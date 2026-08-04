- انتقد نعيم قاسم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، واصفاً إياها بالعار، ودعا لتعزيز المقاومة والسيادة الوطنية، مشدداً على دعم الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. - أكد قاسم على أهمية العلاقات مع سوريا والوحدة الداخلية، مشيراً إلى أن التحالف بين حزب الله وحركة أمل يشكل حاجزاً أمام إسرائيل، ودعا للالتفاف حول الوحدة الوطنية. - تصريحات قاسم جاءت مع الجولة السابعة من المفاوضات في روما، مما أثار انقساماً داخلياً، حيث رفض حزب الله المسار بينما أيده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة اللبنانية مع إسرائيل لم تجلب للبنان "إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية"، وذلك تزامناً مع استضافة العاصمة الإيطالية روما جولة سابعة من المحادثات. ودعا قاسم، خلال كلمة متلفزة في إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في بعلبك، شرقي لبنان، اليوم الثلاثاء، "السلطة السياسية اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية، وفتح باب الحوار مع المقاومة، وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية، والعمل لها بشكل ميداني حتى نُحقّق انسحاب إسرائيل، وعودة الأرض إلى الوطن".

ورأى قاسم أنّ "إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية، لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية ما دامت المقاومة وشعبها والشرفاء في لبنان واقفين متصدّين لهذا المشروع الإسرائيلي". وشدد على أن "الخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل وسينسحب، ولن يستقر في لبنان"، مؤكداً أننا "مع انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مُرحَّب به بل ونساعد فيه إلى الحد الأقصى".

قاسم: إننا مع انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مُرحَّب به

وقال قاسم إنّ الذي أوقف العدوان بوحشيته الواسعة وخفّض من مستواه هو مذكرة التفاهم

نعيم قاسم: لا مانع من لقاء حزب الله والقيادة السورية

الأميركية الإيرانية، لأنّ "إيران عملت على أن نكون في البند الأول من المذكرة، واشترطت أن يكون إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي أساساً، وإلا سيستمر الموقف في المواجهة بين إيران وأميركا"، معتبراً أن مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقّق الانسحاب الإسرائيلي. وأضاف "لولا صمود المقاومة في الميدان وشعبها الملتفّ حولها لما تحقّق شيء ولما كُسرت اندفاعة العدو، ولما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب".

من جانب آخر، أكد نعيم قاسم أنه "لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين"، مشدداً على أن "المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجوداً، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية وسننتصر". وأكد قاسم "أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسورية".

وقال: "نتمنى كحزب الله أن تنجح سورية في بسط العدل وتعاون كل مكوناتها، وأن تبقى واحدة موحدة، وأن تُخرج العدو الإسرائيلي من كل أراضيها المحتلة"، متمنياً كذلك عودة النازحين الموجودين في لبنان وفي المناطق الأخرى إلى بلدهم سورية "مكرّمين معززين". واعتبر أن "سورية المستقرة سند للبنان كما لبنان المستقر سند لسورية، ولا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد خلال مقابلة تلفزيونية، في يونيو/ حزيران الماضي، عدم وجود أي نية لدى دمشق للتدخل العسكري في لبنان، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "تتولّى سورية أمر حزب الله" بدل إسرائيل. وأبدى الشرع أيضاً انفتاحاً على الحوار مع حزب الله "إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة لبنان وسورية"، مشدداً على أن الدور السوري المنشود يتركز على دعم الاستقرار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، لا على الانخراط في أي صراع عسكري.

إلى ذلك، شدد قاسم على أن الوحدة الداخلية مهمة، معتبراً أن "الوحدة بين حزب الله وحركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) شكّلت السدّ المنيع أمام العدو الإسرائيلي الأميركي وأمام كل اللاعبين الصغار الذين حاولوا أن يدخلوا على خطّ العلاقة بيننا"، داعياً "المراهنين على أميركا وإسرائيل لأن يلتفوا حول الوحدة الوطنية والسيادة ورفض الاحتلال".

وشدد قاسم في كلمته على "أننا سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي ويُنفّذ خطواته ضدّ المقاومة وشعبها وضدّ وطننا كما نواجه العدو الإسرائيلي"، مضيفاً "نؤمن بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا التنازل عن الأرض"، معتبراً أنه "لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويُعاني".

قاسم: سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي ويُنفّذ خطواته ضدّ المقاومة وشعبها ووطننا كما نواجه العدو

وتأتي كلمة قاسم بالتزامن مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، ويأمل من خلالها لبنان أن يتم الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة، بعدما أفضت الجولة السادسة إلى الإعلان عن ثلاث بلدات تجريبية، هي فرون وصريفا وزوطر الغربية. ولا يزال الانقسام الداخلي اللبناني سيّد المشهد حيال هذه المفاوضات، بحيث يؤكد حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري رفضهما هذا المسار المباشر، بينما يتمسّك رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالتفاوض المباشر ويعتبرانه الحل الوحيد لإنهاء الحرب. كما يؤكدان تمسّكهما باتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه مع إسرائيل في واشنطن يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي.

سلام يردّ على نعيم قاسم

من جهته، ردّ رئيس الوزراء اللبناني على تصريحات الأمين العام لحزب الله من دون أن يسمّيه، قائلاً: "يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا". وأضاف سلام "لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".

وتابع "أمّا الحوار والوحدة فلا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة"، معتبراً أن "الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام"، على حد تعبيره.