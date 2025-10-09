حرب غزة | الوسطاء يعلنون اتفاق المرحلة الأولى وترقب التوقيع رسمياً

أعلن الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "يعلن الوسطاء أنه تم الليلة الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".
