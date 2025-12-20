حصيلة الشهداء تتخطى الـ400 منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

- ارتفاع حصيلة الضحايا: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 70,925 والمصابين إلى 171,185 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. - استهداف المدنيين والبنية التحتية: تواصل إسرائيل قصفها المدفعي وإطلاق النار على مناطق مدنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية بنسبة 90%، مع منع دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية. - تفاقم معاناة النازحين: تسببت المنخفضات الجوية في غرق آلاف الخيام وتفاقم معاناة النازحين، حيث لقي 17 فلسطينياً مصرعهم، بينهم أطفال، وانهيار 17 منزلاً، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 70 ألفاً و925 شهيداً و171 ألفاً و185 مصاباً. وأوضحت أنه عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار بلغ 401 شهيد و1108 إصابات، فيما انتُشلت 641 جثماناً. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر الماضي، باستهداف مناطق مدنية وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي إنها أضافت "243 شهيداً للإحصائية التراكمية، ممن اكتملت بياناتهم وتم اعتمادها من لجنة الشهداء".

كذلك أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية "13 شهيداً، منهم 6 جُدد و7 انتشال، إضافة لـ20 مصاباً".

ورغم الاتفاق، جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي وإطلاق النار على شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مناطق شرق مدينة غزة تشهد عمليات نسف مبانٍ، وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار متواصلاً من قبل مروحيات الاحتلال. ولفتت إلى أنّ مناطق شرق خانيونس جنوب القطاع تتعرّض كذلك إلى إطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال.

كما قتل جيش الاحتلال ستة فلسطينيين وأصاب خمسة آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، من جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف. وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول إن جثامين ستة شهداء بينهم امرأة، وخمسة مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طاول مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.

وتقدمت دبابة إسرائيلية داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها، ما أوقع عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى. وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، ما أخّر عملية إجلاء الضحايا.

وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها الاتفاق، ومنها فتح المعابر والسماح بدخول 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن بعد الدمار الهائل الذي خلّفته الإبادة وطاول 90 % من البنى التحتية المدنية. ويلجأ الفلسطينيون اضطراراً إلى السكن في المباني المتصدّعة والآيلة إلى السقوط نظراً إلى انعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار رغم مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبّبت المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع غرق آلاف الخيام التي يقطنها النازحون وتطايرها، ما فاقم من معاناتهم بشكل كبير. ومنذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أسفرت تداعيات المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة عن مصرع 17 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، وبانهيار 17 منزلاً وغرق نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، وفق بيان للدفاع المدني الأربعاء.