حرب الإبادة على غزة | نحو 120 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف إطلاق النار

أخبار
غزة

التحديثات الحية
08 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 10:22 (توقيت القدس)
+ الخط -

مع بدء عام جديد من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على عدة مناطق وأحياء ومنازل، موقعاً شهداء وجرحى، في وقت تشهد فيه جهود إنهاء المذبحة حراكاً يبدو حاسماً للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي بدأت أول أمس الاثنين في شرم الشيخ. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 118 فلسطينياً استشهدوا منذ دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل لوقف القصف وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وانتهت ليل الاثنين - الثلاثاء "وسط أجواء إيجابية" أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن ينضم الى المباحثات، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن. وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ"العربي الجديد"، إن غرفة العمليات المركزية المشكّلة في شرم الشيخ برئاسة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجانب القطري، لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد زخماً متزايداً مع انضمام الوفود الفنية والسياسية تباعاً.

وأكد المصدر أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الخطة المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتمسّك بعدد من المطالب المحدّدة والمنطقية، وعلى رأسها وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب إسرائيلي من مناطق داخل القطاع، لتمكينها من المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى. وقال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أمس الثلاثاء، إن حماس "تريد ضمانات من الرئيس ترامب والدول الراعية لتنتهي الحرب إلى الأبد". وقال الحية لقناة "القاهرة الإخبارية" إنّ "الاحتلال الاسرائيلي جربناه، لا نضمنه ولا للحظة".

وأضاف "الاحتلال الاسرائيلي عبر التاريخ لا يلتزم بوعوده، لذلك نريد ضمانات حقيقية من الرئيس ترامب ومن الدول الراعية (...) ونحن جاهزون بكل إيجابية للوصول إلى انهاء الحرب". وأشار الحية إلى أن حركة حماس جاهزة بكل استعداد وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، بما يضمن انتهاء الحرب إلى الأبد، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة للشعب الفلسطيني، وفق أهدافه المشروعة مثل باقي شعوب المنطقة. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، دون أن يحسم بشأن ضمان التزام إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب مجدداً بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مكتفياً بالقول "سنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام الجميع بالصفقة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

9:15 AM

هشام حدانة

avata
هشام حدانة
مصمّم صحافي من الجزائر. انضم إلى "العربي الجديد" في العام 2014، ويعمل حاليًا في وحدة الوسائط المتعدّدة في الموقع.
دول فرضت عقوبات أو علقت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

في موازاة حرب الإبادة على غزة، اتخذت عدة دول حول العالم خطوات عقابية ضد إسرائيل، تراوحت بين فرض عقوبات اقتصادية وتعليق التعاون التجاري أو الدبلوماسي، احتجاجاً على الانتهاكات المتصاعدة في القطاع. ويُظهر هذا التوجه تحوّلاً ملحوظاً في المواقف الدولية تجاه سياسات تل أبيب، لا سيما مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

دول فرضت عقوبات أو علقت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل
09:14 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
أسواق بلا بضائع بعد عامين من حرب الإبادة... وأسعار جنونية

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عامين، كانا كفيلين بإحداث انهيار شبه كامل في الأسواق المحلية التي شكلت منذ عقود شريان الحياة الأساسي للسكان. وخلال شهور الحرب، عانت الأسواق من شح شديد في البضائع نتيجة الإغلاق المتكرر للمعابر وارتفاع جنوني في الأسعار تجاوز في بعض الأحيان 8000% مقارنة بالقيمة الطبيعية. هذا الانهيار ترافق مع ضعف غير مسبوق في القدرة الشرائية لدى الغزيين، إذ باتت معظم العائلات عاجزة عن توفير احتياجاتها اليومية من المواد الأساسية.

التفاصيل عبر الرابط:

فلسطينيون يتسوقون في سوق بين مبانٍ مُدمرة (محمود عيسى/الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

أسواق بلا بضائع بعد عامين من حرب الإبادة... وأسعار جنونية

09:03 am

غزة
عامان من إبادة التعليم في غزة: أرقام كارثية

طاولت تداعيات العدوان الإسرائيلي جميع القطاعات الخدمية في غزة، لكن التأثير كان كارثياً على القطاع التعليمي، إذ يتواصل انقطاع التلاميذ عن الذهاب إلى المدارس للعام الثالث على التوالي.

