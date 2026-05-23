حزب الله يشير إلى تلقيه رسالة من إيران تؤكد مواصلة دعمه

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيها عدم تخلي طهران عن دعمه، وأن أحدث مقترح قُدم بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب يجدد تأكيد مطلب أن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وبحسب ما جاء في البيان الذي أورده موقع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، فإن "الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله"، مضيفاً "هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي".

وشدد عراقجي على أن طهران طرحت في أولى المراحل التي دخلت فيها دول المنطقة لخفض التصعيد، ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق مع بلاده، مؤكدًا أن هذا المطلب "مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا، وسيبقى كذلك".

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، واللقاءات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن. واليوم السبت، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً، تمهيداً لقصف المنطقة. وقال في بيان، إن الإنذار يشمل بلدات النبطية التحتا، وكفر تبنيت، وزبدين، وعربصاليم، وكفر رمان، وحبوش، وبلاط، ودير كيفا، وحاروف، وجبشيت. كما شن سلسلة غارات على عدة مواقع، بما في ذلك استهداف ثكنة عسكرية للجيش اللبناني في النبطية، ما أسفر عن إصابة عسكري.

وكانت إسرائيل قد تنصلت من شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من إبريل/ نيسان، على الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني وطهران حينها، أن وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات. وأصرت إسرائيل على الاستمرار في عدوانها، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 16 إبريل/ نيسان هدنة في لبنان لأول مرة في الحرب مدة عشرة أيام.