية والحياة السياسية في العراق". وتتجه معظم هذه "الأحزاب الفصائلية" إلى أن تكون أطرافاً جديدة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل المظلة الجامعة للأحزاب الشيعية في البلاد، ولتكون طرفاً قوياً في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، والمشاركة أيضاً في توزيعة المناصب الوزارية ورؤساء والهيئات ضمن التشكيلة الحكومية.

واجتمعت قوى تحالف "الإطار التنسيقي"، الاثنين، لأول مرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، بحضور بعض قادة الفصائل المسلحة، مثل "أبو آلاء الولائي" قائد "كتائب سيد الشهداء"، وقيس الخزعلي قائد "عصائب أهل الحق"، للتعبير عن عودة التئام التحالف مجدداً بالعنوان نفسه، التوقيع على كونها الكتلة الكبرى التي ستشكل الحكومة المقبلة. ووفقاً لنظام توزيع المناصب، وفقاً للحصص داخل المكون نفسه، فإن كل كتلة تحقق سبعة مقاعد برلمانية سيكون لها وزارة أو منصب بالحكومة، والأقل منها، ستكون مناصب الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المستقلة، مثل أجهزة المخابرات، والأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الحج، والأوقاف، وهيئة التصنيع الحربي، وهيئة المنافذ الحدودية، وكلاء الوزراء والمديرين العامين، ما يعني أن هذه الجماعات المسلحة، ستحصل على مناصب تنفيذية داخل الدولة العراقية، إلى جانب وجودها في "الحشد الشعبي".

وعُقد الاجتماع في بغداد، بمنزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وصدر بيان مشترك أكد "توقيعهم على تشكيل الكتلة الكبرى، وأهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة". كذلك ناقش الاجتماع، وفق البيان "المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية".

وفي أول تعليق على هذا الحضور الكبير، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في حديث على هامش منتدى حواري بمحافظة دهوك شمالي العراق، شارك به السوداني، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان وقادة قوى وكيانات سياسية مختلفة، إن "الجماعات المسلحة تمثل مشكلة لسيادة الدولة ويجب معالجتها، وليس من المناسب أن يكون لجماعة مسلحة مقاعد برلمانية"، مشدداً على أنه "يجب حل قضية الجماعات المسلحة داخل العراق". وأضاف: "لا ينبغي أن تكون هناك دولة داخل دولة في العراق"، لافتاً إلى أن "العراقيين تعبوا من كل هذه الحروب ويطالبون بالاستقرار".

في السياق، وصف عضو بالبرلمان العراقي المنتهية ولايته الدورة البرلمانية الجديدة بأنها "الأعلى تمثيلاً لأحزاب الفصائل المسلحة". ووفقاً للنائب العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن "غالبية تلك الأحزاب والأجنحة تشكلت خلال سنة أو أكثر، ما يعني أن هناك توجيهات أو توجهاً مركزياً للانخراط وتثبيت وجود وثقل كبير بالبرلمان"، موضحاً أنها "تشكلت من خلال شخصيات سياسية غير مسجلة ضمن سجلات الفصائل أو هيئة الحشد الشعبي، بالتالي فإن قادة الفصائل في الحقيقة ليسوا قادة الأحزاب المسجلة لدى دائرة الأحزاب، لكنهم يدعمون هذه الأحزاب وتمثلهم سياسياً ونيابياً".

وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "الوجود القوي للفصائل يُمكن أن يُفهم على أنه تحوّل تدريجي من ساحات المواجهات العسكرية إلى ميادين السياسة، وهو ما فرضته التحولات الكبيرة في المنطقة، وتحديداً بعد سقوط نظام بشار الأسد ومقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية الأخيرة التي فُرضت على فصائل عراقية".

لكن الناشط السياسي من بغداد محمد عمران، وصف صعود "الأحزاب الفصائلية" بـ"الطور الجديد للمشهد السياسي العراقي"، مشيراً إلى أن "هذه الأحزاب ستمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الدولة العراقية والديمقراطية الهشّة في البلاد، وتُضعف قناعة الخارج بوجود عملية ديمقراطية، خصوصاً أن هذه الأحزاب ستمارس العمل السياسي ويدها على الزناد، وبالتالي فإن مسيرة التفاوض على أي أمر سياسي قد تؤدي إلى احتمال التهديدات بالمواجهة المسلحة فيما بينها أو ربما مع الخصوم والفرقاء السياسيين". وأكمل، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "نحو 90 مقعداً للفصائل، يعني أن عقدة جديدة وُلدت في البرلمان العراقي، لأن هذا الرقم قادر على تعطيل أي مشروع قانون للمكونات الأخرى، وتحديداً السُّنة والكرد، بالتالي إن شكل البرلمان العراقي لن يكون جيداً، بغياب التيار الصدري والمدنيين بشكلٍ كامل".

بدوره، لفت الباحث في الشأن السياسي غالب الشابندر، إلى أن "وجود الفصائل المسلحة في البرلمان بعدد كبير، خطر على النظام الديمقراطي في العراق، لأنها ستكون كتلاً عقائدية أكثر من كونها كتلاً وطنية، بالتالي فإنها ستكون قادرة على الاتفاق فيما بينها لمنع تمرير أي قوانين تراها غير مناسبة من الناحية العقائدية"، معتبراً، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "هذه الكتل البرلمانية التابعة للفصائل المسلحة، تدَّعي أنها دائماً تحمي التشيّع، وهي الذريعة التي ستتوغل من خلالها أكثر في جسد الدولة".