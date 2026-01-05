حصاد الانتخابات البرلمانية المصرية | فوز كاسح لـ"القائمة الوطنية"

- نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية: فازت "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقيادة حزب مستقبل وطن بـ456 مقعداً من أصل 568 في مجلس النواب، بينما حصل حزب مستقبل وطن على 227 مقعداً في الدوائر الفردية، وتوزعت باقي المقاعد بين أحزاب أخرى والمستقلين. - التعيينات الرئاسية المتوقعة: من المتوقع أن يعين الرئيس السيسي 28 عضواً في مجلس النواب، نصفهم من النساء، بناءً على ترشيحات من المجالس القومية والجامعات والنقابات. - نظام الانتخابات والمنافسة: جرت الانتخابات بنظام مختلط، حيث رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القوائم المنافسة لـ"القائمة الوطنية"، مما أدى إلى فوزها بجميع المقاعد المخصصة لنظام القائمة المغلقة.

حصدت "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي يقودها حزب مستقبل وطن، وتضمّ 11 حزباً بخلافه، جميعها مؤيدة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

، 456 مقعداً من أصل 568 مقعداً في مجلس النواب الجديد، بنسبة تعادل 80.2% من المقاعد المخصّصة للانتخاب على نظامَي الفردي والقائمة المغلقة، وفقاً للنتائج التي أعلنتها لجان الانتخابات العامة في المحافظات، فجر اليوم الاثنين، بشأن 27 دائرة فردية أُعيدت فيها الانتخابات البرلمانية المصرية بقرارات قضائية.

وأسفرت نتائج الدوائر التي شملت 49 مقعداً على النظام الفردي في 10 محافظات هي الجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والإسكندرية، عن فوز 16 مرشحاً عن "مستقبل وطن"، و5 مرشحين عن حزب حماة الوطن، وخسارة مثلهم عن الحزب، و3 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشحَين عن الحزب المصري الديمقراطي، ومرشح واحد عن كل من حزب الجبهة الوطنية وحزب النور السلفي، في حين فاز 21 مرشحاً عن المستقلين، من أصل 61 مرشحاً خاضوا جولة الإعادة في هذه الدوائر.

ومن المرتقب أن يصدر السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، قراراً جمهورياً بتعيين 28 عضواً في مجلس النواب (نصفهم على الأقل من النساء)، بما يعادل نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، بحسب ما نصت عليه المادة 102 من الدستور المصري المعدل في عام 2019، والمادة 27 من قانون مجلس النواب.

وخلصت نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر، إلى فوز حزب مستقبل وطن بـ227 مقعداً بنسبة 39.9%، 121 مقعداً منهم على نظام القائمة المغلقة و106 مقاعد على النظام الفردي، وحماة الوطن بـ87 مقعداً بنسبة 15.3% (54 قائمة و33 فردي)، وحزب الجبهة الوطنية بـ65 مقعداً بنسبة 11.4% (43 قائمة و22 فردي)، والشعب الجمهوري بـ24 مقعداً (15 قائمة و9 فردي) بنسبة 4.2%. فيما حصد حزب العدل 11 مقعداً (8 قائمة و3 فردي)، والمصري الديمقراطي 11 مقعداً (9 قائمة و2 فردي)، وحزب الوفد 10 مقاعد (8 قائمة و2 فردي).

وفاز حزب الإصلاح والتنمية بـ9 مقاعد (8 قائمة و1 فردي)، والتجمع بـ5 مقاعد (4 قائمة و1 فردي)، والمؤتمر بـ4 مقاعد (3 قائمة و1 فردي). وحصل حزب الحرية المصري على مقعدَين على نظام القائمة، وإرادة جيل على مقعد واحد (قائمة). وحصد المستقلون 104 مقاعد إجمالاً بنسبة 18.3%، مقارنة بـ92 نائباً مستقلاً في الدورة المنقضية لمجلس النواب (2020-2025). ومن خارج أحزاب "القائمة الوطنية"، فاز 6 مرشحين عن حزب النور ذي التوجه السلفي، ومرشح واحد عن كل من حزبي المحافظين والوعي.

في المقابل، خسر جميع المرشحين عن الأحزاب المحسوبة على المعارضة مثل الدستور، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعربي الناصري، وكذلك عن عدد كبير من الأحزاب الموالية للنظام الحاكم، ومن بينها مصر الحديثة، والجيل الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والسلام الديمقراطي، ومصر أكتوبر، والأحرار الاشتراكيين، والحركة الوطنية المصرية، والإصلاح والنهضة، والعربي للعدل والمساواة.

وجرت الانتخابات البرلمانية المصرية وفق نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة بنسبة 50% لكل منهما. وعلى غرار انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق جميع القوائم المترشحة ضد "القائمة الوطنية" في جميع الدوائر المخصّصة لنظام القائمة المغلقة، ما سهّل من عملية فوزها بجميع المقاعد، بالحصول على نسبة 5% فقط من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وفق القانون.