حزب الله يؤكد استشهاد الطبطبائي بعد أن أعلنت إسرائيل اغتياله

نعى حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، "القيادي الكبير" في الحزب هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي قضى خلال هجوم إسرائيلي استهدف شقة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذه الغارة الإسرائيلية هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يونيو/ حزيران الفائت، وأدت إلى استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 28 آخرين. وقال الحزب بيان إن الطبطبائي "ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر". وتجدر الإشارة إلى أن هذا أول بيان نعي يصدره حزب الله منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وجاء بيان الحزب بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال من وصفه بـ"رئيس أركان" حزب الله اللبناني هيثم علي الطبطبائي المعروف باسم أبو علي الطبطبائي. وقال الجيش في بيان، إن الطبطبائي كان "عنصرًا رئيسيًا ومخضرمًا في التنظيم (...). انضم إلى صفوفه في ثمانينيات القرن الماضي، وشغل منذ ذلك الحين سلسلة من المناصب العليا، بما في ذلك قيادة وحدة قوة الرضوان ورئاسة عمليات حزب الله في سورية. وخلال نشاطه في سورية، عزز قدرات حزب الله هناك".
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي بشكل خاص "إرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة". وبحسب موقع الحكومة الأميركية، فإن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أعلن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الطبطبائي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية، صباح أمس السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسقوط شهيد في الاستهداف. ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، إذ إنهما تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش.
