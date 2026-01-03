حضرموت | الخنبشي يعلن تأمين مطار سيئون والمعسكرات في الوادي والصحراء

- أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، نجاح تأمين المعسكرات وانتشار القوات في وادي حضرموت، مع تأمين مطار سيئون والمرافق الحيوية، وبدء تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع لضمان استمرارية الخدمات. - بدأت قوات "درع الوطن" التحرك نحو ساحل حضرموت لبسط الأمن وتأمين المرافق، مع دعوة المحافظ للتوعية بحماية الممتلكات والمؤسسات، وسط انسحاب قوات الانتقالي من مطار الريان بعد تهديدات. - أعلنت قوات قبلية موالية للحكومة تأمين القصر الرئاسي في سيئون، بانتظار تسليمه لقوات "درع الوطن"، وسط تطورات عسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي.

أعلن محافظ حضرموت القائد العام لقوات "درع الوطن"، سالم الخنبشي، اليوم السبت، انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل واستكمال انتشار القوات في كل المواقع الحيوية، وتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل. ​وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بدأت فعلياً بتنفيذ خطة تطبيع الأوضاع الشاملة لضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة.

​وكشف المحافظ الخنبشي أن قوات "درع الوطن" بدأت تحركها صوب ساحل حضرموت، وذلك لتنفيذ مهامها الوطنية في بسط الأمن وتأمين المرافق الحيوية، والسيادية، والممتلكات العامة والخاصة. ​وجدّد المحافظ دعوته إلى كل منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورجال الدين، واللجان المجتمعية، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء في مدينة المكلا، بضرورة التوعية لحماية الممتلكات والمؤسسات.

وشهدت حضرموت خلال الساعات الماضية تطورات لافتة. فقد طالب محافظ حضرموت سالم الخنبشي قوات الانتقالي بإخلاء مطار الريان في مدينة المكلا فوراً، ملوحاً بطلب استهدافه من قبل التحالف في حال عدم الاستجابة. ولاحقاً أعلن أن قوات العمالقة أخلت المطار، مثمناً انسحابها و"حقنها للدماء". وأكدت مصادر متطابقة أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي انسحبت بالفعل من مطار الريان بعد تلك التهديدات.

من جهتها، أعلنت قوات قبلية موالية للحكومة في محافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم السبت تأمينها القصر الرئاسي في مدينة سيئون التي تعد واحدة من أهم مدن المحافظة وأكبرها، فيما سمع إطلاق نار في مدينة المكلا في ساحل حضرموت. وقالت "قوات حماية حضرموت" التابعة لـ"حلف قبائل حضرموت"، في بيان مصور صباح اليوم، إنها قامت "بتأمين القصر الرئاسي في مدينة سيئون حفاظاً عليه من أي نهب". وأضافت أنها أبلغت إدارة أمن منطقة وادي وصحراء حضرموت بأن القصر الرئاسي تحت حمايتها "حتى تأتي قوات درع الوطن (تابعة للحكومة الشرعية) ليتم تسليمه إليها".

ويعد هذا تطوراً لافتاً، حيث يعد القصر الرئاسي أحد أهم المواقع السيادية، التي تحمل طابعاً رمزياً كبيراً في حضرموت، بحسب مراسل الأناضول. جاء ذلك غداة اندلاع مواجهات عسكرية في حضرموت الجمعة، بين القوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع إسناد جوي للأولى من قبل تحالف دعم الشرعية باليمن.

(العربي الجديد، الأناضول)