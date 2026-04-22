حركة فلسطين تتعهد بتنظيم مسيرة يوم النكبة بوسط لندن

- تستعد حركة فلسطين في بريطانيا لمسيرة يوم نكبة فلسطين في 16 مايو، رغم عدم موافقة الشرطة على خط سيرها، بينما سمحت بمسيرة لليمين المتطرف بقيادة تومي روبنسون في نفس اليوم. - شعار المسيرة "النكبة 78: العدالة لفلسطين.. متحدون ضد تومي روبنسون واليمين المتطرف"، وتهدف لتأكيد التضامن مع فلسطين ومعارضة العنصرية الإسرائيلية. - تسعى الحركة لإقناع الشرطة بتغيير موقفها، وتأمل في تدخل عمدة لندن، صادق خان، لدعم حقوق الفلسطينيين وحق اللاجئين في العودة.

بدأت حركة فلسطين في بريطانيا استعداداتها لمسيرة يوم نكبة فلسطين، رغم عدم موافقة الشرطة البريطانية حتى الآن على خط سير المسيرة. وأعلنت "حملة التضامن مع فلسطين"، إحدى أكبر منظمات الحركة، أن شعار المسيرة هذا العام سيكون "النكبة 78: العدالة لفلسطين.. متحدون ضد تومي روبنسون واليمين المتطرف". ووصفت المسيرة بأنها ستكون "حاسمة" في تأكيد التضامن مع فلسطين ومعارضة اليمين المتطرف.

وتصرّ شرطة لندن على عدم السماح بتنظيم المسيرة في 16 مايو/ أيار المقبل في وسط العاصمة البريطانية كما جرت العادة خلال العقود الماضية، فيما وافقت لأنصار اليمين المتطرف، بقيادة روبنسون، على تنظيم مسيرة في اليوم نفسه تجوب شوارع رئيسية بمناطق وسط لندن، بما فيها منطقتا الوزارات (وايتهول) والبرلمان.

وأكدت حملة التضامن أن مسيرة يوم النكبة سوف تتم في "وسط لندن" في الفترة بين الساعة 12 والساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 16 مايو. غير أنها لم تحدد بعد خط سير المسيرة، وقالت إنها بدأت بالفعل في ترتيب الحافلات التي ستنقل المشاركين المحتملين من خارج لندن إلى العاصمة البريطانية. ولا تزال حركة فلسطين تسعى لإقناع الشرطة بتغيير موقفها من مسيرة يوم النكبة. ويأمل عدد من نواب البرلمان وممثلي منظمات الحركة في لقاء صادق خان، عمدة لندن، لطلب تدخله لدى الشرطة.

وقالت حملة التضامن في بيان، الأربعاء: "سنسير في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة". وقال البيان إنه على مدى 78 عاما، تعرض الفلسطينيون لنظام قمع عنصري شمل التطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والإبادة الجماعية. وأضاف أن هدف المسيرة المرتقبة هو "التأكيد مجددا على التزامنا بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم". وتؤكد حركة فلسطين أن التظاهر في يوم نكبة فلسطين سيكون أيضا "ضد اليمين المتطرف في بريطانيا الذي يمجد عنصرية إسرائيل ووحشيتها".

وفي 28 مارس/ آذار الماضي، شارك نصف مليون شخص على الأقل في مسيرة ضد اليمين المتطرف جابت شوارع وسط لندن. وشاركت منظمات حركة فلسطين بفعالية في تلك المسيرة، ما يرجح التوقعات بمشاركة عدد أكبر في مسيرة يوم النكبة.

وكانت شرطة لندن قد قالت إن أحد أسباب موافقتها على مسيرة اليمين بوسط المدينة يوم 16 مايو المقبل هو توقعها بأن تشارك حشود كبيرة في تلك المسيرة التي اختار المنظمون شعارا لها هو "ليتوحد الغرب". وتقول التقديرات إن حوالي 100 ألف شخص شاركوا في آخر مسيرة نظمها اليمين في لندن في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.