حرب الإبادة على غزة | قصف مدفعي في خانيونس ونسف منازل شمالاً

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 أكتوبر 2025
+ الخط -

على بعد أيام من دخول حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثالث، تدخل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فترة خطيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الأربعاء، زاعمة أنه خلال ذلك، قد يظهر الجنود تراخياً عملياتياً تستغله حركة حماس لتحقيق إنجاز في اللحظة الأخيرة أو ربما لمواصلة المعركة. ويأتي ما تقدّم بعدما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة مدّة ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على مقترحه، بينما لفتت الصحيفة إلى أنه خلال هذه الفترة ينبغي على الجيش مواصلة هجومه.

وفي ظل ترقب رد "حماس" على مقترح ترامب، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قالت إنه قريب من الحركة، الأربعاء، أنّها تسعى لتعديل بعض بنود خطة ترامب بشأن قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع. وقال مسؤول فلسطيني إنّ الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل". وأفاد بأنّ "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، (...) ومع الوسطاء"، موضحاً أنّ أربعة لقاءات عُقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "في حضور مسؤولين أتراك". وذكر أنّ حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزّة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".

في الأثناء، أعلن أسطول الصمود العالمي المحمل بالمساعدات والمتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عنه، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى القطاع بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهام سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف". ولاحقاً، قالت القناة 13 العبرية إن البحرية الإسرائيلية "ٍسيطرت" على ست سفن كبيرة، فيما أفادت مصادر من الأسطول بتعرض 70 ناشطاً للاختطاف.

"العربي الجديد" يتابع تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

12:58 am

قنا

avata
قنا
مرصد حقوقي: السيطرة على محور نتساريم والرشيد بالغ الخطورة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور نتساريم وشارع الرشيد، ومنع عودة السكان إلى مدينة غزة، يحملان تداعيات إنسانية بالغة الخطورة، ويهدفان لفرض تهجير قسري على سكان غزة. وأشار المرصد في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "تفتيت وحدة أراضي قطاع غزة" من خلال عزل المدينة وشمال القطاع، وتحويلهما إلى مناطق محاصرة، تفرض على المدنيين ظروفاً قهرية "تجعل بقاءهم مستحيلاً وتؤدي عملياً إلى تهجيرهم القسري".

وأضاف أن "إسرائيل تعمل على تهجير كل مَن في مدينة غزة من خلال حرمانهم من الغذاء والدواء والوقود، وقطع الإمدادات الإنسانية عنهم، وتعميق سياسة التجويع المنهجي. وأكد المرصد أن تصريح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إن "كل من يبقى في مدينة غزة سيُصنَّف مقاتلاً أو مؤيداً للإرهاب"، يشكل تهديداً مباشراً للمدنيين العزل ويكشف عن سياسة معلنة للتهجير القسري والتجويع والعقاب الجماعي. واعتبر المرصد منع الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة بمثابة "تكريس لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة"، التي تطاول أكثر من 300 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعني حرمان السكان بشكل كامل من إمدادات الغذاء والدواء، وتضعهم أمام "خطر المجاعة والانهيار الصحي الشامل"، فضلاً عن تفكك العائلات وتشتيتها، مضيفاً أن إغلاق محور نتساريم وشارع الرشيد يعني "خنق ما تبقّى من المستشفيات التي ما زالت تعمل جزئياً في مدينة غزة، عبر حرمانها من الإمدادات الدوائية والطواقم الطبية اللازمة".

12:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف منازل شمالي مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات شمالي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
 

12:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة وقصف مدفعي شمال خانيونس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة شمال مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مُسيرة إسرائيلية تلقي قنابل متفجرة وسط شارع الجلاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة وسط شارع الجلاء في مدينة غزة.

12:25 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الأربعاء

  • الاحتلال: رصد إطلاق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة

  • "أونروا": يجب أن يكون تعليم أطفال غزة جزءاً من أي اتفاق

  • الاحتلال يغلق شارع الرشيد أمام القادمين من الجنوب

  • كاتس يتوعّد سكان مدينة غزة: فرصة أخيرة للمغادرة

  • "فرانس برس": حماس تسعى لتعديل بعض بنود خطة ترامب بشأن غزة

  • الصليب الأحمر يعلق عمله في مدينة غزة من جراء التصعيد الإسرائيلي

  • أكبر صندوق تقاعد هولندي يبيع حصته في كاتربيلر بسبب غزة

  • حماس: الاحتلال ينفذ جرائم تطهير عرقي على مرأى من العالم

دلالات
المساهمون
قنا
العربي الجديد
المزيد في سياسة
الصين وإسرائيل مندوب الصين فو كونغ، مجلس الأمن، 4 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اضطراب لفظي غير مسبوق في العلاقة بين الصين وإسرائيل

جانب من تظاهرات جيل زد في الرباط، 29 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

احتجاجات "جيل زد" في المغرب مستمرة لليوم الخامس: اعتقالات وأعمال عنف

سفن أسطول الصمود في ميناء سيدي بوسعيد، تونس 10 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

أسطول الصمود العالمي... من أجل فكرٍ يُسند محاولات كسر حصار غزة