عامان من إبادة التعليم في غزة: أرقام كارثية
08:28 am

القدس المحتلة
ويتكوف وكوشنر يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة في مباحثات غزة

قال موقع أكسيوس الأميركي إن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر وصلا إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء الحرب على غزة. 

 

8:25 AM

منذر جوابرة

avata
منذر جوابرة
رام الله
ما الذي نجا من الإبادة الثقافية؟

لا تزال الأرقام غير دقيقة حول عدد المباني الثقافية والتاريخية التي تعرّضت لتدمير كامل أو جزئي في غزّة، ففي الوقت الذي تشير فيه اليونسكو إلى أن عددها بلغ 110 مواقع، أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في آخر تقاريرها الصادر في فبراير/ شباط 2025 أن عدد المباني الأثرية والثقافية المتضررة تجاوز 316 مبنى ومؤسسة ومركزاً.

التفاصيل عبر الرابط:

قصر الباشا، الذي يعود بناؤه للعصر المملوكي بعد تدميره، 9 فبراير 2024 (Getty)
آداب
التحديثات الحية

ما الذي نجا من الإبادة الثقافية؟

08:23 am

عاصف الخالدي

19FEC250-6921-4F74-878C-F31500353EA5
عاصف الخالدي
عمّان
يوميات الإبادة... مئة كاتب وفنان غزّي

قبل أكثر من أربعة آلاف عام، وثّق شاعر أَكادي حزنه على دمار مدينته بقصيدة قصيرة، قال في أحد مقاطعها إن "قصب الألم والدموع أصبح ينبت حول حطام أَكادْ بدل الزهور والأشجار". والآن، لا تزال آثار حرب الإبادة ماثلة على الأرض، وتركت صوراً مبعثرة لا يمكن ترتيبها بحيث تمنحنا حكاية واحدة عن الذين رأوا حيواتهم تتلاشى تحت القصف وأمام الرصاص في غزة طوال عامين.

التفاصيل عبر الرابط:

(تصميم العربي الجديد)
كتب
التحديثات الحية

يوميات الإبادة... مئة كاتب وفنان غزّي

08:22 am

غزة
إبادة غزة... هكذا أمعن الاحتلال في تدمير المنظومة الصحية

على مدى عامَين متواصلَين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تحت نيران عدوان إسرائيلي لا يرحم، وتعمد الاحتلال تدمير المنظومة الصحية في القطاع المحاصر في سياق الإبادة المتعمّدة بكلّ الوسائل المتاحة لديه، فحاصر المستشفيات وقصفها، وحطّم أجهزتها وعطّلها، وشرّد المرضى والجرحى منها، واستهدف أطقمها من خلال قتل عدد منهم واعتقال آخرين.

التفاصيل عبر الرابط:

في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة - شمال قطاع غزة - 3 أكتوبر 2025 (عبود أبو سلامة/ فرانس برس)
صحة
التحديثات الحية

إبادة غزة... هكذا أمعن الاحتلال في تدمير المنظومة الصحية

08:20 am

نائلة خليل

نائلة خليل (فيسبوك)
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
رام الله
الضفة بعد عامين من الحرب... إبادة لإقامة دولة المستوطنين

تأتي الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة في ظل الإعلان عن خطة لوقف حرب الإبادة في القطاع، غير أن أحداً لا يتحدث عن حرب أخرى لا تزال مستعرة في الضفة الغربية المحتلة، وإن بصورة مصغّرة عمّا يحدث في القطاع. فأعمال التدمير والقتل والتهجير متواصلة هناك أيضاً. لكن الجرائم الإسرائيلية الكبرى، كماً ونوعاً، في غزة طغت على المشهد العالمي، بينما تُركت الضفة بين أنياب المستوطنين وجيش الاحتلال.

