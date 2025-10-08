حرب الإبادة في غزة | نحو 120 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

08 أكتوبر 2025
مع بدء عام جديد من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على عدة مناطق وأحياء ومنازل، موقعاً شهداء وجرحى، في وقت تشهد فيه جهود إنهاء المذبحة حراكاً يبدو حاسماً للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي بدأت الاثنين في شرم الشيخ. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 118 فلسطينياً استشهدوا منذ دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل لوقف القصف، وحتى مساء الثلاثاء.

وانتهت ليل الاثنين - الثلاثاء "وسط أجواء إيجابية" أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب. ومن المتوقع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، إلى شرم الشيخ اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ"العربي الجديد"، إن غرفة العمليات المركزية المشكّلة في شرم الشيخ برئاسة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجانب القطري، لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد زخماً متزايداً مع انضمام الوفود الفنية والسياسية تباعاً.

وأكد المصدر أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الخطة المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتمسّك بعدد من المطالب المحدّدة والمنطقية، وعلى رأسها وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب إسرائيلي من مناطق داخل القطاع، لتمكينها من المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، دون أن يحسم بشأن ضمان التزام إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب مجدداً بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مكتفياً بالقول "سنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام الجميع بالصفقة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:49 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
غارة على خانيونس وروبوتات متفجرة بحي الصبرة

شنّ طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وفي الشمال، وضع جيش الاحتلال روبوتات متفجرة في محيط مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.

12:45 am

غزة
"الإعلام الحكومي": 118 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف النار

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 230 غارة جوية ومدفعية على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 118 من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها، وذلك منذ فجر يوم السبت الذي دعا فيه ترامب إسرائيل إلى وقف إطلاق النار فوراً.

12:43 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، دون أن يحسم بشأن ضمان التزام إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب مجدداً بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مكتفياً بالقول "سنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام الجميع بالصفقة". ويأتي ذلك في ظل استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ بمصر للتوصل إلى آليات تطبيق خطته لوقف حرب غزة.

ترامب خلال استقباله كارني في البيت الأبيض، 7 أكتوبر 2025 (آنا مانيمايكر/ Getty)
أخبار
ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة دون حسم في الالتزامات

12:42 am

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

أنهت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، وسط محاولات مكثفة يبذلها الوسطاء في قطر ومصر لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس ترحيبها بهذه الجهود. وبالرغم من هذه المحاولات، فإنّ المشهد الإنساني في القطاع يبدو الأسوأ في تاريخ الحروب المعاصرة، في ظلّ التدمير غير المسبوق الذي قام به الاحتلال الإسرائيليّ، وعمليات التصفية والقتل إلى جانب التدمير الممنهج.

دمار في خانيونس، 5 أكتوبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
تقارير عربية
عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

12:13 AM
أبرز أحداث أمس الثلاثاء

  • بدء مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم

  • "إيجابية" في مفاوضات غزة بشرم الشيخ

  • ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في صفوفه

  • "سرايا القدس": المقاومة مُستمرة ما دام الاحتلال قائماً

  • إبادة غزة... 785 ألف طفل محرومون من مدارسهم

  • صحف إسرائيلية: نتنياهو هزم إسرائيل وجرّ حرب غزة لعامين

  • وثيقة مسرّبة تكشف هيكلية إدارة قطاع غزة من توني بلير

  • الأنصاري: الأولوية هي لإنهاء حرب غزة والعقبات في التطبيق

  • نتنياهو في ذكرى 7 أكتوبر: لم نصل لنهاية الحرب

طفل فلسطيني يتأمل تدمير مدينته،غزة 6 أكتوبر 2025 (حسن جدي/الأناضول)
تقارير عربية
حرب الإبادة على غزة | ترقب نتائج مفاوضات إنهاء الحرب في ذكراها الـ2

