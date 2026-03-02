حزب الله يعلن دخول الحرب وجيش الاحتلال يبدأ موجة غارات على لبنان

أخبار
القدس المحتلة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 03:54 (توقيت القدس)
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، 18 ديسمبر 2025 (ربيع ضاهر/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

حزب الله: العملية تأتي ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان

شن جيش الاحتلال غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

دخل حزب الله، فجر اليوم الاثنين، على خط المواجهة بشكل مباشر بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل" جنوب مدينة حيفا المحتلة بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، مؤكداً اعتراض صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدة مواقع شمالي إسرائيل. ومع هذا التطور، تنتقل المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة، مع اتساع رقعة الحرب إقليمياً ودخول الجبهة اللبنانية رسمياً في الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، مشيراً إلى أن صواريخ أخرى "سقطت وفقاً للإجراءات المتبعة"، قبل أن يؤكد رصد إطلاق صواريخ إضافية من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في عدة مواقع إسرائيلية بعد إطلاق الصواريخ، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال المسيّر حلق على علو منخفض فوق جنوب لبنان.

"العربي الجديد" يتابع التطورات على جبهة لبنان أولاً بأول..

03:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: استهدفنا قيادات بارزة من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته استهدفت قيادات بارزة من حزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

03:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
القناة 12: الهجمات على لبنان ستستمر عدة أيام

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الهجمات على لبنان ستستمر عدة أيام.
 

03:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في جنوب لبنان.

03:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بحدوث حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة.

03:19 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
دوي انفجارات عنيفة وسط إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات عنيفة في وسط إسرائيل، من دون إطلاق صفارات الإنذار.

03:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
زامير يصادق على خطط هجومية لاستمرار العملية في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على الخطط الهجومية لاستمرار العملية العسكرية في لبنان.

03:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
رئيس أركان الاحتلال: حزب الله فتح معركة الليلة ضد إسرائيل

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن حزب الله "فتح هذه الليلة معركة ضد إسرائيل"، مؤكداً أن المسؤولية عن التصعيد تقع على عاتقه.

03:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس وزراء لبنان: إطلاق الصواريخ من الجنوب عمل غير مسؤول

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان "عمل غير مسؤول ومشبوه"، محذراً من تداعيات التصعيد على البلاد.

03:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف إسرائيلي يطال الشهابية ودير قانون النهر

استهدفت غارات إسرائيلية بلدة الشهابية وبلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

03:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

03:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات جوية على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان رداً على ذلك. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ حملة غارات بعد إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" تأكيد الجيش أن حزب الله هو الجهة التي أطلقت الصواريخ. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاث قذائف أطلقت من جنوب نهر الليطاني.

03:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن دخول الحرب

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، استهداف موقع "مشمار الكرمل" جنوب مدينة حيفا المحتلة بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن العملية تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه". وقال الحزب في بيان، إن المقاومة نفذت الهجوم على جنوب حيفا، مشدداً على أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا يعطينا الحق في الدفاع والرد". وأضاف أن رده "دفاعي مشروع"، داعياً المسؤولين والمعنيين إلى وضع حد لما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان"، في ظل تصاعد المواجهة على الجبهة الشمالية.

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قرب أنقاض مبنى مدمَّر جراء غارة في طهران (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إيران والمنطقة بعد خامنئي: مآلات الحرب وأكلافها ومصير النظام

وقفة ضد الحرب في شيكاغو، 28 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب فوق القانون: ذرائع واهية لشنّ الحرب على إيران

طهران 17 فبراير 2026 (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

كيف وصلنا إلى 28 فبراير 2026 الإيراني؟