التفاصيل عبر الرابط:

دمار في مخيم جنين، 3 مارس 2025 (جعفر اشتية/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الضفة الغربية بعد عامين من حرب غزة... إبادة لإقامة دولة المستوطنين

08:18 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
عامان على مخططات الاحتلال... من التهجير إلى تغذية المليشيات

أنهت حرب غزة عامها الثاني على التوالي، وسط عدوان لا يزال مستمراً في مدينة غزة، قلب القطاع ومقره الإداري، بينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المدينة بذريعة يقول إنها مرحلة حسم الحرب ضد حركة حماس. لكن على أرض الواقع يبدو خياره الأول هو التدمير، ما ينعكس بتكثيف قواته عمليات نسف وتفجير واستهداف المنازل والبنية التحتية. 

التفاصيل عبر الرابط:

نازحون في خانيونس، 30 سبتمبر 2025 (عمر القطّاع/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

عامان من مخططات الاحتلال ضد غزة... من التهجير إلى تغذية المليشيات

7:50 AM

أنس الأسعد

أنس الأسعد - القسم الثقافي
أنس الأسعد
كاتب سوري، ومحرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
كتاب تحت القصف... الأدب شاهد على الإبادة

على مدار عامين كاملين، واجه كتّاب غزة واقعهم اليومي المزنّر بالحصار والإبادة، حاملين أقلامهم في وجه آلة الموت الإسرائيلية التي لم تترك بيتاً أو مؤسسة ثقافية إلّا دمرتها، وأسفرت عن استشهاد عشرات الشعراء والروائيين والفنانين والأكاديميين من مختلف الأجيال، وفقاً للتقرير الأخير لمنظمة القلم الأميركي، الذي أوضح أن أكثر من 150 شخصية ثقافية فلسطينية قُتلت على يد الاحتلال الإسرائيلي.

التفاصيل عبر الرابط:

مصعب أبو طه (يسار) وصديقه شافي سالم، في بيت لاهيا شمالي غزة، 20 فبراير 2017 (فرانس برس)
آداب
التحديثات الحية

كتاب تحت القصف... الأدب شاهد على الإبادة

07:48 am

لندن
زعزعة أعمدة نمو اقتصاد إسرائيل: التكنولوجيا والسياحة

أدى العدوان على غزة، الذي تمدّد إلى لبنان واليمن وسورية إضافة إلى إيران، إلى أزمات طاولت أعمدة نمو الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تعطلت سلسلة الإمدادات التجارية عبر البحر الأحمر بسبب ضربات الحوثيين، وكذلك الحال بالنسبة إلى مطار بن غوريون الذي يعتبر عصب السياحة، حيث أصابه الشلل الطويل مع توقف الرحلات، وبالتالي انهار عدد السياح.

التفاصيل عبر الرابط:

مطار بن غوريون، إسرائيل، 13 يونيو 2025 (نير كيدار/الأناضول)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

زعزعة أعمدة نمو الاقتصاد الإسرائيلي: التكنولوجيا والسياحة والعقارات

07:46 am

لندن
المقاطعة تعزل تل أبيب حول العالم

تواجه إسرائيل عزلة دولية يقع الاقتصاد في صلبها. حيث تتصاعد المواقف الرافضة لحرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها تل أبيب ضد الفلسطينيين، وتتم ترجمتها عقوبات ومقاطعة اقتصادية واسعة النطاق. إذ تشهد المصانع الإسرائيلية انخفاضاً في الصفقات التجارية، مع انتشار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

التفاصيل عبر الرابط:

متظاهرون في بروكسل، بلجيكا، 7 سبتمبر 2025 (وهج بني مفلح / فرانس برس)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

المقاطعة تعزل تل أبيب حول العالم

07:45 am

القاهرة
شمال سيناء شاهدة على عامين من حرب غزة

تأثرت محافظة شمال سيناء، بوصفها أقرب المدن العربية إلى قطاع غزة، بشكل مباشر بالحرب الإسرائيلية على القطاع، تحديداً لاحتضانها معبر رفح، الذي كان يمثل شريان الحياة الوحيد الرابط بين غزة والعالم، قبل أن يحتله جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني في مايو/ أيار 2024. 

