حرب الإبادة على غزة | نسف منازل وترقب رد "حماس" على خطة ترامب

غزة

01 أكتوبر 2025
بينما تفصلنا أيام عن دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، لا يزال العالم يترقب رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع المدمر، وقال الأخير أمس الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة الحركة على خطته، مؤكداً أنه "لا وجود لمجال كبير للتفاوض مع حماس". وأضاف أن الحركة "دفعت ثمناً باهظاً بمقتل قياداتها"، وأنه يأمل "أن نصل إلى عملية سلمية"، مشدداً على أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة أيام" للموافقة على الخطة.

وجاء إعلان ترامب، أول من أمس الاثنين، عن خطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو. وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.

وفي ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة والمعاناة الهائلة لسكانه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان على قناتها في تطبيق تليغرام، الثلاثاء، إن اجمالي ما سجلته لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 453 شهيداً، من بينهم 150 طفلاً، وأشارت إلى أنه منذ إعلان المجاعة في غزة، سُجّلت وفاة 175 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً، حتى تاريخه. في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال بغزة يولد قبل أوانه، أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة. وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في القطاع.

"العربي الجديد" ينقل تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

12:36 am

الأناضول

avata
الأناضول
ناشطون يونانيون في "أسطول الصمود": عازمون على الوصول لغزة

أكد ناشطون يونانيون مشاركون في أسطول الصمود العالمي، أنهم عازمون على الوصول إلى قطاع غزة، وأنهم ليسوا خائفين من أي هجوم إسرائيلي محتمل. جاء ذلك خلال اتصال مباشر مع النشطاء اليونانيين، الثلاثاء، خلال فعالية نظمتها مبادرة "مسيرة إلى غزة - اليونان" في العاصمة أثينا، تضامناً مع قطاع غزة، ودعماً لأسطول الصمود المتجه لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

12:33 am

غزة
64 شهيداً في قطاع غزة أمس الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 64 شهيداً.
 

12:30 am

غزة
استهداف شرق أبراج حمد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شرق أبراج حمد، شمال غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 

12:28 am

غزة
نسف منازل سكنية شمال حي النصر

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال حي النصر، غرب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:07 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الثلاثاء
  • غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع
  • "حماس" تتسلم خطة ترامب بشأن غزة
  • نتنياهو: قلبنا الأمور على حماس وجيشنا سيبقى في غزة
  • المقاطعة العالمية تحاصر اقتصاد إسرائيل
  • سموتريتش يهاجم خطة ترامب: فشل دبلوماسي مدو
  • وزارة الصحة في غزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية
  • الأنصاري: اجتماع للوسطاء مع حماس بمشاركة تركيا
  • رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى "التوقف"
