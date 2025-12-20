حزب التجمع الوطني المغربي يستعد لتشريعيات 2026 بـ"مسار الإنجازات"

- حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب يركز على حملة "مسار الإنجازات" لتعزيز حضوره الميداني والتواصلي، وتسليط الضوء على منجزاته، والاستماع لانشغالات المواطنين، وسط تراجع شعبية الحكومة وانتقادات المعارضة. - الباحث مصطفى عنترة يشير إلى أن الحملة تعزز التواصل مع الرأي العام وتستقطب وجوه مؤثرة استعداداً للانتخابات، مع توزيع محكم للأدوار داخل الحزب. - الباحث عز الدين العزماني يرى أن الحملة تهدف لتحسين موقع الحزب انتخابياً وتخفيف الضغط السياسي والاجتماعي، مع التركيز على إبراز المنجزات التقنية والمؤسساتية.

يبرز في المشهد السياسي في المغرب توجه حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، إلى تكثيف حضوره الميداني والتواصلي قبيل استحقاقات تشريعيات 2026، في خطوة تثير نقاشاً حول حدود الفصل بين التواصل السياسي والتعبئة الانتخابية المبكرة، ولا سيما في ظل مؤشرات اجتماعية واقتصادية تتحدث عن تراجع في شعبية الحكومة. وفي هذا السياق، يعيش الحزب على وقع حملة تواصلية موسّعة تحت عنوان "مسار الإنجازات"، يُنتظر اختتامها اليوم السبت بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بعد أن جابت مختلف جهات المملكة.

وخلال الأسابيع الماضية، سعى حزب "الأحرار"، من خلال حملة "مسار الإنجازات" التي أطلقها منذ مايو/ أيار الماضي، إلى إعادة تعبئة صفوفه بعد الانتقادات الموجّهة إليه، وعينه على الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال التركيز على تسليط الضوء على المنجزات التي حققها الحزب في مواقع التدبير المحلي والوطني، والإنصات لانشغالات المواطنين عن قرب.

وفي وقت حرص فيه المكتب السياسي للحزب على التأكيد أن حملة "مسار الإنجازات" تشكل امتداداً طبيعياً للدينامية التي أطلقها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، والتي تجسدت في عدد من المبادرات التواصلية المتوالية، بدءاً بـ"مسار الثقة"، مروراً بـ"مسار المدن" و"مسار التنمية"، وصولاً إلى هذه المرحلة الجديدة، إلا أن الحملة كانت محط انتقادات عدة، خاصة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت، على لسان عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أن "الخرجات الأسبوعية" لرئيس الحكومة تحت شعار "مسار الإنجازات" لا تعدو أن تكون "مساراً انتخابياً سابقاً لأوانه"، متسائلة عن مصادر تمويل هذه الجولات، وما يرافقها من لقاءات وتنقلات ومآدب، وعن الجهة التي تتحمل كلفة ذلك.

وفي ظل ما تثيره حملة "مسار الإنجازات" من جدل بين الحزب ومعارضيه بشأن كونها حملة للتواصل مع المواطن أم حملة انتخابية مبكرة، اعتبر الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، مصطفى عنترة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعد واحداً من التنظيمات السياسية التي استطاعت الحفاظ على وتيرة ثابتة في التواصل مع الرأي العام، مبرزاً مختلف مبادراته وما يقوم به على مستوى تدبير الشأن الحكومي.

ورأى عنترة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الاستمرارية في التواصل تمثل نقطة قوة تُحسب للحزب، خاصة من خلال تنظيمه لقاءات وتظاهرات كبرى شملت مختلف جهات المملكة، موضحاً أن هذه المحطات التنظيمية الواسعة شكلت مناسبة لإبراز حضوره الجماهيري، واستعراض قوته التنظيمية، فضلاً عن كونها فضاءً لتمرير رسائل سياسية متعددة الاتجاهات: رسائل موجّهة إلى الدولة، وأخرى إلى الأحزاب الحليفة داخل التحالف الثلاثي، إضافة إلى الرأي العام.

وقال: "الحملة أتاحت للحزب كذلك الرد بشكل مباشر على خصومه الذين ينتقدون أداءه السياسي وحصيلة مشاركته في تدبير الشأن الحكومي. وفي الآن ذاته، مثّلت هذه اللقاءات فرصة للتواصل الميداني مع الساكنة على مستوى الجهات، ولتعزيز شبكة التنظيم باستقطاب وجوه مؤثرة ذات حضور انتخابي قوي، بالنظر إلى رهان الحزب على الاستحقاقات المقبلة لاستكمال الأوراش التي أطلقها خلال الولاية الحكومية الحالية".

وأوضح أن "كل ذلك يتم ضمن توزيع مُحكم للأدوار داخل قيادة الحزب، يبرز من يعتمد الخطاب المباشر والصريح، ولو بأسلوب قد يستفز الخصوم أحياناً، مقابل آخرين يفضلون نهج لغة هادئة ورصينة لتمرير رسائلهم إلى الجهات المعنية دون ضجيج". واعتبر أن هذا التنوع في الأساليب لا يبدو اعتباطياً، بل يعكس استراتيجية تواصلية مدروسة تستهدف التأثير في مختلف الدوائر السياسية والرأي العام بدرجات متفاوتة من الحدة والمرونة. وخلص إلى أن الحزب يسعى اليوم إلى خلق دينامية جديدة تروم الانتقال من شرعية الصناديق إلى شرعية الإنجاز، في سياق سياسي أصبحت فيه هذه الأخيرة، أي شرعية الإنجاز، المعيار الحاسم لتقييم أداء الفاعلين السياسيين وقياس قدرتهم على الوفاء بوعودهم وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمواطنين.

بالمقابل، رأى الباحث في العلوم السياسية عز الدين العزماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحملة تأتي في لحظة تواجه فيها حكومة عزيز أخنوش أزمة سياسية بسبب تضارب المصالح، وأزمة اجتماعية بسبب تعثر السياسات الحكومية واحتجاجات الشباب، في ظل حكومة تحولت فعلياً إلى حكومة تصريف أعمال. وقال العزماني إن الحملة تحقق رهانات التواصل الحزبي والتواصل الحكومي غير المباشر، لكن الهدف النهائي لها هو إعادة تشكيل السردية العامة قبل الاستحقاقات المقبلة، وتخفيف الضغط السياسي والاجتماعي، وتحسين موقع الحزب انتخابياً. ولفت الباحث المغربي إلى أنه يمكن تحليل هذا التوجه من خلال أربعة مفاتيح أساسية: أفضلية موقع الحكومة، والتعبئة الانتخابية المبكرة، والتحكم بالأجندة، والتسويق السياسي.

وأوضح أنه في ظل الجدل حول ملفات تضارب المصالح التي تورّط فيها بعض أعضاء الحكومة، يسعى الحزب القائد للأغلبية إلى توظيف أدوات الدولة ومساحتها الإعلامية لإبراز ما يقدّمه كحصيلة إيجابية، وهو ما ينسجم مع مفهوم أفضلية الحاكم، حيث تستخدم الأحزاب الحاكمة موارد السلطة لإعادة ترميم الثقة عندما تتعرض صورتها للاهتزاز. وقال إن تعثر البرامج الاجتماعية والتنموية وتزايد الفوارق وغلاء المعيشة كلها عوامل أدت إلى احتجاجات واسعة، خاصة من جيل "زد" الذي طالب برحيل الحكومة، مشيراً إلى أنه، في هذا السياق، تعمل حملة "مسار الإنجازات" كآلية تعبئة انتخابية ناعمة، هدفها فرض سردية إيجابية قبل الدخول في المرحلة الرسمية للانتخابات.

من جهة أخرى، رأى العزماني أن الحزب يحاول من خلال الحملة نقل النقاش من ملفات الإخفاق والتوتر الاجتماعي وأزمة الصحافة إلى خطاب مركّز على "المنجز والفعالية"، وهو ما يعكس منطق التحكم في الأجندة وإعادة التأطير لتوجيه الرأي العام نحو قضايا يعتقد الحزب أنها تمنح صورة أفضل لأدائه.

واعتبر أن سياق الحملة يتيح فرصة للتوقف عند منجزات أو إصلاحات تقنية لم تكن محل اهتمام إعلامي أو شعبي، إما لتعقيدها أو لكونها تتطلب فهماً متخصصاً في السياسات العمومية، موضحاً أنه في هذا الإطار يمكن للفاعلين الحكوميين إعادة قراءة بعض القرارات ذات الطابع الهيكلي أو التقني وإبراز جدواها، ويمكنهم استثمار الحملة لإظهار "كفاءة تقنية" في مجالات لا يتابعها الجمهور عادة، كالإصلاح المالي، وسياسات الاستثمار، والرقمنة، أو إصلاحات الحكامة القطاعية. هذا يدخل ضمن ما يمكن أن نسميه بناء ادعاءات الصلاحية، أي تقديم صورة أن الحكومة اتخذت قرارات ذات بعد استراتيجي لم تكن مرئية سابقاً. بذلك، تصبح الحملة أيضاً وسيلة لإعادة تعريف الإنجاز بما يتجاوز البعد الاجتماعي المباشر نحو إنجازات ذات طبيعة تقنية أو مؤسساتية، وفق العزماني.