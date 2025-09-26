حرب الإبادة على غزة | قصف مربعات سكنية وترامب يتحدث عن اتفاق قريب

26 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:51 (توقيت القدس)
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة في قطاع غزة المحاصر، برًا وجوًا وبحرًا، عبر القصف المكثف على المنازل والأحياء، وارتكاب مجازر مروعة بحق السكان، ضمن العملية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة المكتظة. وحتى الآن، لا يبدو أن الأصداء الدولية الرافضة للإبادة تنعكس على عمليات القصف الإسرائيلية ضد المدنيين المجوعين، إذ يسجل القطاع يوميًا حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى، وسط غارات لم تنقطع منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الخميس، إن الوضع الإنساني في مدينة غزة بلغ مستوى غير مسبوق من الخطورة. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن ما بين 500 إلى 600 ألف مواطن لا يزالون محاصرين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، و"كثير منهم نزحوا مرات عدة بحثاً عن الأمان، لكنهم يجدون أنفسهم أمام واقع إنساني بالغ القسوة".

وعلى الصعيد السياسي، أعادت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الزخم لجهود وقف الإبادة، وذلك في ضوء المواقف المتصاعدة الداعية إلى وقف الوحشية الإسرائيلية. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره رجب طيب أردوغان الخميس في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وهو تصريح كرره ترامب مرارا منذ عودته للبيت الأبيض، لكنه في الواقع لم يوقف الحرب أو يخفف من الجرائم المرتكبة فيها بشكل شبه يومي.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس: "إننا منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة، لكن يجب أن يتم ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن"، موضحا أن الأولوية لوضع حد للحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"المضي بالترتيبات الأمنية وحكم غزة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

مايكروسوفت توقف خدمات لإسرائيل

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، اليوم الخميس، أنها عطّلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان الأخير يستخدم الخدمات لتخزين كميات هائلة من المعلومات الاستخبارية عن المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق أجرته مجلة +972 وموقع "لوكال كول" وصحيفة "ذا غارديان" الشهر الماضي.

مايكروسوفت تعطل خدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر: منفتحون على إرسال قوة إلى غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس: "إننا منفتحون على فكرة إرسال قوة دولية إلى غزة، لكن يجب أن يتم ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن"، موضحا أن الأولوية لوضع حد للحرب ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"المضي بالترتيبات الأمنية وحكم غزة".

ترامب: قريبون من اتفاق بشأن غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وقال ترامب إنه عقد اجتماعاً جيداً للغاية مع أردوغان وقادة عرب ومسلمين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة. وأكمل: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما". وأضاف: "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن". 

استهداف أطفال بقصف على مخيم الشاطئ

أصيب العديد من الأطفال جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

أبزر أحداث أمس الخميس
  • أكثر من 50 شهيدًا في غارات ومجازر إسرائيلية

  • ترامب: قريبون من اتفاق بشأن غزة

  • أكثر من نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة يواجهون الإبادة

  • أعضاء يويفا يؤيدون استبعاد إسرائيل من المسابقات الأوروبية

  • خدمات بنوك الدم مهددة بالتوقف في مستشفيات غزة

  • جيش الاحتلال يزعم نزوح 700 ألف فلسطيني من مدينة غزة

  • السيسي يتطلع إلى تنفيذ مبادرة ترامب "في أقرب وقت"

  • نتنياهو يتفادى الأجواء الأوروبية نحو نيويورك خشية اعتقاله

  • الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال معارك بمدينة غزة
حرب الإبادة على غزة | إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة

