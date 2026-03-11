حرب الخاسرين

- تعتبر إيران الحرب الحالية مسألة وجودية، حيث ترفض تقديم تنازلات تؤثر على تطلعاتها الإقليمية، مما يعقد علاقاتها مع جيرانها العرب ويستدعي جهوداً لترميمها. - العرب يختارون ضبط النفس لتجنب مواجهة مباشرة مع إيران، رغم التحديات الكبيرة والأزمات الإنسانية في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي. - الولايات المتحدة تواجه توترات مع حلفائها الأوروبيين لعدم تحقيق أهداف واضحة، بينما طموحات إسرائيل التوسعية مكشوفة لدول عربية مؤثرة، مما قد يدفعها لاتخاذ خطوات لمنع التوسع.

سواء طالت هذه الحرب أو قصرت، ثمة خاسرون كثر. طرف واحد يريد أن يكون الرابح الوحيد في هذه الحرب، لكنه يخسر أيضاً. لم تصرخ إيران بعد، ذلك أنها تعتبر المسألة وجودية ومعركة صفرية لا تحتمل أي تنازلات قد تحدد مستقبل حدود تطلعاتها وثقلها الإقليمي. لكنها مع ذلك تخسر بالتأكيد الكثير من مقدراتها، وبما قد يفاقم أوضاع اقتصادها المنهك والمحاصر.

ظلّت طهران تقدّم نفسها بائع سجاد إيراني فاخر في المنطقة، لكنها لم تكن تتعامل بمنطق تجاري بقدر ما كانت أقرب إلى تحايل سياسي صعّب علاقاتها مع جيرانها، خصوصاً بسبب تدخلاتها في سورية ولبنان واليمن والعراق. وقد تُفاقم هذه الحرب خسارتها لجيرانها، ذلك أن ترميم علاقاتها العربية يتطلب وقتاً وتصحيحات كبيرة في السياسات الإيرانية.

حتى الآن، ابتلع العرب التصرف الإيراني، مكرَه أخوك لا بطل، بشيء من الحكمة المرة وضبط النفس الذي تجاوز كل سقف، ذلك أن "تذوق السم مثل شربه"، والانجرار إلى المواجهة مع الجانب الإيراني كان سيغرق المنطقة في مستنقع خطير يهدد بنسف كل أسس الاستقرار الإقليمي. كما سيجعل المنطقة العربية مكشوفة أكثر مما انكشفت بعد غزو العراق الكويت وما تلاها عام 1991، والذي لا تزال المنطقة لم تتعاف من آثاره ومخلفاته حتى الآن، ذلك أن تخليق صدام مباشر، أو دفع دول المنطقة للدخول في حرب، لا يعني أنها حربها بالضرورة.

ومع ذلك، يخسر العرب الكثير في هذه الحرب التي يجري جزء منها على أراضيهم. هناك ضرر مادي وسياسي واقتصادي بالغ عربياً، من دون تجاهل تلك المعضلة الإنسانية التي حلت بلبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي ضمن سياقات الحرب. وتخسر أميركا أيضاً الحرب لا محالة، ليس بالمعنى العسكري، لكنها لا تربح ولا تحقق أهدافاً بعينها، هذا إذا كانت الإدارة في البيت الأبيض فعلاً تعرف ما غاياتها من هذه الحرب التي دفع إليها دونالد ترامب، ربما تحت تهديد اللوبي اليهودي في أميركا بملفات جيفري إبستين. حتى وإن كان ترامب يردد بكثير من الثرثرة مزاعم عن النصر وسحق العدو، فإنه يدفع بأميركا إلى أعتى مراحل التهور الذي بدأ يخلق مشكلات لها مع حلفائها في أوروبا، بسبب الاستسلام إلى تصورات سياسية متطرفة، عبّر عنها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في كتابه الذي نشره قبل ست سنوات عن الصليبية الأميركية.

بعض الخاسرين تفصلهم مسافات جغرافية وسياسية بعيدة عن منطقة الحرب، لكنهم مثل غيرهم مسّهم ضرر اقتصادي نتيجة اهتزاز سوق الطاقة وارتفاع أسعار النفط وتأثر إمدادات الغاز، ستدفعه هذه الدول إرهاقاً وموازنات إضافية لتأمين حاجياتها، ثم التفكير في البدائل المحتملة مستقبلاً، وهو تفكير لم يعد بدوره بالمجان.

طرف واحد في هذه الحرب، رابح أو هكذا يريد أن يكون، لكنه يخسر أيضاً بسبب مغامرة غير محسوبة. إسرائيل التي تجد في كل حرب مدخلاً للتوسع، وتحييد كل القوى الإقليمية والكيانات التي تشكل عائقاً لسياساتها، وتخليق عوامل تفجير أزمات وتوفير مزيد من المبررات لنفسها للسيطرة على الشرق الأوسط. هذه المرة يتحدث الإسرائيليون بلغة كهنوتية على أوضح ما يكون، من امتلاك صك إلهي يمنحهم أرض ما بين النهرين، وبما يجعل هذه الحرب مجالاً تطبيقياً لتجريف الجغرافيا السياسية، غير أن هذا التهور الإسرائيلي والتطلعات التوسعية، باتت مكشوفة بالنسبة لدول عربية مؤثرة مثل السعودية ومصر، بما قد يدفع إلى مراجعة الكثير من الخطوات لمنع الكماشة الإسرائيلية المحدقة.