- أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان على أهمية مصلحة الأردن في علاقاته الدولية، مشددًا على وقف إطلاق النار في غزة ورفض ضم الضفة الغربية، مع دعم إعادة إعمار سورية وعودة اللاجئين الطوعية. - تناول حسان التحديث السياسي لتعزيز البرلمان والتعاون مع مجلس النواب، مع التركيز على تحسين قطاعي الصحة والتعليم من خلال بناء مدارس جديدة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية. - تحدث عن المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وحقل الريشة للغاز، وأهمية سكة الحديد الإقليمية، مع التزام الحكومة بخفض المديونية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إن مصلحة الأردن وأمنه واستقراره تشكل الإطار الحاكم لعلاقاته الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن هذه الاعتبارات تأتي "أولًا وآخرًا" في رسم سياسات المملكة. وأضاف حسان، في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الأردني مساء اليوم الأحد، وتناولت مختلف التطورات السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد رئيس الوزراء على أن رفض ضم الضفة الغربية يمثل قضية محورية، لافتًا إلى أن هذا الموقف يُعد من الملفات المهمة التي التزمت بها الإدارة الأميركية. ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه ما زال "بالغ الصعوبة"، مشيرًا إلى أن نسبة المساعدات التي تصل إلى القطاع لا تتجاوز نحو 20% من الاحتياجات المطلوبة، ولا سيما في ظل الظروف الإنسانية القاسية وفصل الشتاء.

وأكد أن الأردن بذل جهودًا متواصلة لتقديم الدعم الإنساني لغزة، وكان له دور محوري في إيصال المساعدات، حتى خلال الفترات التي شهدت انقطاعًا شبه كامل للإغاثة. كما أكد أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، معتبرًا أن سياسات الاستيطان في غاية الخطورة. وقال إن "مجرد وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وصموده هو أكبر تعبير عن المقاومة، لأن الصمود بحد ذاته مقاومة، ونحن معنيون بتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه". وشدد على رفض مشاريع التهجير التي تعد جريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن سياسات التطرف في إسرائيل ستؤدي في النهاية إلى زيادة عزلتها عالميًّا.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سورية، قال إن "نجاح سورية هو نجاح للأردن وللمنطقة العربية كاملة"، مؤكدًا أن الأردن يفعل كل ما يستطيع لدعم السوريين لإعادة بناء مؤسساتهم وبلدهم وفي بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي السورية، مبينًا أن الأمن السوري "جزء من الأمن الأردني، نظرًا إلى طول الحدود المشتركة وما شهدته من تحديات على مدى عقود". وعبّر عن رفض بلاده سياسات التدخل والعدوان على سورية، خاصة من الجانب الإسرائيلي، معربًا عن رغبة الأردن بأن يكون جزءًا من إعادة إعمار سورية ونجاحها، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون وربع المليون لاجئ سوري في الأردن، مؤكدًا أستمرار سياسة العودة الطوعية للاجئين بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وحول ما إذا كان هناك تفكير في إجراء تعديل وزاري، أشار حسان إلى أن التعديل ليس هدفًا بحد ذاته، مشددًا على عدم تفضيله التعديلات المتكررة، إلا إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.

وفي ما يتعلق بعلاقة الحكومة بمجلس النواب، قال إن التحديث السياسي يهدف في النهاية إلى تعزيز مؤسسة البرلمان، وإن دور الحكومة هو بناء علاقة تعاون قائمة على المصلحة الوطنية، بعيدًا عن التأجيج أو التحشيد الانتهازي أو الشخصي. وبيّن أن أمام الحكومة برنامج عمل واضحًا، وتدرك حجم التحديات والمتطلبات، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة - الذي سيُطلق قريبًا - يشتمل على عشرات المبادرات والبرامج والتشريعات.

وفيما شدد على أولوية قطاعي الصحة والتعليم، أفاد ببناء نحو 37 مدرسة العام الماضي، مشيرًا إلى خطط لبناء نحو 80 مدرسة خلال العام الحالي، إضافة إلى بناء 500 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلًا عن صيانة المدارس القائمة وبناء مئات الغرف الصفية لرياض الأطفال لاستيعاب نحو 9 آلاف طفل إضافي خلال العامين القادمين. ولفت إلى أن قرار تأمين أكثر من أربعة ملايين أردني في مركز الحسين للسرطان يُعدّ من أهم قرارات الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة رصدت في الموازنة نحو 124 مليون دينار لهذا الغرض خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن عام 2026 سيكون عام بناء مفصليًّا، إذ سيشهد بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة تقارب 11 مليار دولار في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة والبناء، معظمها بتمويل استثماري خارجي. وبيّن أن مشروع الناقل الوطني، الذي تبلغ كلفته أكثر من 5 مليارات دولار، سيؤمّن 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًّا، سيتم ضخها من العقبة إلى عمان، على أن يبدأ التنفيذ بنهاية الربع الأول من هذا العام ويُنجز بحلول عام 2030. وحول حقل الريشة للغاز، أكد أن الهدف هو أن يغطي حقل الريشة بحلول عام 2030 أكثر من 80% من احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، مع تنفيذ الخط الناقل لهذا الغرض.

وفي ما يخص النقل، قال إن سكة الحديد الإقليمية أصبحت أمرًا واقعًا، وإن من مصلحة الأردن أن تكون العقبة جزءًا من هذه المنظومة، خاصة في ظل اهتمام تركيا وسورية والسعودية بالربط السككي. وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح أن الأردن مرّ خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بأزمات متلاحقة أثّرت في معدلات النمو والبطالة، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض المديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين.