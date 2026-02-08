حزب رئيسة وزراء اليابان يحصد الأكثرية في الانتخابات التشريعية

- الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة ساناي تاكايشي يتجه لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية اليابانية، متوقعًا الحصول على ما بين 274 و328 مقعدًا في مجلس النواب، مما يعزز أغلبيته البرلمانية. - تاكايشي، التي تولت رئاسة الوزراء في أكتوبر، دعت إلى انتخابات مبكرة للاستفادة من شعبيتها، رغم أن خطابها القومي وسياساتها المالية أثارت توترات مع الصين ومخاوف المستثمرين. - التحالف مع حزب الابتكار الياباني يهدف لضمان الأغلبية في البرلمان، مع تعهد تاكايشي بالاستقالة إذا خسر التحالف أغلبيته.

يتجه الحزب الحاكم في اليابان بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى استعادة أغلبيته البرلمانية مع تحقيقه فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الأحد، وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام محلية. وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (أن أتش كاي) في تقديراتها إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه تاكايشي سيحصد ما بين 274 و328 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 465 عضواً، بزيادة كبيرة على عدد مقاعده الحالية البالغ 198 مقعداً.

ودعت تاكايتشي (64 عاماً) التي أصبحت رئيسة للوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول بعد انتخابها زعيمة للحزب الديمقراطي الحر، إلى انتخابات مبكرة يندر إجراؤها في الشتاء للاستفادة من معدلات تأييد قوية تحظى بها حالياً، إذ انجذب الناخبون إلى صراحتها وصورة ذهنية عن أنها تعمل بجد واضح.

لكن خطابها القومي الطابع وتركيزها على الأمن أججا التوتر مع الصين، كذلك فإن سياساتها المالية التي تميل للتيسير النقدي هزت الأسواق المالية. وأثار تعهد قطعته في أثناء حملتها الانتخابية بتعليق ضريبة المبيعات البالغة ثمانية في المئة على المواد الغذائية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل هذا الإجراء في بلد لديه أعلى عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة.

وتراهن تاكايتشي على أن حزبها الليبرالي الديمقراطي جنباً إلى جنب مع شريكه الجديد حزب الابتكار الياباني سيضمن الأغلبية في مجلس النواب المكون من 465 مقعداً، وهو الغرفة الأكثر قوة في البرلمان الياباني المكون من غرفتين. وتعهدت تاكايتشي بالاستقالة إذا خسر التحالف أغلبيته.

وبدأ التصويت اليوم الأحد في ظل تساقط الثلوج مجدداً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، ويمكن أن يؤدي تساقط الثلوج القياسي في شمال اليابان خلال الأسابيع القليلة الماضية، الذي أغلق الطرق وتسبب في عشرات الوفيات في جميع أنحاء البلاد، إلى إعاقة التصويت أو تأخير فرز الأصوات في المناطق الأكثر تضرراً.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً (1100 بتوقيت غرينتش)، حيث من المتوقع أن تصدر القنوات التلفزيونية المؤشرات الأولية بناءً على آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

(فرانس برس، رويترز)