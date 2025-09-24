حرب الإبادة على غزة | 51 شهيداً منذ الفجر غالبيتهم وسط القطاع

أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
على بعد زهاء أسبوعين على دخول حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثالث، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كان مثمرا للغاية. وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل. وجاء اللقاء على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اجتماعاتها رفيعة المستوى أمس الثلاثاء، حيث قال ترامب خلال تصريحات سابقة له إنه سيعرض على قادة الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة، مضيفاً أنه يريد أن تنتهي الحرب في غزة، وأن يجري إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في مدينة غزة أمس الثلاثاء، وسط غطاء جوي وناري كثيف بات يطاول مختلف مناطق المدينة، مع تسجيل المزيد من عمليات النزوح المستمرة على وقع القصف. وشهدت مناطق الصبرة والأطراف الجنوبية لحي تل الهوى والأطراف الشمالية الغربية لمدينة غزة، أو ما يعرف بالشاطئ الشمالي تقدماً برياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتحركاً للآليات العسكرية في تلك المنطقة للمرة الأولى منذ بداية عملية "عربات جدعون 2".
وعلى وقع الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة والمأساة الإنسانية غير المسبوقة لسكانه، حذّرت وزارة الصحة في القطاع، أمس الثلاثاء، من توقف المستشفيات بسبب نفاد الوقود، ما يهدّد بكارثة صحية وشيكة تطاول حياة آلاف الجرحى والمرضى. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود منها". وأضافت أنّ "أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة".
طوال عامين من حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم تسلم المناطق الأثرية والمتاحف والعمران من الاستهداف، وكان آخرها مخزن للآثار عمره 30 عاماً في برج الكوثر الشهير في حي الرمال في مدينة غزة، إذ قصفته طائرات الاحتلال ودمرته بالكامل يوم 14 سبتمبر/أيلول الحالي. في حديثه إلى "العربي الجديد"، يقول خبير الآثار فضل العطل (44 عاماً)، إنّ المخزن التابع للمركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس، والمعروف باسم المدرسة الفرنسية، دُمّر بعد مهلة قصيرة منحها الاحتلال للمدرسة لتفريغ بعض محتوياته. لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:
أعلن ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين يحاولون الوصول إلى قطاع غزة على متن أسطول الصمود العالمي أنّهم سمعوا ليل الثلاثاء-الأربعاء "دويّ انفجارات" وسط تحليق "عدّة طائرات مسيّرة" على مقربة منهم قبالة سواحل اليونان.
المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: