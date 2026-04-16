حزب الله: لا وقف للعمليات إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية

- حزب الله يؤكد تموضعه الدفاعي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على حقه في الدفاع عن لبنان واستمرار العمليات إذا استمرت الهجمات، رغم التزامه السابق بوقف إطلاق النار وفق اتفاق نوفمبر 2024. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، ويخطط لدعوة قادة البلدين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام جادة. - المصادر اللبنانية تؤكد اتصالات بين ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار سيتم خلال ساعات، وسط ترقب للتطورات الدولية والمحلية.

أفادت مصادر نيابية في حزب الله، اليوم الخميس، بأن "المقاومة تتموضع في إطار دفاعي"، مؤكدة أنّ "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يفرض عليها التمسّك بحق الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني"، وأنه "لا وقف للعمليات إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية"، وذلك في ظل إعلان رسمي عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يبدأ منتصف الليلة. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد" شرط عدم الكشف عن هويتها، فإن الحزب التزم سابقاً بوقف إطلاق النار تنفيذاً لاتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما أوقف عملياته انسجاماً مع التفاهم الأميركي–الإيراني الذي جرى بوساطة باكستانية وشمل لبنان، في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك، وواصلت عملياتها العسكرية، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وأشارت المصادر إلى أنّ خروق الاتفاقات تقع بشكل متكرر من الجانب الإسرائيلي، مقابل منح حزب الله فرصاً متعدّدة للدبلوماسية والتزامه بالقرارات المتخذة، إلا أنّ هذه المساعي لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة. وشدّدت على أنّ "أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملاً وكاملاً، مع رفض العودة إلى واقع تُطبَّق فيه القرارات من طرف واحد، في وقت تواصل فيه الحكومة اللبنانية تقديم تنازلات من دون مقابل".

وأكدت المصادر تمسّك الحزب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، مع التشديد على أنّ أي ملفات أخرى تُناقش ضمن الإطار الداخلي اللبناني. كما لفتت إلى ترقّب التطورات على الساحتين اللبنانية والدولية، لا سيما على خط العلاقة الأميركية–الإيرانية، مع تأكيد انعدام الثقة بالجانب الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، اليوم الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت). وأشار ترامب إلى أنه وجه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، لـ"العمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم". وفي منشور لاحق، قال الرئيس الأميركي إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض لإجراء "أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983".

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد أكدت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من اليوم أن ترامب أجرى اتصالاً مع جوزاف عون، تناول التطورات الأخيرة ووقف إطلاق النار. وذكرت المصادر أن ترامب أبلغ عون أن وقف إطلاق النار "سيكون خلال ساعات"، مشيرة إلى أن اتصال الرئيسين "كان ثنائياً". كما أفادت القناة 12 العبرية، مساء الخميس، بأن الرئيس الأميركي تحدّث إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مرة واحدة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل حديثه إلى الرئيس اللبناني.