حزب فوكس اليميني المتطرف يسعى لسحب مليون جنسية إسبانية

- حزب "فوكس" اليميني المتطرف يعتزم مراجعة الجنسيات الإسبانية الممنوحة منذ 2018، مشيراً إلى أن اليسار يسعى لاستبدال الشعب الإسباني بسكان من أصول أجنبية، في خطوة تتماشى مع نظرية "الاستبدال الكبير". - الحزب يخطط لتقديم مبادرات في البرلمانات الإقليمية والمجالس البلدية لتدقيق قرارات منح الجنسية، مع التركيز على الجنسيات الممنوحة منذ تولي سانشيز الحكم، بهدف سحب عدد كبير منها. - "فوكس" يسعى لتشديد شروط الجنسية والإقامة، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع التركيز على من لا يندمجون في الثقافة الإسبانية أو لا يساهمون في الاقتصاد.

أعلن حزب "فوكس" اليميني المتطرف عزمه على الدفع نحو مراجعة جميع الجنسيات الإسبانية التي مُنحت منذ وصول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018، والتي يتجاوز عددها مليون جنسية، بدعوى الاشتباه في أن اليسار يسعى لـ"استبدال الشعب الإسباني بسكان من أصول أجنبية" و"التلاعب بالسجل الانتخابي لمصلحته"، وهي أطروحات تتقاطع مع نظرية "الاستبدال الكبير" التي تتبناها تيارات اليمين المتطرف في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة رداً على إطلاق الحكومة الإسبانية مساراً جديداً لتسوية أوضاع أكثر من 500 ألف مهاجر، حيث أعلن الحزب أنه سيقدّم حزمة من المبادرات في جميع البرلمانات الإقليمية والمجالس البلدية التي يتمتع فيها بالتمثيل. وأوضح المتحدث باسم "فوكس"، خوسيه أنطونيو فوستر، مساء أمس الاثنين أن أحد أبرز محاور هذه المبادرة يتمثل بـ"إجراء تدقيق شامل ودقيق لكل قرارات منح الجنسية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة".

ورغم أن فوستر لم يحدد الفترة الزمنية التي ستشملها عملية "التدقيق"، ولا العواقب القانونية المحتملة، فإن زعيم الحزب سانتياغو أباسكال، كان أكثر وضوحاً، إذ أكد أن الجنسيات الممنوحة منذ تولي سانشيز الحكم تقع في صلب استهداف حزبه، معلناً نيته العمل على سحب عدد كبير منها. وكان أباسكال قد صرّح خلال مهرجان انتخابي في مدينة بارباسترو (إقليم أراغون) يوم 29 الماضي بقوله: "هؤلاء ليسوا إسباناً، حتى وإن مُنحت لهم الجنسية بشكل احتيالي، لن يكونوا إسباناً، وسنعيد النظر في هذه التجنيسات الاحتيالية".

وأكد أباسكال أن المهاجرين الذين سيستفيدون من عملية التسوية الجديدة لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات المقبلة، خلافاً لما روّج له بعض قادة حزبه والحزب الشعبي، لكنه أضاف أن "هناك كثيرين آخرين، فقد جنّس الحزب الاشتراكي بالفعل مليون شخص، ويريد تجنيس مليون آخر أو أكثر".

وادعى أباسكال أن استطلاعات الرأي تُظهر فقدان الحزب الاشتراكي لنحو 600 ألف ناخب كانوا قد صوّتوا لسانشيز في انتخابات 2023، معتبراً أن الحزب الحاكم يسعى لـ"جلب 600 ألف ناخب آخرين" لتعويض هذا التراجع، وختم بالقول: "إنهم يريدون استبدال الشعب الإسباني، لأن سانشيز يكره شعبه"، متبنياً صراحة نظرية "الاستبدال الكبير" ذات الطابع التآمري.

وفي إطار توجهه العام، يسعى "فوكس" لتشديد شروط الحصول على الجنسية والإقامة القانونية، وإلغاء نظام "الاستقرار بالارتباط"، مطالباً بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، وإبعاد من يرتكبون جرائم خطيرة أو متكررة، إضافة إلى طرد من "يرفضون الاندماج في ثقافة الأمة" أو "لا يساهمون بعملهم في الاقتصاد الوطني"، أي العاطلين من العمل.