حسن حمادة... من طيار منشق إلى نائب رئيس أركان القوى الجوية السورية

قرر وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة تعيين العميد حسن حمادة نائباً لرئيس أركان القوى الجوية في الجيش، ليعود بذلك من الباب الواسع إلى سلاح الجو الذي خدم فيه قبل أن ينشق عنه، إثر اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

ويُعدّ العميد حسن مرعي حمادة، المولود عام 1968، من أبرز الضباط المنشقين عن نظام بشار الأسد خلال السنوات الأولى للثورة، إذ كان عقيداً في سلاح الجو السوري قبل أن يُقدم في 21 يونيو/حزيران 2012 على الانشقاق بطائرته من طراز ميغ 21، متوجهاً إلى الأردن، حيث حطّ في قاعدة الملك الحسين الجوية، في واحدة من أكثر عمليات الانشقاق شهرة خلال تلك الفترة.

قبل انشقاقه، خدم حسن حمادة في قاعدة خلخلة الجوية بمحافظة السويداء، حيث تولّى قيادة سرب البحوث العلمية، كما شغل منصب رئيس فريق البحث العلمي في اللواء 93. جاء انشقاقه بعدما تلقى أوامر من قيادة نظام بشار الأسد بتنفيذ غارات جوية على مناطق سورية، الأمر الذي رفضه وقرر مغادرة الأجواء السورية باتجاه الأردن.

فور هبوطه في الأراضي الأردنية، أزال حسن حمادة الشارات العسكرية السورية عن طائرته، وطلب حق اللجوء السياسي، وهو ما وافقت عليه السلطات الأردنية لاحقاً. وقد أكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية في حينه أن الاتصال فُقد مع طيار كان ينفذ مهمة تدريبية قرب الحدود مع الأردن.

ردّ النظام المخلوع حينها على انشقاقه بإقدام مجموعات من الشبيحة على إحراق منازل عائلته في ريف حماة. وقبل الانشقاق كانت العائلة قد لجأت إلى تركيا. لاحقاً، انتقل حمادة إلى تركيا، قبل أن يعود إلى سورية وينضم إلى صفوف الجيش السوري الحر، حيث كان من مؤسسي لواء يوسف العظمة في ريف إدلب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2012، ثم أسس لاحقاً الفرقة 101 مشاة في مارس/آذار 2014، والتي اندمجت ضمن الفرقة الشمالية بين ديسمبر/كانون الأول 2015 ويونيو/حزيران 2016. كما ساهم في تأسيس تجمع القوى في 21 في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتولى حمادة لاحقاً منصب نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة برئاسة سليم إدريس عام 2017، قبل أن يُنتخب وزيراً للدفاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وتشير مصادر عسكرية إلى أنه شارك عام 2016 في تطوير صاروخ أرض-جو قصير المدى، ضمن إطار عمل "تجمع القوة 21".