حزب الله يرفض التفاوض السياسي: حصر السلاح قرار متسرع استثمره العدو

- حزب الله يرفض حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة مناقشة الموضوع في إطار وطني لحماية السيادة، ورفض الاستجابة لضغوط خارجية أو ابتزاز إسرائيلي. - تصريحات الرئيس اللبناني حول المفاوضات مع إسرائيل أثارت تكهنات، وحزب الله يحذر من مفاوضات تمنح إسرائيل مكتسبات دون وقف العدوان، مؤكدًا على التركيز على وقف العدوان. - مجلس الوزراء اللبناني يناقش تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح وسط تصعيد إسرائيلي، مع ترقب لنتائج الحراك الدولي لإبعاد شبح الحرب عن لبنان.

جدد حزب الله تأكيد موقفه بشأن خطوة حصر السلاح التي تسعى إليها الحكومة ضمن الترتيبات الجديدة التي طرأت في لبنان بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقال الحزب، اليوم الخميس، قبل ساعات من انعقاد جلسة حكومية لمناقشة تقرير للجيش اللبناني حول سير خطة حصر السلاح بيد الدولة، ويشمل ذلك نزع سلاح الحزب، إن "موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية".

ووصف الحزب في بيان، قال إنه "يطرح رؤيتنا إزاء الوضع والموقف الوطني ‏المطلوب"، قرار الحكومة حول حصرية السلاح بالمتسرع، مضيفاً أن البعض "حاول تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان شرطاً لوقف الأعمال العدائية، ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه". ‏

وأضاف الحزب أن "العدو يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة"، مطالباً بـ"وقفة ‏وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته".

وقبل أيام، أثارت تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون حول استعداد لبنان للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال، وقوله إن "شكل التفاوض وزمانه ومكانه تُحدّد لاحقاً"، تكهنات بشأن ما إذا كان البلد الذي تعرض لحرب إسرائيلية وحشية سيدخل في مفاوضت مباشرة مع إسرائيل.

وحذر حزب الله في بيانه من "التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة"، وقال إن "في ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة ‏العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً"، مضيفاً أن لبنان "معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته". ‏

وجدد الحزب تأكيد حقه "‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا"، مضيفاً: "لا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ويريد إخضاع دولتنا"، ‏وختم البيان بأن "الوقت الراهن هو لتوحيد ‏الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الصهيوني ضد بلدنا ودفع المخاطر ‏الأمنية والوجودية عنه".

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة عون، وعلى رأس جدول أعماله عرض تقرير الجيش اللبناني الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة. ويأتي التقرير الثاني المُنتظَر من قبل الجيش اللبناني على وقع تصعيد إسرائيل ضرباتها على الأراضي اللبنانية ورفع منسوب التهديد بتوسِعة العدوان بذريعة تأخر لبنان في نزع سلاح حزب الله وعدم إعطائها حتى الساعة جواباً على مسألة التفاوض، وسط ترقب لنتائج الحراك الأميركي، المصري والألماني، ومدى إمكانية إحداثه خرقاً يبعد سيناريو الحرب الذي يروّجه الإسرائيليون.

وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد" إن "الجيش اللبناني سيعرض تقريره الثاني يوم غدٍ، وسيتضمّن، وفق العناوين العريضة، العمليات التي قام بها في إطار تطبيق خطة حصر السلاح التي تتألف من خمس مراحل، لا سيما في إطار المرحلة الأولى التي تشمل جنوب الليطاني، والمهام الجديدة التي نفذها خلال هذا الشهر".