التفاصيل عبر الرابط:

تجهيز المساعدات للفلسطينيين في العريش، 11 أغسطس 2025 (علي مصطفى/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

شمال سيناء شاهدة على عامين من حرب غزة

07:43 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
عامان من الدمار والحصار في غزة... انهيار القطاعات الإنتاجية

يعيش الاقتصاد الفلسطينيّ في قطاع غزة واحدة من أسوأ مراحله التاريخية بعد مرور عامين على حرب الإبادة، إذ انهارت القطاعات الإنتاجية والخدمية تحت وطأة التدمير الواسع والحصار المشدّد. وتجاوزت الأضرار الإجمالية عشرات المليارات من الدولارات، فيما تراجعت مساهمة غزة في الناتج المحلي الفلسطيني إلى مستويات هامشية، مع تسجيل معدلات بطالة وفقر غير مسبوقة.

التفاصيل عبر الرابط:

جانب من دمار شارع أبو حصيرة في مدينة غزة، 30 سبتمبر 2025 (الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

عامان من الدمار والحصار في غزة... انهيار القطاعات الإنتاجية

07:42 am

القدس المحتلة
نزيف اقتصاد إسرائيل: عجز مالي غير مسبوق وخسائر بآثار لسنوات

دخلت إسرائيل حربها العدوانية على غزة باقتصاد هش. في العام 2023 كانت الانقسامات السياسية في المجتمع الإسرائيلي في أوجها، وسط صراع على السلطات القضائية ودخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ورطة وجودية تتخللها قضايا تتعلق بالفساد، صعدت بمخاطر خفض التصنيف الائتماني.

التفاصيل عبر الرابط:

سوق في إسرائيل، 13 يونيو 2025 (أمير ليفي/Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

نزيف اقتصاد إسرائيل: عجز مالي غير مسبوق وخسائر تمتد آثارها لسنوات

7:40 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
عامان من مراوغات نتنياهو وإفشاله التفاهمات لإطالة حرب غزة

على مدى عامين كاملين، منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مواصلة حرب الإبادة وإحباط أي محاولة للتوصل إلى صفقة تنهي العدوان، وحتى في المرات التي بدا فيها أن صفقة ما لتبادل الأسرى على وشك أن تتم، كان يخرج وأعضاء حكومته بذرائع لنسفها. كل ذلك في إطار حسابات سياسية للحفاظ على الائتلاف الحكومي، ومن أجل الإمعان في القتل والتجويع والتهجير والهدم، من دون رادع لحجم الإجرام، ومن دون أن يأبهوا لقوانين الحرب ولا للمجتمع الدولي ولا للأمم المتحدة، وحتى من دون اكتراث لأوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت.

التفاصيل عبر الرابط:

خلال تظاهرة في برلين، 9 أغسطس 2025 (رالف هيرشبرغر/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

عامان من مراوغات نتنياهو وإفشاله التفاهمات لإطالة حرب غزة

07:38 am

القاهرة
مصر وحرب غزة... حراك سياسي وشعبي يراعي الخطوط الحمراء

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجدت القاهرة نفسها في قلب المعادلة الإقليمية في حرب غزة بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها التاريخية بالقضية الفلسطينية. وعلى مدى العامين الماضيين، تحركت الدبلوماسية المصرية على أكثر من مسار، فاستضافت مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وحاولت فتح معابرها لتسهيل مرور المساعدات، والتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة. غير أن هذه التحركات لم تكن بمعزل عن ضغوط خارجية متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي دفعت باتجاه ترتيبات أمنية وسياسية تمس مباشرة الأمن القومي المصري.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة في الأزهر دعماً لغزة، 20 أكتوبر 2023(محمد حسام/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مصر وحرب غزة... حراك سياسي وشعبي يراعي الخطوط الحمراء

7:36 AM

ناصر السهلي

5698EA23-7F4D-47FA-B256-09D7BCA82E5A
ناصر السهلي
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
كوبنهاغن
عاما إبادة غزة يهزّان صورة إسرائيل في الغرب

