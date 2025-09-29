حزب العمال البريطاني يقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

- في مؤتمر حزب العمال البريطاني، صوّت المندوبون على الاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مطالبين بفرض عقوبات شاملة عليها، رغم معارضة زعيم الحزب كير ستارمر. - الاقتراح الذي قدمه اتحاد "يونيسون" وأيده اتحاد "آسلف" يلزم الحزب بالاعتراف بتقرير الأمم المتحدة الذي يصف أفعال إسرائيل في غزة كإبادة جماعية، مشددين على استخدام المصطلح دون انتظار المحاكم. - اللجنة البريطانية الفلسطينية انتقدت سياسة حزب العمال تجاه فلسطين، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي، ودعت لاتخاذ إجراءات جادة لدعم حقوق الفلسطينيين.

صوّت مندوبو حزب العمال البريطاني الحاكم في مؤتمره السنوي في مدينة ليفربول، اليوم الاثنين، على الاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وطالبوا بفرض عقوبات شاملة عليها، بما في ذلك حظر كامل على توريد الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، بما يتماشى مع الالتزام بموجب القانون الدولي. وعُرض الاقتراح على المؤتمر بعد أن قدّمت فروع حزب العمال في الدوائر الانتخابية والنقابات العمالية التابعة لها أكثر من 30 اقتراحاً طارئاً خلال الأسبوع الماضي، ما أجبر الحزب على السماح بالتصويت على هذه القضية.

جاء ذلك بعد أسابيع من الجدل، بعد أن رفضت قيادة حزب العمال ولجنة ترتيبات المؤتمر سابقاً عشرات الاقتراحات المتعلقة بفلسطين التي قُدّمت قبل انعقاد المؤتمر. وهذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها حزب العمال موقفاً يعترف بجرائم إسرائيل في غزة إبادةً جماعيةً، ويلتزم باتخاذ إجراءات ملموسة، خلافاً لموقف زعيمه كير ستارمر الذي يقول إن الاعتراف بوقوع إبادة جماعية في غزّة هو شأن المحاكم وليس السياسيين، ورفض في أكثر من مناسبة الاعتراف بارتكاب إسرائيل الإبادة.

يُلزم الاقتراح، الذي قدّمه اتحاد "يونيسون" وأيّده اتحاد "آسلف"، حزب العمال بالاعتراف بالحكم التاريخي الأخير الصادر هذا الشهر عن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وقبوله، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث جاء فيه أن "لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وقالت الأمينة العامة لـ"يونيسون" كريستينا ماكانيا لدى تقديم الاقتراح هذا الصباح: "إنها إبادة جماعية. دعونا لا نلعب بالدلالات. دعونا نستخدم الكلمة. يتفق معظم الخبراء الآن على أنها إبادة جماعية، ولكن إذا انتظرنا حتى تؤكد المحكمة ذلك، فسيكون الأوان قد فات لأنها تحدث بالفعل ونحن جالسون هنا". وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 65 ألف شهيد فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم أكثر من 20 ألف طفل؛ ودمرت البنية التحتية الصحية والتعليمية. كما تسببت في مجاعة بمنع وصول الغذاء والمساعدات؛ وأشرفت على تطهير عرقي واسع النطاق ومتسارع بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية، بحسب تقارير أممية عديدة.

تعليقاً على ذلك، قال مدير حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة بن جمال في بيان: "هذه هزيمة نكراء للحكومة، إذ أقرّ حزب العمال أخيراً بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. يجب أن يصبح هذا التصويت التاريخي الآن سياسة حكومية: فرض عقوبات شاملة على إسرائيل وحظر كامل على الأسلحة". وأضاف: "بعد ما يقرب من عامين من التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، تُغيّر حركة التضامن مع فلسطين مسار الأمور. يقف الناس في جميع أنحاء البلاد جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني مطالبين بتحريره".

وتابع: "إذا حاولت الحكومة تجاهل هذا التصويت المهم، فلن تكون فقط في حالة إنكار للحقائق، ومعارضة للرأي العام، ومعزولة عالمياً بشكل متزايد، بل ستكون أيضاً في حالة حرب مع حزبها"، فيما قالت الأمينة العامة لنقابة موظفي النقل مريم إسلام دوست: "اليوم، وقفت الحركة العمالية إلى جانب الحق التاريخي، متضامنةً مع الشعب الفلسطيني، موجهةً رسالةً واضحةً إلى قيادة حزب العمال: لن نسكت على جريمة الإبادة الجماعية".

