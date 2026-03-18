حريق على متن حاملة الطائرات الأميركية "فورد" يجبرها على التوقف

- تعرضت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر. فورد" لحريق في غرفة الغسيل الرئيسية، مما أدى إلى إصابة نحو 200 بحار بسبب استنشاق الدخان، ونقل أحدهم جواً لتلقي العلاج. - تتجه الحاملة إلى خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية للتوقف المؤقت، بعد أن أمضت تسعة أشهر في مهام انتشار، مما أثار تساؤلات حول معنويات البحارة وجاهزية السفينة القتالية. - رغم الحريق، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الحاملة لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها، وتضم أكثر من خمسة آلاف بحار و75 طائرة عسكرية.

تتجه حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر. فورد" إلى التوقف مؤقتاً في أحد الموانئ، عقب اندلاع حريق على متنها، في اليوم الثامن عشر من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وتتمركز الحاملة حالياً في البحر الأحمر، على أن تتوجه مؤقتاً إلى خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان وكالة "رويترز"، الثلاثاء.

وتُعد "فورد" الأحدث في الأسطول الأميركي والكبرى في العالم، وكانت قد أمضت تسعة أشهر في مهام انتشار، شملت عمليات في منطقة البحر الكاريبي قبل وصولها إلى المنطقة.

وأثارت مدة الانتشار الطويلة تساؤلات بشأن معنويات البحارة على متنها ومستوى الجاهزية القتالية للسفينة. ولم يوضح المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، المدة التي ستبقى خلالها الحاملة في جزيرة كريت.

وقال أحد المسؤولين إن نحو 200 بحار تلقوا العلاج من إصابات مرتبطة باستنشاق الدخان عقب اندلاع الحريق في غرفة الغسيل الرئيسية على متن السفينة. واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثر كذلك على ما يقرب من 100 من أسرة النوم.

وأضاف المسؤول أن أحد أفراد الخدمة على متن السفينة نُقل جوا لتلقي العلاج من إصابات لحقت به.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعليقًا رسميًا حتى الآن، لكنها كانت قد أكدت في وقت سابق أن الحريق لم يؤثر على منظومة الدفع، وأن الحاملة لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها.

وتضم الحاملة "فورد" أكثر من خمسة آلاف بحار، إلى جانب أكثر من 75 طائرة عسكرية، بينها مقاتلات "إف-18 سوبر هورنت"، فضلاً عن أنظمة رادار متطورة لإدارة الحركة الجوية والملاحة.

وترافق الحاملة مجموعة من السفن الحربية، بينها الطراد "نورماندي" من فئة "تيكونديروجا"، ومدمرات "راماج" و"كارني" و"روزفلت" و"توماس هودنر" من فئة "آرلي بيرك"، والمزودة بقدرات قتالية متنوعة تشمل الدفاع الجوي ومكافحة الغواصات.

(رويترز)