مع حلول الذكرى الثانية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تبدّلت خريطة المواقف في أوروبا على نحو دراماتيكي. من موقف رسمي داعم بالكامل لإسرائيل، إلى موجات تضامن شعبي ونقابي وثقافي آخذة بالتصاعد، أصبحت معها القارة الأوروبية ساحة مواجهة أخلاقية بين الضمير الشعبي والتواطؤ الحكومي. عامان كانا كفيلين بخلخلة السردية الإسرائيلية داخل الوعي الأوروبي، بالطبع بأثمان فلسطينية هائلة على مستوى الأرواح والتدمير في غزة. فما كانت تُبرّره الحكومات لإسرائيل تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، بات يُوصف اليوم بـ"جرائم الإبادة"، في خطاب سياسي يتقدّم ببطء، بينما الشارع يسبقه بخطوات واسعة.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة في وارسو ببولندا دعماً لغزة، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

عاما إبادة غزة يهزّان صورة إسرائيل في الغرب

07:33 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

أنهت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، وسط محاولات مكثفة يبذلها الوسطاء في قطر ومصر لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة بعدما أعلنت حركة حماس ترحيبها بهذه الجهود. ورغم هذه المحاولات، فإنّ المشهد الإنساني في القطاع يبدو الأسوأ في تاريخ الحروب المعاصرة، في ظلّ التدمير غير المسبوق الذي قام به الاحتلال الإسرائيليّ، وعمليات التصفية والقتل إلى جانب التدمير الممنهج.

التفاصيل عبر الرابط:

دمار في خانيونس، 5 أكتوبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

07:31 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
شكوى ضد ميلوني أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ بالإبادة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء أمس الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين، وذلك بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.

التفاصيل عبر الرابط:

جورجيا ميلوني في روما، 23 إبريل 2024 (أنطونيو ماسيلو/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

تهمة التواطؤ بالإبادة في غزة تلاحق ميلوني بالمحكمة الجنائية الدولية

07:30 am

القاهرة
الحية: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

قال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أمس الثلاثاء، إن أعضاء الوفد جاؤوا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لإجراء مشاورات مسؤولة وجادة، حاملين هموم وآلام شعبهم وشهدائهم جراء حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عامين.

التفاصيل عبر الرابط:

الحية خلال تواجده في الدوحة، 2 أغسطس 2024 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

الحية من شرم الشيخ: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

07:28 am

لندن
بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة في وقت سابق دعماً لأسطول الصمود العالمي. وقالت اللجنة على "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أسطول الحرية في المياه الدولية على بُعد 120 ميلاً بحرياً (220 كم) من غزة".

التفاصيل عبر الرابط:

بحرية الاحتلال تهاجم سفن أسطول الحرية، 8 أكتوبر 2025 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

7:26 AM

ليال حداد

0E29123B-74A8-4275-B27D-5F245E11C507
ليال حداد
صحافية لبنانية؛ رئيسة قسم المنوعات والميديا في "العربي الجديد".
الدوحة
عامان على حرب الإبادة... عن الصحافة التي تغيّرت إلى الأبد

عامان مرّا على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. عامان كأنهما قرنان من الإبادة والقتل المفتوح والمنقول مباشرة على الهواء. بالإمكان كتابة الكثير، في جردة حساب للعالم، الذي لم يعد كما كان بعد هذه المقتلة. لكن لنكتفِ هنا، بصناعة الإعلام، التي يستحيل أن تعود إلى ما كانت عليه، أو أقلّه هذا ما يبدو لنا، ونحن بين فاصلين: الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة، وترقّب انتهاء هذه الحرب وما ستؤول إليه أحوال القطاع وسكّانه، وأحوال العالم.

التفاصيل عبر الرابط:

من تظاهرة في فرنسا تضامناً مع أسطول الصمود(فرانس برس)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

عامان على حرب الإبادة... عن الصحافة التي تغيّرت إلى الأبد

07:23 am

علاء الحلو

avata
علاء الحلو
غزة
عامان على إبادة غزة... عشرات آلاف النازحين بلا سند حقيقي

في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان محافظتي غزة والشمال، طالبهم فيها بالتوجه نحو مناطق وسط وجنوبي القطاع، بذريعة "ضمان سلامتهم"، بينما في واقع الأمر كانت تلك الخطوة إيذاناً بتدشين موجات النزوح الجماعي غير المسبوقة، والتي شملت مئات الآلاف ممن تركوا منازلهم تحت القصف من دون توفير مأوى ومن دون ضمانات بالعودة، في محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على حد سواء.

