- صعود زهران ممداني كمرشح بارز لعمدة نيويورك أثار اهتمام اليساريين الأوروبيين، الذين يرون فيه نموذجاً لتحويل الخطاب التقدمي إلى نجاح انتخابي، مما دفعهم لدراسة حملته عن كثب. - سياسيون أوروبيون، مثل مانون أوبري من فرنسا، يرون في ممداني مثالاً يُحتذى به، مؤكدين أن نجاحه يعتمد على التنظيم الميداني والقضايا اليومية، ويخططون للاستفادة من تجربته في الانتخابات المقبلة. - استخدام فريق ممداني لمقاطع الفيديو القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لجعل رسالته مؤثرة، ألهم سياسيين من فرنسا وبريطانيا لتبني أساليب مشابهة في حملاتهم.

أثار صعود زهران ممداني اللافت من نائب في برلمان ولاية نيويورك إلى المرشح الأوفر حظاً في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، التفاؤل في أواسط اليساريين الأوروبيين قبل انتخاباتهم المحلية العام المقبل، إذ يرون فيه نموذجاً جديداً يمكن استلهامه لتحويل الخطاب الشعبي التقدمي إلى نجاح انتخابي حقيقي.

وذكرت صحيفة "بوليتكو"، في تقرير اليوم الاثنين، إن عدداً من السياسيين والاستراتيجيين في الأحزاب الأوروبية اليسارية سافروا إلى نيويورك لمتابعة تجربة ممداني عن قرب، واستلهام أساليب حملته وفحص مدى إمكانية نجحها في بلدانهم. وفي هذا السياق، سافرت الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار في البرلمان الأوروبي وعضو حزب فرنسا الأبية، مانون أوبري، إلى نيويورك الأسبوع الماضي وشاركت إلى جانب مناصري ممداني في المرحلة الأخيرة من الحملة.

وترى أوبري وحزبها، في ممداني مثالاً يُحتذى به وأن نجاحه يثبت أن التغيير الجذري ممكن عندما "يُبنى على تنظيم ميداني حقيقي وقضايا تمسّ حياة الناس اليومية"، مؤكدة أن حزبها سيستفيد من هذه التجربة في الانتخابات البلدية الفرنسية عام 2026. وفي ألمانيا، أوفد حزب اليسار أربعة من مسؤوليه إلى نيويورك للإطلاع على تجربة ممداني، بينهم الرئيسة المشاركة للحزب إينيس شفيردتنر، والرئيس المشارك لفرع برلين، ماكسيميليان شيرمر.

وأبدى سياسيون فرنسيون وبريطانيون بحسب "بوليتكو"، إعجابهم بالطريقة التي استخدم بها فريق ممداني مقاطع الفيديو القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجعل رسالته حول أزمة المعيشة أكثر قرباً وتأثيراً. وتقول النائبة عن حزب فرنسا الأبية، دانييل أوبونو، "فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي حدث سياسي بحد ذاته، نظراً للأسس التي استند إليها في حملته الانتخابية وكيفية إدارتها (...) هناك الكثير من الأمور التي وجدناها ملهمة".

أما النائب عن حزب الخضر في المملكة المتحدة موثين علي فاعتبر أن على اليسار في بلاده أن يتعلّم من ممداني كيفية مخاطبة الجمهور "بلغة قوية ومختصرة"، بدلاً من الأسلوب التقليدي "الممل والبسيط" الذي يطغى على الحملات في بلاده.

واستعرضت صحيفة بوليتيكو أوضاع الأحزاب اليسارية الأوروبية، مشيرة إلى أن حزب فرنسا الأبية يأمل في أن يحوّل زخمه الشعبي إلى حضور حقيقي في الانتخابات البلدية العام المقبل، وذلك بعد سنوات من النجاحات الانتخابية دون مكاسب في الحكم المحلي. أما في بريطانيا، فتُظهر الاستطلاعات أن حزب الخضر بات على بعد أربع نقاط فقط من حزب العمال بزعامة كير ستارمر، فيما أظهر استطلاع جديد تفوّق الخضر للمرة الأولى بفضل زعيمهم زاك بولانسكي ونهجه "البيئي الشعبوي". وفي ألمانيا، يواصل حزب اليسار تقدّمه منذ الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، ليصبح منافساً جدياً للخضر والديمقراطيين الاجتماعيين.