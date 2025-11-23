حزب الله يؤكد استشهاد الطبطبائي بعد أن أعلنت إسرائيل اغتياله

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
23 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:31 (توقيت القدس)
غارة إسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، 23/11/2025 (إكس)
+ الخط -

إذاعة جيش الاحتلال: هدف الاغتيال هو أبو علي الطبطبائي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان

نعى حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، "القيادي الكبير" في الحزب هيثم علي ‏الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي قضى خلال هجوم إسرائيلي استهدف شقة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذه الغارة الإسرائيلية هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يونيو/ حزيران الفائت، وأدت إلى استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 28 آخرين. وقال الحزب بيان إن الطبطبائي "ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر". وتجدر الإشارة إلى أن هذا أول بيان نعي يصدره حزب الله منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وجاء بيان الحزب بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال من وصفه بـ"رئيس أركان" حزب الله اللبناني هيثم علي الطبطبائي المعروف باسم أبو علي الطبطبائي. وقال الجيش في بيان، إن الطبطبائي كان "عنصرًا رئيسيًا ومخضرمًا في التنظيم (...). انضم إلى صفوفه في ثمانينيات القرن الماضي، وشغل منذ ذلك الحين سلسلة من المناصب العليا، بما في ذلك قيادة وحدة قوة الرضوان ورئاسة عمليات حزب الله في سورية. وخلال نشاطه في سورية، عزز قدرات حزب الله هناك".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي بشكل خاص "إرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة". وبحسب موقع الحكومة الأميركية، فإن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أعلن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الطبطبائي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية، صباح أمس السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسقوط شهيد في الاستهداف. ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، إذ إنهما تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش.

تطورات لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

10:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله ينعى 3 من أعضائه

نعى حزب الله "المجاهد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

كما نعى "الشهيد المجاهد قاسم حسين برجاوي "ملاك" مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت". كذلك نعى حزب الله "المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع".

09:34 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله ينعى الطبطبائي

نعى حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، القيادي الكبير في الحزب هيثم علي ‏الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي قضى خلال هجوم إسرائيلي استهدف شقة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الحزب بيان إن الطبطبائي "ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر".

08:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
زامير: الهدف من الهجوم منع حزب الله من تعزيز قوته

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش هاجم "أعلى قائد عسكري" في حزب الله (هيثم علي الطبطبائي)، وسيواصل عملياته للقضاء على التهديدات. وأضاف زامير: "ملتزمون بالتفاهمات مع لبنان"، والهدف من هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت "منع حزب الله من تعزيز قوته".

8:39 PM
حماس تدين العدوان على الضاحية

دانت حركة حماس "الاعتداء الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدة أنه "عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية، يهدف إلى جرّ لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده". وقالت الحركة الفلسطينية في بيان إن استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظَّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي لفرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة. وعبرت الحركة عن "تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق وحقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه"، مشددة على أنّ دماء الشهداء "ستعزّز وحدة اللبنانيين في مواجهة محاولات الهيمنة الأميركية–الصهيونية".

08:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: لن نسمح لحزب الله أن يشكل تهديداً من جديد

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه قضى على القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي، واصفاً إياه بـ"القائد الكبير" في الحزب. وأضاف نتنياهو أنه لن يسمح لحزب الله أن يبني قوته وأن "يشكل تهديداً من جديد"، متوقعاً من الحكومة اللبنانية "أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها، وأن تجرد الحزب من سلاحه".

7:14 PM
الاحتلال يعلن اغتيال الطبطبائي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه اغتال رئيس أركان حزب الله اللبناني هيثم علي الطبطبائي المعروف باسم (أبو علي الطبطبائي)، في غارة على بيروت.

وقال الجيش في بيان، إن الطبطبائي كان "عنصرًا رئيسيًا ومخضرمًا في التنظيم (...). انضم إلى صفوفه في ثمانينيات القرن الماضي، وشغل منذ ذلك الحين سلسلة من المناصب العليا، بما في ذلك قيادة وحدة قوة الرضوان ورئاسة عمليات حزب الله في سورية. وخلال نشاطه في سورية، عزز قدرات حزب الله هناك".

وأضاف الجيش: "خلال الحرب (على غزة ولبنان)، عُيّن قائدًا لمنظومة عمليات الحزب، وكان مسؤولًا عن تعزيز الصورة العملياتية وبناء القوة. وخلال عملية سهام الشمال (التسمية الإسرائيلية للحرب على لبنان)، وبعد تصفية معظم القيادات العسكرية، أصبح مسؤولًا فعليًا عن إدارة القتال ضد إسرائيل". وأردف البيان: "في نهاية عملية سهام الشمال، عُيّن الطبطبائي رئيسًا لهيئة الأركان العامة لحزب الله، وفي هذا المنصب قاد جهود إعادة بناء الحزب". كما تولى قيادة معظم وحدات حزب الله، وعمل جاهدًا على استعادة جاهزيتها للحرب مع إسرائيل، وفقًا للبيان.

06:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء بيروت

حلق الطيران الإسرائيلي المُسير في أجواء بيروت على علو منخفض جداً، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

06:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إعلام عبري: تصفية الطبطبائي تمت بنجاح

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن "تصفية هيثم الطبطبائي تمت بنجاح"، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن الطبطبائي هو بمثابة "رئيس أركان حزب الله".

