حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز أربعة آلاف شهيد منذ مارس

- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مارس، حيث بلغ عدد الشهداء 4057 بينهم 135 من العاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح، مع تصاعد الغارات في الجنوب والشرق. - شهدت مناطق مختلفة في لبنان غارات إسرائيلية أودت بحياة مدنيين وعسكريين، مع تدمير واسع للممتلكات، مما يعرقل جهود إعادة الاستقرار. - رغم التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، تواصلت الغارات الإسرائيلية، متجاهلة الاتفاق بين طهران وواشنطن الذي يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، بلغت 4057 شهيداً بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح. وأفادت الوزارة بأنّ الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية الجمعة "بلغت 83 شهيداً و141 جريحاً"، معظمهم في جنوب لبنان إضافة إلى شرق البلاد.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، بوقوع 7 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوبي البلاد، كما استشهد طفلان ووالدهما في قصف إسرائيلي على بلدة باريش في قضاء صور، فيما أوقعت غارة على بلدة سحمر في البقاع الغربي أربعة شهداء. وفي محافظة النبطية، قالت الوكالة إن شخصاً استشهد وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل بغارة على دفعتَين في بلدة عربصاليم، فيما استشهد ثلاثة لبنانيين بقصف على بلدتَي الريحان ودير الزهراني.

في غضون ذلك، استشهد جنديان في الجيش اللبناني، السبت، أحدهما متأثراً بجراحه، جراء غارتَين إسرائيليتَين جنوبي البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "المجند جميل نحال، استشهد بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان – النبطية" بجنوب البلاد. وأوضحت قيادة الجيش أن "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تتواصل على لبنان بعدما طاول التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولاً إلى البقاع، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، ومسبباً دماراً كبيراً في الممتلكات"، وأكد الجيش أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه "عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان".

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وفي بيان ثانٍ، نعت قيادة الجيش الرقيب الأول علي ابراهيم الذي قالت إنه "استشهد السبت متأثراً بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة تولين - مرجعيون الجمعة". يأتي ذلك فيما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوبي وشرقي لبنان، رغم تأكيد حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار منذ مساء الجمعة، في تنصل إسرائيلي من الاتفاق بين طهران وواشنطن والذي يشمل لبنان، إذ ينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضاً.