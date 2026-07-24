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حزب أوزال يصبح أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يوم تأسيسه

تقارير دولية
إسطنبول

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
مباشر
24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:24 (توقيت القدس)
أوزغور أوزال في أنقرة، 25 مايو 2026 (سردار أوزسوي/Getty)
أوزغور أوزال في أنقرة، 25 مايو 2026 (سردار أوزسوي/Getty)
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- أعلن أوزغور أوزال عن تأسيس "الحزب الجديد"، مما أدى إلى تراجع حزب الشعب الجمهوري إلى المرتبة الخامسة في البرلمان التركي بعد انشقاق 91 نائباً.
- يركز "الحزب الجديد" على دعم العمال والمتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية والحرفيين والمزارعين والنساء والشباب، مع تعزيز العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة.
- لم يعلق كمال كلجدار أوغلو بشكل مباشر، لكنه أكد على أهمية التواصل مع الفئات المهمشة، في ظل تغييرات كبيرة في توزيع المقاعد البرلمانية.

أعلن الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، اليوم الجمعة، تأسيس "الحزب الجديد"، رسمياً، وقدّم أوزال طلباً رسمياً إلى وزارة الداخلية ليكون الحزب الوليد مع النواب المستقيلين من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية. ومع إعلان أوزال، ونشره على حسابه بموقع "إكس" توقيعه على الوثائق التأسيسية للحزب الجديد، يتراجع حزب الشعب الجمهوري، أقدم الأحزاب التركية، والحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، إلى الترتيب الخامس في البرلمان، وسيفقد بذلك، عدداً من المزايا، منها فقدانه منصب نائب رئيس البرلمان والتوزع في اللجان المختصة.

وانشق أوزال، وهو نائب في البرلمان، مع 90 نائباً آخرين في حزب الشعب الجمهوري، ليصبح المجموع معه 91 نائباً، وبذلك يحتل "الحزب الجديد" (يني بارتي)، المرتبة الثانية في البرلمان (بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم)، فيما كشف أوزال عن شعار الحزب عبر حسابه الرسمي.

نشر أوزال الشعار الجديد للحزب مع عبارات عن دعمه أهالي الريف

ومع الانشقاق الكبير في حزب الشعب الجمهوري جرّاء قرار بطلان المؤتمر العام الـ38 الذي جرى في العام 2023، حصل انقسام في حزب الشعب الجمهوري. وبهذا القرار، سيتغير توزيع المقاعد في البرلمان، والذي بات على الشكل التالي: حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك 277 مقعداً، يليه "الحزب الجديد" بـ91 مقعداً، فيما يحتل حزب "ديم" المرتبة الثالثة بواقع 56 مقعداً، ومن ثم الحركة القومية 46 مقعداً، بينما تراجع "الشعب الجمهوري" إلى المرتبة الخامسة بواقع 44 نائباً، ومن ثم "الحزب الجيد" بـ29 مقعداً، وأخيراً حزب "الطريق الجديد" بواقع 20 مقعداً، بينما تذهب أربعة مقاعد لحزب هدى بار، ومثلها لحزب الرفاه من جديد، وثلاثة لحزب المناطق الديمقراطية، ليبقى نائبان من حزب العمل ونائب واحد لكل من أحزاب السعادة واليسار الديمقراطي، واليسار، والحزب الديمقراطي، فيما يوجد في البرلمان 11 نائباً مستقلين بإجمالي 592 نائباً من أصل 600 يشكلون البرلمان، علماً أن بقية المقاعد فرغت بسبب حالات الوفاة.

اوزغور أوزال
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وتسارعت التطورات خلال اليوم، وبدأت بنشر فيديو لتوقيع أوزال أوراق الاستقالة وتقديم طلب تشكيل "الحزب الجديد"، تلا ذلك الكشف عن استقالة النواب من قبل المكتب الإعلامي، ولاحقاً غيّر أوزال صورة الخلفية في حسابه على "إكس"، حيث نشر الشعار الجديد للحزب مع عبارات عن دعمه أهالي الريف وصورة مؤسس الجمهورية أتاتورك.

وشارك أوزال بعدها منشوراً يتضمن ورقة حصل عليها من وزارة الداخلية بعد تقديم طلب تشكيل "الحزب الجديد"، وأفاد في منشور بـ"تأسس الحزب الجديد من الشعب، الحزب الجديد للعمال والمتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، والحرفيين، والمزارعين، والنساء، والشباب وتركيا، نسأل الله أن يكون خيراً".

ولم يعلّق بعد زعيم حزب الشعب الجمهوري العائد بالقرار القضائي كمال كلجدار أوغلو بشكل مباشر على التطورات، ولكنه اكتفى بمنشور على منصة "إكس" قال فيه: "مهمتي هي التواصل مع أكثر شرائح المجتمع معاناة وتهميشاً، أسعى لحل مشاكل كلّ من جامعي الورق من القمامة، والعاملين في الحقول الذين يكسبون رزقهم بالعمل الشاق، بغض النظر عن ساعات العمل، هذا هو فهمي للسياسة".

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