05:50 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
5 شهداء و28 إصابة جراء هجوم الضاحية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح.

05:13 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
محمود قماطي: الغارة استهدفت شخصية جهادية

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، إن الاحتلال "استهدف شخصية جهادية في بيروت، ونتحقّق من الأمر". وأضاف: "لا نعلق على ما يقوله العدو بشأن الرد، وقيادة المقاومة تدرس الأمر وستتخذ القرار". وشدد على أنه "لا خيار إلا التمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة الإسرائيلية. ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذا". واعتبر أن العدوان على الضاحية "يخرق خطاً أحمر جديداً"، مشيراً إلى أنه جاء بضوء أخضر أميركي للتصعيد.

04:29 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عون يدعو إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية من بيروت وتزامنه مع ذكرى الاستقلال "دليلاً آخر على أن إسرائيل لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان وترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان، بل إلى المنطقة كلها". وأضاف عون أن "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة أخرى".

04:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
مسؤول إسرائيلي: الأميركيون لم يبلغوا بالغارة مسبقاً

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الأميركيين لم يبلغوا بالهجوم على الضاحية الجنوبية إلا بعد تنفيذ الغارة.

04:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
السفارة الإيرانية في بيروت تعلق

قالت السفارة الإيرانية في بيروت في تعليق على الغارة الإسرائيلية إن "الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحابِ الحق، ولن تُضعف إرادتهم الراسخة في مواجهة الظلم".

04:08 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
القناة 12: يتعزز التقدير بنجاح محاولة الاغتيال

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أنه "يتعزز التقدير بنجاح محاولة الاغتيال في الضاحية الجنوبية" لبيروت.

04:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
علي عمار: كل اعتداء على لبنان تجاوز للخط الأحمر

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار من موقع العدوان في حارة حريك إن "العدوانية الإسرائيلية تضرب كل لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن". وأضاف "كل اعتداء على لبنان هو تجاوز للخط الأحمر وهذه العدوانية متأصلة في كيان العدو الذي يستهدف كرامة لبنان وسيادته وأمنه".

04:01 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الصحة اللبنانية: شهيد و21 إصابة في حصيلة أولية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح.

03:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
كاتس: مصممون على سياسة الإنفاذ الأقصى

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن حكومته "ستواصل العمل لمنع كل تهديد على سكان الشمال ودولة إسرائيل"، مضيفاً: "أنا ونتنياهو مصممون على مواصلة سياسة الإنفاذ الأقصى. لن نسمح بعودة الوضع إلى ما قبل 7 أكتوبر".

03:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نقل 10 إصابات جراء الاستهداف

أفاد مصدر صحي لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 10 إصابات نقلت إلى المستشفيات من جراء الاستهداف.

03:45 pm

رويترز

avata
رويترز
أكسيوس: إسرائيل لم تبلغنا مسبقاً بالغارة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير قوله إن "إسرائيل لم تبلغنا مسبقاً بالغارة على بيروت وإنما بعدها مباشرة".

03:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق لطيران الاحتلال فوق ضاحية بيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" عن تحليق لطيران الاحتلال على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

03:30 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
مكتب نتنياهو: رئيس الحكومة أصدر الأمر بالهجوم

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال إن "الجيش شن هجوماً في قلب بيروت استهدف رئيس أركان حزب الله"، مضيفاً أن "هدف الاغتيال قاد عملية تعزيز القوة والتسلّح داخل" الحزب. وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة أصدر الأمر بتنفيذ الهجوم بناءً على توصية وزير الأمن ورئيس الأركان. وتابع: "إسرائيل مصمّمة على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وفي أي زمان".

3:29 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال "رئيس أركان" حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اغتال هيثم علي طبطبائي، وهو "الرجل الثاني في حزب الله"، ويُعد رئيس الأركان الفعلي، بعدما برز لسنوات قائداً عسكرياً، وقاد مجموعات عسكرية في سورية واليمن.

وطبقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فإن طبطبائي قاد قوّات النخبة في حزب الله، وعقب تصفية قادة الصف الأمامي تحوّل فعلياً إلى رئيس أركان الحزب، والشخصية رقم 2 بعد الأمين العام، نعيم قاسم.

03:27 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مصدر في حزب الله: لا معلومات بشأن الشخصية المستهدفة

قال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد" إنه لا معلومات بعد عن الشخصية المستهدفة في الغارة الإسرائيلية على الضاحية، مضيفاً أن "كل المزاعم الإسرائيلية هي نفسها لتبرير اعتداءاتها وبضوء أخضر أميركي".

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
رويترز
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ماركو روبيو وأندريه يرماك، جنيف 23 نوفمبر 2025 (فابريس كوفريني/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأوروبيون يقترحون تعديلات على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

أبو علي طبطبائي
التحديثات الحية
سيرة سياسية
مباشر

"الرجل 2" في حزب الله.. من هو الطبطبائي الذي اغتيل بغارة إسرائيلية؟

أردوغان خلال مؤتمر في جوهانسبرغ بعد قمة العشرين 23/11/2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أردوغان: ما جرى في غزة إبادة جماعية يستحيل تجاهلها