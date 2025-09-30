حرب الإبادة على غزة | قصف لا يتوقف في أنحاء القطاع رغم إعلان خطة ترامب

غزة

التحديثات الحية
30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:23 (توقيت القدس)
على بعد نحو أسبوع من دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبّر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

وفي حين نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قوله إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد التقيا أمس الاثنين مفاوضي حركة حماس "وسلموهم خطة العشرين نقطة"، وأن الحركة ستدرس الخطة بحسن نية وترد عليها، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إنّ الخطة "وصفة لتفجير المنطقة"، محذراً من أنّ "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".

أما السلطة الفلسطينية فرحّبت بما اعتبرتها "جهوداً صادقة وحثيثة" للرئيس الأميركي لوقف الحرب على غزة، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة". كما سارعت دول عربية وإسلامية وغربية إلى الإشادة بخطة الرئيس الأميركي، حيث رحّب وزراء خارجية كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام".

وشدّد الوزراء، في بيان مشترك، على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة"، ورحّبوا "بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية". وأكد الوزراء "استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه".

من جهته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز بأنه "متفائل للغاية" بشأن فرص نجاح خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى الدعم الدولي الواسع للاتفاق، وقال: "لدينا دعم واسع النطاق من جميع دول الخليج العربية، ودعم واسع من الأوروبيين. لدينا دعم كبير للخطة، وقبول واسع"، وأقرّ بأنه لا تزال هناك تفاصيل لم تُحسم بعد، محذراً الأطراف المعنية من ضغوط الرئيس الأميركي.

ورغم هذه التطورات الدبلوماسية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر، وتوغله برياً في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

"العربي الجديد" يتابع تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

07:52 am

غزة
إصابات بقصف شقة في مدينة غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تقع قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

07:44 am

الدوحة
مقاطعة إسرائيل.. عزلة اقتصادية متصاعدة وأوروبا تلغي صفقات

تشهد إسرائيل مقاطعة واسعة وعزلة اقتصادية واستثمارية وتجارية متصاعدة مع استمرار حرب الإبادة على غزة، تمثلت في إلغاء دول صفقات ضخمة بمئات الملايين من الدولارات، وانخفاض صادرات دولة الاحتلال لدول العالم، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وخاصة الرقائق، وإلغاء صفقات تسليح ضخمة مع إسبانيا ودول أخرى، وسحب شركات وصناديق عالمية للاستثمار أموالها من الشركات الإسرائيلية، ما يهدد الاستثمارات المباشرة داخل دولة الاحتلال ويعمّق أزمتها المالية والتجارية.

التفاصيل عبر الرابط:

المئات يتظاهرون دعما لغزة رافعين لافتات تدعو لمقاطعة إسرائيل، باريس 27 سبتمبر2025 (Getty)
التحديثات الحية

مقاطعة إسرائيل..عزلة اقتصادية متصاعدة وأوروبا تلغي صفقات ضخمة

7:42 AM

لندن
توني بلير.. "مجرم حرب" العراق الطامع في حكم غزة

يعود اسم السياسي ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير المُتهم بارتكاب جرائم حرب إلى الواجهة مجدداً، في أعقاب طرح اسمه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليدير قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 65 ألف شهيد ومئات آلاف المصابين والنازحين، وتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع الفلسطيني المنكوب.

التفاصيل عبر الرابط:

بلير خلال مؤتمر "مستقبل بريطانيا" في لندن، 9 يوليو 2024 (Getty)
التحديثات الحية

توني بلير.. "مجرم حرب" العراق الطامع في حكم غزة

07:41 am

غزة
"حماس" تتسلم خطة ترامب بشأن غزة

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أن الوسيطين القطري والمصري سلّما حركة حماس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأفادت الوكالة نفسها بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد "التقيا للتو مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين بنداً"، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

التفاصيل عبر الرابط:

غارات إسرائيلية على مدينة غزة، 29 سبتمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية

"حماس" تتسلم خطة ترامب بشأن غزة.. و"الجهاد" تعتبرها وصفة تفجير

07:40 am

لندن
خطة ترامب بشأن غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذها

تتوالى ردات الفعل العربية والدولية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين. وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرات في لندن احتجاجاً على زيارة ترامب 17/9/2025 (Getty)
التحديثات الحية

خطة ترامب بشأن غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذها

07:38 am

غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

شكّك فلسطينيون في غزة بجدّية الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين لإنهاء الحرب على قطاع غزة الذي يعاني سكّانه منذ عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال إبراهيم جودة (39 عاماً)، من خيمته في منطقة المواصي، جنوب مدينة خانيونس في جنوب القطاع، لوكالة فرانس برس: "من الواضح أنّ هذه الخطة غير واقعية. لقد صيغت بشروط تعرف الولايات المتّحدة وإسرائيل أنّ حماس لن تقبلها أبداً".

التفاصيل عبر الرابط:

فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة، 19 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية

غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع: غير واقعية

04:47 am

غزة
"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون إلى المزيد من خدمات التغذية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة، وذلك في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة. وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في قطاع غزة.

01:10 am

غزة
شهداء بقصف منزلين في حي الصبرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

01:07 am

غزة
إصابات باستهداف شقة سكنية في منطقة اليرموك

قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية تقع قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

01:01 am

غزة
غارة جوية على مخيم البريج

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:59 am

غزة
أحزمة نارية على حيي الصبرة وتل الهوى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن أحزمة نارية على حيي الصبرة وتل الهوى، جنوب مدينة غزة.

12:56 am

غزة
محمود بصل مخاطباً العالم: نحن في مدينة غزة نُباد الآن

خاطب المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل العالم قائلاً: "أخاطبكم بكل لغاتكم: نحن في مدينة غزة نُباد الآن"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
 

12:13 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الاثنين
  • ترامب: اتفقت مع نتنياهو على خطة إنهاء الحرب في غزة وعلى حماس قبولها

  • يهود يحتجون على زيارة نتنياهو للبيت الأبيض: مجرم حرب

  • كتائب القسام تعلن استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق غزة

  • جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفى الحلو بمدينة غزة

  • إسرائيل تستعد للسيطرة على أسطول الصمود العالمي

  • الاحتلال يفجر مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات في حي الصبرة

  • فيليب لازاريني لـ"العربي الجديد": "أونروا" على حافة الهاوية

