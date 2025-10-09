حرب غزة | الوسطاء يعلنون اتفاق المرحلة الأولى وترقب التوقيع رسمياً

التحديثات الحية
09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 03:13 (توقيت القدس)
أعلن الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "يعلن الوسطاء أنه تم الليلة الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".

تطورات الحرب على غزة ينقلها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:43 am

فرانس برس

البيت الأبيض يحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق

تلقّى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، من وزير الخارجية ماركو روبيو، مذكّرة تقول إن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريباً جداً" وتطلب موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

قنابل إنارة في مدينة غزة / 23 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية

ترامب يعلن إنهاء حرب غزة: حدث تاريخي وأشكر الوسطاء

01:42 am

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
خاص | إنهاء النقاط العالقة في مفاوضات غزة

كشف قيادي بارز في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه، بعد يومين من المفاوضات في شرم الشيخ، بوساطة أميركية قطرية مصرية.

وفد حماس خلال مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة 8 أكتوبر 2025 (تليغرام)
التحديثات الحية

خاص | توقيع اتفاق غزة اليوم بحضور الوسطاء ودول تضمن عدم عودة الحرب

12:37 am

العربي الجديد

أكسيوس: من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.

12:32 am

العربي الجديد

غارة على حي الصبرة

شنّت طائرات الاحتلال غارة على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:29 am

العربي الجديد

8 شهداء في آخر 24 ساعة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثمانية شهداء، منهم شهيدان من طالبي المساعدات في قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

12:05 AM
أبرز أحداث أمس الأربعاء

  • "الإعلام الحكومي": 118 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف النار

  • بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

  • الحية: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

  • شكوى ضد ميلوني أمام "الجنائية الدولية" بتهمة التواطؤ بالإبادة

  • المقاطعة تعزل تل أبيب حول العالم

  • كاتس يتباهى من حي الصبرة بقرار احتلال غزة

  • البرلمان الإسباني يقر قانون حظر توريد الأسلحة مع إسرائيل

فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
الدمار في غزة تحت الإبادة الجماعية / 7 أكتوبر 2025 (Getty)
