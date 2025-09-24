حرب الإبادة على غزة | 51 شهيداً منذ الفجر غالبيتهم وسط القطاع

العربي الجديد

24 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:48 (توقيت القدس)
+ الخط -

على بعد زهاء أسبوعين على دخول حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثالث، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كان مثمرا للغاية. وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل. وجاء اللقاء على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اجتماعاتها رفيعة المستوى أمس الثلاثاء، حيث قال ترامب خلال تصريحات سابقة له إنه سيعرض على قادة الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة، مضيفاً أنه يريد أن تنتهي الحرب في غزة، وأن يجري إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في مدينة غزة أمس الثلاثاء، وسط غطاء جوي وناري كثيف بات يطاول مختلف مناطق المدينة، مع تسجيل المزيد من عمليات النزوح المستمرة على وقع القصف. وشهدت مناطق الصبرة والأطراف الجنوبية لحي تل الهوى والأطراف الشمالية الغربية لمدينة غزة، أو ما يعرف بالشاطئ الشمالي تقدماً برياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتحركاً للآليات العسكرية في تلك المنطقة للمرة الأولى منذ بداية عملية "عربات جدعون 2".

وعلى وقع الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة والمأساة الإنسانية غير المسبوقة لسكانه، حذّرت وزارة الصحة في القطاع، أمس الثلاثاء، من توقف المستشفيات بسبب نفاد الوقود، ما يهدّد بكارثة صحية وشيكة تطاول حياة آلاف الجرحى والمرضى. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود منها". وأضافت أنّ "أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة".

"العربي الجديد" ينقل تطوّرات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

11:32 am

العربي الجديد

جرحى في قصف إسرائيلي لعدد من المنازل في مخيم الشاطئ

أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

11:30 am

الأناضول

"الإعلامي الحكومي": أكثر من 900 ألف يرفضون التهجير من غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن أكثر من 900 ألف فلسطيني بمدينة غزة يتمسكون بحقهم في البقاء ويرفضون التهجير القسري رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف المكتب في بيان "نؤكد أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "يمارس سياسة تضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة غير موجودة على أرض الواقع". وتابع أن هذه المزاعم "لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية".

وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية "رصدت تصاعد حركة النزوح باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري".

11:29 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجراح خطيرة شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  إصابة جندي بجراح خطيرة بعد إطلاق النار عليه في شمال قطاع غزة.

 

10:40 am

العربي الجديد

51 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع 51 شهيداً في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 34 من مدينة غزة.

10:37 am

العربي الجديد

"حماس": مصادقة إسبانيا على حظر الأسلحة لإسرائيل خطوة مهمة

قالت حركة حماس، إن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى إسرائيل، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب، وتشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي.

وجددت الحركة مطالبتها كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل وعزلها قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعتها في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

10:35 am

العربي الجديد

الصحة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف عمل المولدات بمشافي غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف عمل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة وتعطيل الخدمات الصحية.
 

09:38 am

العربي الجديد

3 شهداء قرب مركز مساعدات في منطقة الشاكوش برفح

استشهد ثلاثة فلسطينيين قرب مركز مساعدات في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

09:11 am

العربي الجديد

شهيد في قصف مجموعة مدنيين قرب مفترق السامر وسط غزة

أوقع قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب مفترق السامر، وسط مدينة غزة، شهيداً واحداً على الأقل وعدداً من الجرحى.

09:09 am

العربي الجديد

شهيد وجرحى في قصف مجموعة مواطنين في وسط مدينة غزة

استشهد فلسطيني وجرح آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية مواطنين بشارع عمر المختار، وسط مدينة غزة.

8:05 AM

تالا حلاوة

رام الله
آثار غزة في ظل الإبادة: تاريخ تحت الأنقاض

طوال عامين من حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم تسلم المناطق الأثرية والمتاحف والعمران من الاستهداف، وكان آخرها مخزن للآثار عمره 30 عاماً في برج الكوثر الشهير في حي الرمال في مدينة غزة، إذ قصفته طائرات الاحتلال ودمرته بالكامل يوم 14 سبتمبر/أيلول الحالي. في حديثه إلى "العربي الجديد"، يقول خبير الآثار فضل العطل (44 عاماً)، إنّ المخزن التابع للمركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس، والمعروف باسم المدرسة الفرنسية، دُمّر بعد مهلة قصيرة منحها الاحتلال للمدرسة لتفريغ بعض محتوياته. لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 
علوم وآثار
آثار غزة في ظل الإبادة: تاريخ تحت الأنقاض

4:27 AM
دويّ انفجارات فوق أسطول الصمود قبالة سواحل اليونان

أعلن ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين يحاولون الوصول إلى قطاع غزة على متن أسطول الصمود العالمي أنّهم سمعوا ليل الثلاثاء-الأربعاء "دويّ انفجارات" وسط تحليق "عدّة طائرات مسيّرة" على مقربة منهم قبالة سواحل اليونان.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

سفن تابعة لأسطول الصمود في ميناء بنزرت التونسي، 13 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
دويّ انفجارات فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة قبالة سواحل اليونان

04:25 am

رويترز

مجموعة السبع تؤكد ضرورة وقف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك على ضرورة تخفيف "المعاناة الهائلة" للمدنيين في غزة.

03:57 am

العربي الجديد

نيويورك
اجتماع مثمر بين ترامب وقادة دول عربية وإسلامية لوقف حرب غزة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول إسلامية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ركز على إنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأضافت الوكالة أن الاجتماع ركز أيضاً على إطلاق سراح جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر. وعُقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:
أخبار
اجتماع "مثمر" بين ترامب وقادة دول عربية وإسلامية لوقف الحرب على غزة

03:51 am

العربي الجديد

20 شهيداً بقصف خيمة نازحين في وسط مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 20 شهيداً، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على منطقة تؤوي نازحين في وسط مدينة غزة.

01:22 am

العربي الجديد

حماس تنفي صياغة رسالة إلى ترامب

نقل موقع "الترا فلسطين" عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال نفيه لما نشرته "فوكس نيوز" الأميركية بشأن إعداد الحركة رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن عرضاً بهدنة مدتها 60 يوماً في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
 

12:28 am

رويترز

ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه وقف حرب غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة. وأضاف في مقابلة مع قناة "بي.اف.ام" التلفزيونية الفرنسية من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب. واستطرد يقول: "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".

12:25 am

العربي الجديد

نسف منازل شمالي مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية عبر العربات المفخخة بحي الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمالي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:17 am

العربي الجديد

23 شهيداً منذ فجر الثلاثاء

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية أن 23 شهيدا سقطوا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

12:16 am

العربي الجديد

طائرات الاحتلال تطلق النار غربي مدينة غزة

أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار تجاه المناطق الغربية لحي النصر غربي مدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

12:02 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس الثلاثاء
  • "كتائب القسام" تنشر شريط فيديو لمحتجز إسرائيلي
  • أونروا: 12 من منشآتنا في مدينة غزة تعرضت للقصف في 6 أيام
  • جيش الاحتلال يعلن مقتل أول جندي في عملية احتلال مدينة غزة
  • حماس: سلاح المقاومة استحقاق وطني تكفله كل الشرائع
  • وزارة الصحة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
  • جيش الاحتلال يدمّر المركز الطبي الرئيسي في غزة
