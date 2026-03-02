حزب الله يعلن دخول الحرب وجيش الاحتلال يبدأ موجة غارات على لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، 18 ديسمبر 2025 (ربيع ضاهر/فرانس برس)

دخل حزب الله، فجر اليوم الاثنين، على خط المواجهة بشكل مباشر بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل" جنوب مدينة حيفا المحتلة بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، مؤكداً اعتراض صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدة مواقع شمالي إسرائيل. ومع هذا التطور، تنتقل المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة، مع اتساع رقعة الحرب إقليمياً ودخول الجبهة اللبنانية رسمياً في الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، مشيراً إلى أن صواريخ أخرى "سقطت وفقاً للإجراءات المتبعة"، قبل أن يؤكد رصد إطلاق صواريخ إضافية من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في عدة مواقع إسرائيلية بعد إطلاق الصواريخ، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال المسيّر حلق على علو منخفض فوق جنوب لبنان.

"العربي الجديد" يتابع التطورات على جبهة لبنان أولاً بأول..