التفاصيل عبر الرابط:

بعض الأسر نزحت 10 مرات أو أكثر، شارع الرشيد، 26 سبتمبر 2025 (حسن جيدي/الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

عامان على إبادة غزة... عشرات آلاف النازحين بلا سند حقيقي

07:22 am

علاء الحلو

avata
علاء الحلو
غزة
عامان على الإبادة... شهادات الصحافيين في الميدان

خلال عامين من عمر الإبادة التي استهدفت قطاع غزة، عاش الصحافيون الفلسطينيون ومساعدوهم وأسرهم الواقع ذاته الذي عاشه باقي الغزيين، وإن كان العبء عليهم أشدّ وأقسى وأصعب، في ظل الحاجة إلى الاستمرار في التغطية، وفي الوقت نفسه تأمين احتياجاتهم وأسرهم، ولا سيما مع استهدافهم المباشر من قوات الاحتلال. ولم تقتصر الحرب على الدمار الذي طاول البنية التحتية أو على الأضرار الجسيمة التي أصابت المدنيين، بل شملت أيضاً هجوماً مباشراً على الصحافيين ووسائل الإعلام، ما جعلهم في قلب معركة مزدوجة: معركة نقل الحقيقة وكشف الواقع، ومعركة البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف غير إنسانية.

التفاصيل عبر الرابط:
إعلام وحريات
التحديثات الحية

عامان على الإبادة... شهادات الصحافيين في الميدان

03:18 am

غزة
نسف منازل في حي الصبرة

نسف جيش الاحتلال عدداً من البنايات والمنازل في حي الصبرة بمدينة غزة.

12:49 am

غزة
غارة على خانيونس وروبوتات متفجرة بحي الصبرة

شنّ طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وفي الشمال، وضع جيش الاحتلال روبوتات متفجرة في محيط مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.

12:45 am

غزة
"الإعلام الحكومي": 118 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف النار

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 230 غارة جوية ومدفعية على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 118 من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها، وذلك منذ فجر يوم السبت الذي دعا فيه ترامب إسرائيل إلى وقف إطلاق النار فوراً.

12:43 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، دون أن يحسم بشأن ضمان التزام إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب مجدداً بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مكتفياً بالقول "سنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام الجميع بالصفقة". ويأتي ذلك في ظل استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ بمصر للتوصل إلى آليات تطبيق خطته لوقف حرب غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال استقباله كارني في البيت الأبيض، 7 أكتوبر 2025 (آنا مانيمايكر/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة دون حسم في الالتزامات

12:42 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

أنهت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، وسط محاولات مكثفة يبذلها الوسطاء في قطر ومصر لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس ترحيبها بهذه الجهود. وبالرغم من هذه المحاولات، فإنّ المشهد الإنساني في القطاع يبدو الأسوأ في تاريخ الحروب المعاصرة، في ظلّ التدمير غير المسبوق الذي قام به الاحتلال الإسرائيليّ، وعمليات التصفية والقتل إلى جانب التدمير الممنهج.

التفاصيل عبر الرابط:

دمار في خانيونس، 5 أكتوبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

عامان على حرب غزة... الإبادة والخسائر بالأرقام

12:13 AM
أبرز أحداث أمس الثلاثاء

  • بدء مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم

  • "إيجابية" في مفاوضات غزة بشرم الشيخ

  • ترامب يرى "فرصة حقيقية" لإبرام اتفاق في غزة

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في صفوفه

  • "سرايا القدس": المقاومة مُستمرة ما دام الاحتلال قائماً

  • إبادة غزة... 785 ألف طفل محرومون من مدارسهم

  • صحف إسرائيلية: نتنياهو هزم إسرائيل وجرّ حرب غزة لعامين

  • وثيقة مسرّبة تكشف هيكلية إدارة قطاع غزة من توني بلير

  • الأنصاري: الأولوية هي لإنهاء حرب غزة والعقبات في التطبيق

  • نتنياهو في ذكرى 7 أكتوبر: لم نصل لنهاية الحرب

طفل فلسطيني يتأمل تدمير مدينته،غزة 6 أكتوبر 2025 (حسن جدي/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | ترقب نتائج مفاوضات إنهاء الحرب في ذكراها الـ2

