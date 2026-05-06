حركة فلسطين ومناهضو العنصرية في بريطانيا يحشدون لمسيرة يوم النكبة

- تنظيم مسيرة يوم النكبة في لندن: ائتلاف فلسطين والحركة المناهضة للعنصرية ينسقان مع شرطة لندن لتنظيم مسيرة في 16 مايو، بينما ينظم اليمين المتطرف مسيرة أخرى، مما دفع الشرطة لإغلاق ميدان ترافلغر. - حملة التضامن مع فلسطين: ائتلاف فلسطين يكثف جهوده لضمان مشاركة واسعة في المسيرة، مع حافلات من 21 مدينة، ورفع شعارات "العدالة لفلسطين" و"متحدون ضد تومي روبنسون"، ودعوات من منظمات للتضامن. - "عهد فلسطين" والانتخابات المحلية: ارتفع عدد المرشحين الموقعين على "عهد فلسطين" إلى 2148، مما يمثل 9% من المرشحين، بهدف جعل قضية فلسطين محورية في انتخابات 2026.

كثف ائتلاف فلسطين والحركة المناهضة للعنصرية جهود الحشد الشعبي لمسيرة يوم النكبة المرتقبة في لندن بعد عشرة أيام، بمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين، إثر الاتفاق مع الشرطة على خط سير المسيرة. وأكد الائتلاف الاتفاق مع شرطة لندن على أن يسير المتظاهرون مسافة نحو 4 كيلومترات من منطقة ساوث كنزنغتون، التي تقع فيها السفارة الإسرائيلية، إلى منطقة بال مال القريبة من حي الحكومة والبرلمان، وسط لندن في 16 مايو/أيار الحالي. وكانت الشرطة قد وافقت على طلب اليمين المتطرف بقيادة تومي روبنسون تنظيم مسيرة في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن تقطع تلك المسيرة قرابة 3 كليومترات من منطقة إيستون إلى ميدان البرلمان مرورا بمقر الحكومة في 10 داوننغ ستريت. وبحسب الاتفاق مع الشرطة، فإن ميدان ترافلغر (الطرف الأغر) الشهير الذي عادة ما يستخدم ساحة للتظاهر، سوف يُغلق في هذا اليوم كي لا يُستخدم من جانب مسيرة يوم النكبة أو مسيرة اليمين المتطرف. ووفق الترتيبات الحالية، فإن المسافة بين نقطتي انطلاق المسيرتين تتجاوز5.5 كيلومترات، بينما تفصل مسافة تبلغ أكثر من 1.5 كيلومتراً بين نقطتي انتهائهما.

وقال بيتر لاري، نائب مدير "حملة التضامن مع فلسطين"، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق مع الشرطة، الذي أبرم يوم الخميس الماضي، يكثف التعاون بين ائتلاف فلسطين ومنظمة "التصدي للعنصرية" لضمان أكبر مشاركة ممكنة في المسيرة؛ التي ستنظم بمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين. وأكدت الشرطة لـ"العربي الجديد" الاتفاق مع منظمي مسيرة يوم النكبة.

وكان روبنسون قد أعلن منذ أسابيع أن مسيرته سوف ترفع شعار "لتتوحد المملكة المتحدة، ليتوحد الغرب". وقال فريقه المنظم للمسيرة إنهم "لن يأتوا إلى لندن لرفع الأعلام" وأكدوا أن "لندن تتغير في 16 مايو". وتصف المنظمات المناهضة لليمين المتطرف تظاهرة اليمين بأنها "مسيرة كراهية" ويحذرون من مخاطر ما يعتبرونه محاباة من جانب السلطات لليمين على حساب قضية فلسطين.

ومن ناحيتهم، قرر منظمو مسيرة يوم النكبة رفع شعارين رئيسيين هما "العدالة لفلسطين" و"متحدون ضد تومي روبنسون واليمين المتطرف". وكثف ائتلاف فلسطين حملته الدعائية والتنظيمية. وأعلن أن حافلات سوف تنطلق من 21 مدينة في أنحاء إنكلترا لنقل الراغبين إلى لندن للمشاركة في المسيرة. ودعت "حملة التضامن مع فلسطين"، إحدى منظمات ائتلاف فلسطين الست، إلى التظاهر "ضد اليمين المتطرف في بريطانيا الذي يمجد عنصرية إسرائيل ووحشيتها". وفي رسالة إلى معارضي اليمين والعنصرية، قالت الحملة في بيان رسمي "وحدتنا وتضامننا أقوى من كراهيتهم وانقسامهم".

بدوره، قال "تحالف أوقفوا الحرب" إن المسيرة "ستجمع الفلسطينيين مع جميع مناصري الحرية والعدالة من مختلف الأعمار والخلفيات". وأضاف التحالف، وهو أحد أعضاء ائتلاف فلسطين، في بيان رسمي "سنقف صفاً واحداً في لندن، ونظهر أن الوحدة والتضامن سينتصران". ودعت منظمة "التصدي للعنصرية" أنصارها في أنحاء بريطانيا للمشاركة في المسيرة، التي قالت إنها ستطالب "بإنهاء تواطؤ بريطانيا في جرائم إسرائيل"، و"لتأكيد التزامنا بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".

ونبهت المنظمة البريطانيين، في بياناتها الرسمية، إلى أنه على مدى 78 عاماً، "تعرض الفلسطينيون لنظام قمع عنصري شمل التطهير العرقي، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري والإبادة الجماعية". وقالت "ستجمع مسيرتنا الفلسطينيين مع جميع مناصري الحرية والعدالة من مختلف الأعمار والخلفيات". وأكدت الحاجة إلى انضمام "كل مناهض للعنصرية والفاشية وكل ذي ضمير حي"، إلى المسيرة "للتعبير عن مناهضة العنصرية واليمين المتطرف وجميع أشكال الكراهية، بما فيها الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية".

ارتفاع عدد مرشحي الانتخابات المحلية الموقعين على "عهد فلسطين"

إلى ذلك، ارتفع عدد المرشحين في الانتخابات المحلية في بريطانيا الموقعين على "عهد فلسطين" إلى 2148 مرشحاً يمثلون نحو 9% من إجمالي المرشحين. وقبل فتح مراكز الاقتراح، صباح الخميس، دعت حملة "صوِّت لفلسطين 2026" المرشحين إلى التوقيع على العهد. وانطلقت الحملة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول عام 2023 بوصفها حركة شعبية وطنية في بريطانيا لجعل فلسطين ورفض الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعبها قضية في الانتخابات المحلية لعام 2026.

وتروج الحملة، بالتعاون مع "حملة التضامن مع فلسطين" "عهدَ فلسطين" وإقناع الناخبين بالتصويت للمرشحين الذين يوقعون عليه. ويتضمن العهد الالتزام باتخاذ كل الخطوات المناسبة لـ"حماية حقوق الشعب الفلسطيني"، و"التصدي لإسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري" و"ضمان عدم تواطؤ مجالسهم" مع تلك الجرائم. ومن بين سبل إنهاء التواطؤ مع إسرائيل، إلزام المجلس المحلية بسحب أموال صناديق التقاعد المستثمرة في شركات مؤيدة لإسرائيل ونشطة في المستوطنات غير المشروعة في فلسطين.

ونشرت الحملة الأربعاء قائمة شاملة بكل المرشحين الذين وقعوا على العهد في كل أنحاء انكلترا. ودعت الناخبين إلى فحص القائمة جيداً قبل اتخاذ قرار التصويت. وفي بيان رسمي، حثت "حملة التضامن مع فلسطين" جميع المرشحين على الإسراع بالتوقيع. وخصصت موقعاً للراغبين في الانضمام، متعهدة بإبلاغ الناخبين بذلك. ويتنافس في الانتخابات المحلية قرابة 25046 مرشحاً لشغل 5066 مقعداً في 136 مجلساً في إنكلترا، بينها 32 في لندن. ويشغل حزب العمال الحاكم الآن 2566 مقعداً، بينما يحتل حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة 1364 مقعداً. ويدافع حزب الديمقراطيين الأحرار، ثاني أكبر أحزاب المعارضة 689 مقعداً. ويشغل المستقلون 202 مقعد، والخضر 146 مقعداً. وترجح التوقعات واستطلاعات الرأي أن يتكبد حزب العمال خسائر غير مسبوقة منذ عقود خاصة في لندن بسبب فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية. كما تشير التوقعات إلى تراجع حزب المحافظين لمصلحة حزبي الإصلاح، اليميني، والخضر.