ويُفترض أن تكون الاقتراحات التي تُقدّم في المؤتمرات السنوية للأحزاب ويُصوت عليها قرارات ملزمة للحزب، لكن هذا لا يعني الامتثال لها بشكل مباشر، أو عدم المحاولة التنصل منها والتعامل معها باعتبارها غير ملزمة مثل القرار الحالي. وصوت مؤتمر حزب العمّال في عام 2021 على قرار حاد ضد إسرائيل يشمل فرض عقوبات، إلا أن كير ستارمر، الذي تولى زعامة الحزب بعد جيرمي كوربين، صرّح بأن القرار غير ملزم له، فيما ينتظر أن يتخذ خطوة مماثلة بخصوص قرار اليوم.

لجنة: حزب العمال "طرف في الإبادة الجماعية"

وقبل التصويت، أصدرت اللجنة البريطانية الفلسطينية، اليوم، مراجعة تُدين السنة الأولى لسياسة حكومة حزب العمال تجاه فلسطين، إذ يُقيّم التقرير، المعنون بـ"طرف في الإبادة الجماعية"، سجل حكومة ستارمر ضمن إطارٍ سياسيٍّ كانت وضعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وخلصت المراجعة إلى أن الحكومة البريطانية شاركت في الإبادة الجماعية من خلال تقديم دعمٍ دبلوماسيٍّ وعسكريٍّ واسع النطاق لإسرائيل، في حين رسّخت نزع الصفة الإنسانية والعنصرية الهيكلية ضد الفلسطينيين في كلٍّ من فلسطين والمملكة المتحدة.

وبحسب بيان اللجنة البريطانية الفلسطينية، "أظهرت الحكومة استخفافها بأرواح الفلسطينيين من خلال ادعائها أمام المحكمة بعدم وجود دليلٍ على استهداف إسرائيل المتعمد للنساء أو الأطفال المدنيين، وعدم اعتبارها الرجال الفلسطينيين مدنيين". وأشارت المراجعة إلى تصريحات سابقة أيّد من خلالها ستارمر قطع إسرائيل المياه والكهرباء عن غزة، ووصف فرار عائلةٍ فلسطينيةٍ واحدةٍ من الإبادة الجماعية بأنه "ثغرةٌ قانونية". كما أشارت المراجعة إلى أن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية استخدمت "ورقةَ مساومة، أهملت الحكومة أي ذكر لحقوق الفلسطينيين في بيانها الذي اعترفت فيه بالدولة الفلسطينية".

وقالت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية سارة الحسيني: "يكشف هذا التقرير رد الحكومة البريطانية على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل... ويُظهر أن قيادة حزب العمال هذه مهتمة بدعم دولة ترتكب إبادة جماعية دبلوماسياً ومادياً أكثر من اهتمامها بحماية شعب محتل ومحاصر من المذبحة والتجويع أمام أعيننا".

وأضافت: "إن سياسة هذه الحكومة الحالية تجاه فلسطين تتعارض تماماً مع القانون الدولي والإجماع الدولي وآراء الجمهور البريطاني الأوسع والعديد من أعضاء حزبها. الآن هو الوقت المناسب لأعضاء البرلمان والقادة المحليين وجميع المواطنين ذوي الضمائر الحية للوقوف ومطالبة هذه الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الإبادة الجماعية والتخلي عن سجل بريطانيا الممتد لقرن في تمكين الفظائع".

وأشار التقرير إلى محدودية الخطوات التي اتخذتها الحكومة نحو المساءلة. وجاء فيه: "مع ذلك، فإن هذه التحولات ملحوظة ليس لجوهرها بقدر ما هي لعدم كفايتها في الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة وعدم أهميتها في مواجهة حجم الفظائع في غزة. من الواضح أن هذه الإجراءات لم تتحقق إلا تحت ضغط مستمر من التعبئة الوطنية والانتقادات الشديدة لسياسة الحكومة، سواء داخل البرلمان أو في أوساط المجتمع المدني".

ودعت اللجنة البريطانية الفلسطينية الحكومة البريطانية إلى الوفاء بواجباتها في دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والوقف الفوري لجميع أشكال الدعم لإسرائيل، وفرض العقوبات الشاملة على الاحتلال، ودعم المساءلة الحقيقية عن عقود من الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.