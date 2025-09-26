حرب الإبادة على غزة | نسف مربعات سكنية وترامب يتحدث عن اتفاق قريب

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
26 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:08 (توقيت القدس)
+ الخط -

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة في قطاع غزة المحاصر براً وجواً وبحراً، عبر القصف المكثف على المنازل والأحياء، وارتكاب مجازر مروعة بحق السكان، ضمن العملية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة المكتظة. وحتى الآن، لا يبدو أن الأصداء الدولية الرافضة للإبادة تنعكس على عمليات القصف الإسرائيلية ضد المدنيين المجوعين، إذ يسجل القطاع يومياً حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى، وسط غارات لم تنقطع منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أمس الخميس، إن الوضع الإنساني في مدينة غزة بلغ مستوى غير مسبوق من الخطورة. وأوضح الشوا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما بين 500 و600 ألف مواطن لا يزالون محاصرين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، و"كثير منهم نزحوا مرات عدة بحثاً عن الأمان، لكنهم يجدون أنفسهم أمام واقع إنساني بالغ القسوة".

وعلى الصعيد السياسي، أعادت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الزخم لجهود وقف الإبادة، وذلك في ضوء المواقف المتصاعدة الداعية إلى وقف الوحشية الإسرائيلية. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره رجب طيب أردوغان أمس الخميس، في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وهو تصريح كرره ترامب مراراً منذ عودته للبيت الأبيض، لكنه في الواقع لم يوقف الحرب أو يخفف الجرائم المرتكبة فيها بشكل شبه يومي.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الخميس: "إننا منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة، لكن يجب أن يتم ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن"، موضحاً أن الأولوية لوضع حد للحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"المضي بالترتيبات الأمنية وحكم غزة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

09:45 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القاهرة
مصر: منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس: "إننا منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة، لكن يجب أن يتم ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن"، موضحا أن الأولوية لوضع حد للحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"المضي بالترتيبات الأمنية وحكم غزة". لمزيد من التفاصيل: 

عبد العاطي وعدد من وزراء الخارجية في مؤتمر صحافي بنيويورك (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

مصر: منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة بموافقة مجلس الأمن

9:43 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
رئيس الوزراء القطري: كل شيء يبدأ من وقف الحرب في غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة عرب ومسلمين، يوم الثلاثاء في نيويورك، "كان بالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن القادة سلطوا الضوء أمامه على "الخطر المحدق بالمنطقة، وعلى ضرورة وضع حدّ لما تفعله إسرائيل". وأضاف أن ترامب "كان متجاوبا للغاية، واستمع للقادة، ويرغب في العمل معهم لإيجاد حل للأزمة ووضع حدّ لها". وشدد المسؤول القطري على أن "كل شيء يجب أن يبدأ من وقف الحرب في غزة". لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (معتصم الناصر)
رصد
التحديثات الحية

رئيس الوزراء القطري: كل شيء يبدأ من وقف الحرب في غزة

09:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهداء وجرحى من منتظري المساعدات في منطقة "نتساريم"

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات في منطقة "نتساريم" جنوب وادي غزة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
وفاة طفلة في مجمع ناصر الطبي نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوفاة الطفلة آيسل العرجا (11 شهرًا) من رفح نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج بمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

08:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة إسرائيلية على حي تل الهوى

استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

08:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مستشفى العودة: 6 شهداء و10 مصابين خلال آخر 24 ساعة

أعلن مستشفى العودة عن استقبال ستة شهداء وعشرة مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء قصف الاحتلال على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف التجمعات في جنوب منطقة وادي غزة.

06:42 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
لامي: الصراع في غزة لا يمكن الدفاع عنه

وصف نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد لامي الحرب على غزة بأنها "غير إنسانية" و"غير مبررة على الإطلاق". وأضاف لامي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ما يحدث في غزة لا يمكن الدفاع عنه، إنه غير إنساني، إنه غير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي الآن". وتابع أن بريطانيا اعترفت "بفخر" بفلسطين وإن شعبها وشعب إسرائيل "يستحقون الأفضل"، وقال "بينما تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية وتهجر العائلات الفلسطينية مراراً وتكراراً، لا يمكن أن تكون هناك إجابة لهذه الفظائع سوى عمل دبلوماسي متضافر للحفاظ على أمل إحياء السلام".

06:19 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
طيران الاحتلال يشن غارات على غرب غزة

شن طيران الاحتلال غارات على غرب مدينة غزة، شمالي القطاع.

05:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات على حي الشجاعية

شن طيران الاحتلال غارات على حي الشجاعية بمدينة غزة.

02:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات على خانيونس

شن طيران الاحتلال غارات على وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

01:21 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مايكروسوفت توقف خدمات لإسرائيل

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، اليوم الخميس، أنها عطّلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان الأخير يستخدم الخدمات لتخزين كميات هائلة من المعلومات الاستخبارية عن المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق أجرته مجلة +972 وموقع "لوكال كول" وصحيفة "ذا غارديان" الشهر الماضي.

من ساحة الاعتصام في مقر "مايكروسوفت"، 20 أغسطس 2025 (لا أزور للإبادة/ إكس)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

مايكروسوفت تعطل خدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

01:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القاهرة
مصر: منفتحون على إرسال قوة إلى غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس: "إننا منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة، لكن يجب أن يتم ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن"، موضحا أن الأولوية لوضع حد للحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"المضي بالترتيبات الأمنية وحكم غزة".

عبد العاطي وعدد من وزراء الخارجية في مؤتمر صحافي بنيويورك (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

مصر: منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة بموافقة مجلس الأمن

01:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
ترامب: قريبون من اتفاق بشأن غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وقال ترامب إنه عقد اجتماعاً جيداً للغاية مع أردوغان وقادة عرب ومسلمين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة. وأكمل: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما". وأضاف: "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن". 

01:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
استهداف أطفال بقصف على مخيم الشاطئ

أصيب العديد من الأطفال جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

12:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبزر أحداث أمس الخميس
  • أكثر من 50 شهيدًا في غارات ومجازر إسرائيلية

  • ترامب: قريبون من اتفاق بشأن غزة

  • أكثر من نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة يواجهون الإبادة

  • أعضاء يويفا يؤيدون استبعاد إسرائيل من المسابقات الأوروبية

  • خدمات بنوك الدم مهددة بالتوقف في مستشفيات غزة

  • جيش الاحتلال يزعم نزوح 700 ألف فلسطيني من مدينة غزة

  • السيسي يتطلع إلى تنفيذ مبادرة ترامب "في أقرب وقت"

  • نتنياهو يتفادى الأجواء الأوروبية نحو نيويورك خشية اعتقاله

  • الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال معارك بمدينة غزة
تقارير عربية
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
أسوشييتد برس
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جندي أوكراني يحرك طائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا 19 مارس 2025 (ألفونس كابريرا/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حلف شمال الأطلسي: كلفة اعتراض المسيّرات باهظة ونتعلم من أوكرانيا

ديفيد لامي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لامي عن الحرب على غزة: لا يمكن الدفاع عنها ويجب أن تنتهي الآن

بيربوك خلال اجتماعات الجمعية العامة، 23/9/2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بيربوك قبيل خطاب نتنياهو: ضم الضفة الغربية محظور ويجب وقف حرب غزة