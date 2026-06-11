حزب "الصراصير" الهندي يطلق احتجاجات شبابية في البلاد

- أطلق حزب "كوكروش جانتا" الهندي حملة احتجاجات وطنية، حيث تجمع مئات الطلاب والشباب في بونه، مطالبين باستقالة وزير التعليم بسبب مزاعم تسريب الامتحانات. - مؤسس الحزب، أبهيجيت ديبكي، أعلن عن خطط لتنظيم احتجاجات في مدن أخرى، مؤكدًا أن الحكومة لا يمكنها تجاهل الشباب، بعد أن أثارت تصريحات قاضي المحكمة العليا غضبًا واسعًا. - توسعت رسالة الحركة لتشمل قضايا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يمزج الحزب بين السخرية والنقد السياسي، مما جذب ملايين المتابعين والمشاهدات.

أطلق حزب "كوكروش جانتا" (حزب الصراصير) الهندي، الذي ذاع صيته عبر الإنترنت، حملة احتجاجات على مستوى البلاد، اليوم الخميس، حيث تجمع مئات من أنصار الحزب من الطلاب والشباب في مدينة بونه الواقعة غربي البلاد، في أحدث استعراض لقوة الحركة الشبابية.

وجاء التجمع الحاشد في جامعة "سافيتريباي فوله" في مدينة بونه عقب أول احتجاج ميداني كبير للمجموعة في نيودلهي الأسبوع الماضي. وطالب المحتجون باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان على خلفية مزاعم بوجود مخالفات في الامتحانات وتكرار تسريب أوراق الأسئلة. وقال مؤسس حزب الصراصير أبهيجيت ديبكي، وهو خبير في الاتصال السياسي وطالب في جامعة بوسطن، في خطاب أمام أنصاره، إن اليوم الخميس يمثل بداية حملة وطنية أوسع نطاقاً.

وأعلن ديبكي عن خطط لتنظيم احتجاجات في مدن أخرى قائلاً إن أنصاره سيعودون إلى نيودلهي في وقت لاحق هذا الشهر إذا لم يتنح وزير التعليم عن منصبه. وقال ديبكي، الذي عاد أخيراً من الولايات المتحدة لقيادة الحملة، للصحافيين: "لا يمكن للحكومة أن تتجاهل الشباب".

وقد خرجت الحركة إلى النور في مايو/أيار، بعد أن أثارت تصريحات قاضي المحكمة العليا سوريا كانت، التي شبه فيها بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير"، موجة غضب واسعة. وتبنى أنصار الحركة هذا الوصف باعتباره رمزاً للصمود، ما ساعد المجموعة على حشد أكثر من 22 مليون متابع على منصة "إنستغرام".

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ومنذ ذلك الحين، توسعت رسالة الحركة لتشمل شواغل تتعلق بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحاسبة الحكومة. ويمزج حزب الصراصير بين السخرية من الذات والنقد السياسي، ويصف أنصار حزب الصراصير أنفسهم مازحين بأنهم عاطلون عن العمل ودائمو الوجود على الإنترنت، فيما جذبت مقاطع الفيديو والرموز الساخرة التي تنتقد البطالة والفساد والخلل السياسي ملايين المشاهدات. كما تبنت العديد من الحسابات الساخرة المقلدة للحزب أيضاً رمز الصرصور بوصفه رمزاً سياسياً ساخراً.

(أسوشييتد برس)