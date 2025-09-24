حزب الله يعيد ترتيب وضعه الداخلي: تغييرات تواكب التطورات

أثارت الأخبار المتداولة إعلامياً حول تغييرات تطاول مناصب شخصيات في حزب الله سواء إعلامية، أو سياسية، أو حزبية، تساؤلات حول وضع الحزب الداخلي، خصوصاً أنّ الأنظار شاخصة نحو مدى ثبات هيكليته بعد الاغتيالات الإسرائيلية التي استهدفت قادته، على رأسهم أميناه العامان حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وما حكي عن خروقات في صفوفه، ولا سيما عقب تفجيرات البيجر واللاسلكي في 17 و18 سبتمبر/أيلول 2024.

ولعلّ أبرز هذه التغييرات، تلك التي طاولت منسّقة وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله رنا الساحلي، التي عملت لسنوات طويلة مع المتحدث الإعلامي الرسمي للحزب محمد عفيف الذي اغتالته إسرائيل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك من دون أن تتضح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، علماً أنّها أثارت انقساماً في الآراء داخل أوساط الحزب من إعلاميين وناشطين، بين مؤيد، ورافض، ومبرّر لها.

ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي حول ما نُشر إعلامياً عن إقالة الساحلي، وهي خطوة تتزامن مع مرور الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصر الله، لكنه عمّم في المقابل أرقام هواتف جديدة لوحدة العلاقات الإعلامية، تشمل مكتب مسؤول العلاقات، والإعلام العربي، والإعلام الأجنبي، مشيراً إلى أنّ هذا يندرج في إطار تنظيم التنسيق والتعاون مع الوحدة وتعزيزهما. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ القطاع الإعلامي في الحزب تعرّض لانتكاسة بعد اغتيال عفيف، وبدأت تبرز خلافات داخلية في صفوفه تباعاً، ولا سيما خلال التحضيرات التي كانت تجري لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين العام الماضي، وشهد منذ تلك الفترة ارتباكاً وضياعاً في توزيع المهام والمسؤوليات، علماً أنّ الحزب سارع إلى تعيين يوسف الزين مسؤولاً للعلاقات الإعلامية، وبات ينسق بشكل مباشر مع الإعلاميين، ويسهّل عملهم سواء في الحصول على مقابلات أو التغطيات.

وتبعاً للمعلومات، فإنّ هناك مشاكل يواجهها حزب الله من ناحية التنسيق بين مختلف الوحدات، خصوصاً في ظلّ التباين في الآراء حول ملفات عدّة، وطريقة التعاطي معها، سواء سياسياً أو إعلامياً، وهذا الأمر بدأ ينعكس أيضاً على جمهوره، الذي يوجّه انتقادات، منها علنية، على وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المواقف التي تصدر عن الحزب وأدائه في الفترة الماضية، وهو أمر يسعى حزب الله من خلال التغييرات التي يجريها إلى إعادة ضبطه.

كذلك، برز غياب التنسيق بحسب معلومات "العربي الجديد"، في موضوع إضاءة صخرة الروشة في بيروت، لمناسبة مرور سنة على اغتيال نصر الله وصفي الدين، فكان هناك تباين في المواقف بشأن حصول الحزب على الترخيص أم لا، خصوصاً بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الإعلان عن الخطوة، وسط اعتراض واسع على إقامتها، ولا سيما من نواب العاصمة بيروت، معتبرين أنها تحدّ للدولة، واستفزاز للشارع البيروتي.

على خطٍ موازٍ، سارت أخبار أيضاً عن إقالة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، لكن لم يصدر كذلك أي موقف عن حزب الله نفياً أو تأكيداً، مع الإشارة إلى أن صفا كان تعرّض لمحاولة اغتيال نفذها جيش الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند استهدافه قلب بيروت، في منطقة النويري ورأس النبع، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 22 شخصاً.

ويُعدّ صفا من الشخصيات البارزة في حزب الله، صاحب الدور السياسي الأساسي في التنسيق على مستوى ملفات واستحقاقات عدة، وبالتواصل خصوصاً مع المسؤولين السياسيين، وسبق أن تعرّض لانتقادات عدة لتدخله بعمل مؤسسات الدولة، وأبرزها تلك التي قام بها عام 2021 إلى قصر العدل، حيث نقل رسالة إلى المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يبدي فيها امتعاض الأمين العام السابق حسن نصر الله من أدائه.

في الإطار، يقول مصدر في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إنّ "الساحلي لم تصبح خارج حزب الله، فهي من صلبه وأساسه، لكن هناك تغييرات داخلية تحصل شملتها وستكون في منصب آخر، وهي لا تزال تتابع إعلامياً وتوزع بيانات المسؤولين والنواب وغير ذلك"، لافتاً إلى أنه "من الطبيعي أن يعيد حزب الله يعيد ترتيب وضعه الداخلي، ويجري تغييرات في مواقع عدّة، بعد التطورات الأخيرة التي حصلت، ولكنه لا يمكن أن يعلن عنها أو حتى عن الأسماء المعنية، فهذه إجراءات خاصة".

وحول إقالة صفا، يشدد المصدر على أن "أي جديد أو تغيير يُعلن عنه حزب الله، فهذه إجراءات داخلية، منها ما يتم الإعلان عنها وأخرى تبقى سرية"، لافتاً إلى أن "حزب الله يتعرّض لهجوم سياسي وإعلامي بات معروفاً، من أجل ضرب وحدته وخلق مشاكل داخل صفوفه، لكن الوضع سليم وكل حزب يجري تغييرات كل فترة وهذا أمر طبيعي"، لافتاً كذلك إلى أن الأمين العام نعيم قاسم سيتحدث في ذكرى اغتيال نصر الله وهاشم صفي الدين، وهو سيّد الكلام في كل الأمور.

ولا ينكر المصدر أن حزب الله تعرّض لانتكاسات عدّة في العدوان الأخير على لبنان، خصوصاً بعد تفجيرات الاتصالات، واغتيال قادة الصف الأول، على رأسهم نصر الله، لكنه في المقابل، لملم نفسه سريعاً، وأجرى التعيينات اللازمة، وملأ الشواغر في كل المواقع، وهناك ورشة حصلت في الحزب بعد كل ما حصل، وإعادة تقييم لكل الأوضاع، من أجل تحسين العمل وعدم تكرار أي خطأ.