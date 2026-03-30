حسين الشيخ يزور تركيا غداً ويلتقي فيدان

- يعتزم نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ زيارة تركيا للقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث سيجدد الأخير دعم تركيا الكامل لفلسطين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على مبدأ حل الدولتين. - سيؤكد فيدان على أهمية دور المجتمع الدولي في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وضرورة بدء أنشطة إعادة الإعمار، مع إدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية واستهداف المواقع المقدسة. - تسعى تركيا لتعزيز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الحرب في المنطقة سلمياً، مع التحذير من توسع إسرائيل في سياساتها الاحتلالية ضد لبنان.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يعتزم زيارة تركيا غدا الثلاثاء ولقاء وزير الخارجية هاكان فيدان. وكان الأخير قد التقى الشيخ في أنقرة في 19 مارس/آذار من العام الماضي، بصفته الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير مفاوضيها.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية في إحاطة صحافية لوسائل الإعلام من بينها "العربي الجديد"، أنه خلال الاجتماعات التي سيعقدها فيدان مع نائب الرئيس الفلسطيني يعتزم الوزير التركي تجديد تركيا دعمها الكامل لدولة فلسطين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومبدأ حل الدولتين.

وأضافت المصادر أن فيدان "سيؤكد أن الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وسياسات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسمح بعرقلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل الدولتين".

كما يشدد فيدان بحسب المصادر على "أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويتحدث عن إجرائه المشاورات حول عمل لجنة السلام حول غزة وآلياتها التابعة لها والوضع على الأرض، والخطوات التي يمكن اتخاذها في المرحلة اللاحقة".

وينتظر بحسب مصادر الخارجية لفت الوزير التركي الأنظار إلى مساعي إسرائيل لعرقلة أنشطة لجنة السلام، وضرورة البدء الفوري بأنشطة إعادة الإعمار والتعافي في غزة، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لمنع تصاعد إرهاب المستوطنين غير الشرعيين وتزايد أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية.

وسيتطرق فيدان إلى "الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية وإدانتها، ولا سيما استهداف المواقع المقدسة بما فيها المسجد الأقصى، والتأكيد أن إغلاق المساجد أمام المصلين أمر غير مقبول، والتشديد على أنه لا يمكن إرساء استقرار دائم في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية".

وفي السياق نفسه، يُنتظر أن يشدد فيدان على أهمية إحياء المصالحة الفلسطينية في مواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، على أن يتم تبادل المعلومات حول جهود تركيا واتصالاتها مع دول المنطقة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة سلميا في أسرع وقت ممكن. كذلك يلفت الوزير فيدان في لقائه وفق الخارجية الأنظار إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة من خلال تصعيد هجماتها وسياساتها الاحتلالية ضد لبنان.

وتسعى تركيا من خلال كونها جزءا من اتفاق السلام في غزة ودعمها السلطة الفلسطينية للوصول إلى حلول دائمة للقضية الفلسطينية، وتعتبر أن الأطماع الإسرائيلية تهدد المنطقة بأكملها.