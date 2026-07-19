حزمة تعيينات للشرع: ضم الأمن الوطني لخطاب وطحان رئيساً للاستخبارات

- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت أنس خطاب كمدير لمكتب الأمن الوطني ووزير الداخلية، وحسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، واللواء عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، والعميد ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. - أنس خطاب، المعروف سابقاً بـ"أبو أحمد حدود"، تولى مناصب قيادية في "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام"، وبرز خلال الحرب السورية، قبل أن يصبح وزيراً للداخلية. - حسين السلامة، مؤسس "مجلس شورى مجاهدي الشرقية"، شغل مناصب عسكرية وإدارية في "هيئة تحرير الشام"، وعُيّن محافظاً لدير الزور لفترة قصيرة.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح الأحد، حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عدداً من المناصب القيادية، في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوزيع المسؤوليات بين القيادات الأمنية والعسكرية. ووفق وسائل إعلام سورية رسمية، شملت التعيينات الجديدة تعيين أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيراً للداخلية، وتعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، واللواء عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، والعميد ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

ويشغل أنس حسان خطاب، المعروف سابقاً، قبل سقوط نظام الأسد، بلقب "أبو أحمد حدود"، منصب وزير الداخلية في الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع منذ 29 مارس/ آذار 2025. وكان قد تولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ومايو/أيار 2025. وُلد خطاب عام 1987 في بلدة جيرود بريف دمشق، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق قبل أن يغادر سورية عام 2008. وبرز خلال سنوات الحرب السورية ضمن الفصائل المسلحة، وتولى لاحقاً مناصب قيادية وأمنية في "جبهة النصرة"، ثم "هيئة تحرير الشام"، كما أشرف على تأسيس جهاز الأمن العام في مناطق سيطرة الهيئة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوزيع المسؤوليات؟ ما هي الخلفيات العسكرية أو الأمنية السابقة للشخصيات المعينة في المناصب القيادية الجديدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد، عُيّن رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. أما حسين السلامة، فمن مواليد عام 1984 في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة منذ مايو/أيار 2025، قبل تعيينه معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني.

وبدأ السلامة نشاطه في العمل الدعوي، ثم انخرط في العمل المعارض مع اندلاع الاحتجاجات عام 2011، وأسّس "مجلس شورى مجاهدي الشرقية"، قبل أن ينضم إلى "هيئة تحرير الشام" ويشغل مناصب عسكرية وإدارية ضمنها. وعقب سقوط النظام السابق، عُيّن محافظاً لدير الزور لفترة قصيرة، كما كُلّف برئاسة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قبل أن يتولى قيادة جهاز الاستخبارات العامة.

ومن بين الشخصيات البارزة التي شملتها التعيينات الصادرة رسمياً اليوم، اللواء عبد القادر طحان، الملقب سابقاً بـ"أبو بلال قدس"، وهو من مواليد مدينة حلب عام 1980. ويشغل طحان منصب نائب وزير الداخلية منذ فبراير/شباط 2026، وعُيّن رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة بموجب التعيينات الجديدة. ودرس طحان العلوم الشرعية واللغة العربية، وشارك في العمل المسلح منذ عام 2011، إذ أسّس "كتيبة القدس" التي تحوّلت لاحقاً إلى "كتائب القدس الإسلامية"، قبل انضمامها إلى "جبهة النصرة"، ثم "هيئة تحرير الشام".

وتولى لاحقاً عدداً من المناصب الأمنية والإدارية داخل الهيئة، ثم شغل رئاسة إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ". وبعد سقوط النظام السابق، تولى قيادة جهاز الأمن العام، ثم عُيّن معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، قبل ترقيته إلى منصب نائب وزير الداخلية، وصولاً إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة. أما العميد ملهم الشنتوت، فكان يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ مايو/أيار 2025، وبموجب التعيينات الجديدة، عُيّن معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.