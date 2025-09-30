أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تقع قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
على بعد نحو أسبوع من دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبّر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".
وفي حين نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قوله إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد التقيا أمس الاثنين مفاوضي حركة حماس "وسلموهم خطة العشرين نقطة"، وأن الحركة ستدرس الخطة بحسن نية وترد عليها، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إنّ الخطة "وصفة لتفجير المنطقة"، محذراً من أنّ "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".
أما السلطة الفلسطينية فرحّبت بما اعتبرتها "جهوداً صادقة وحثيثة" للرئيس الأميركي لوقف الحرب على غزة، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة". كما سارعت دول عربية وإسلامية وغربية إلى الإشادة بخطة الرئيس الأميركي، حيث رحّب وزراء خارجية كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام".
وشدّد الوزراء، في بيان مشترك، على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة"، ورحّبوا "بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية". وأكد الوزراء "استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه".
من جهته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز بأنه "متفائل للغاية" بشأن فرص نجاح خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى الدعم الدولي الواسع للاتفاق، وقال: "لدينا دعم واسع النطاق من جميع دول الخليج العربية، ودعم واسع من الأوروبيين. لدينا دعم كبير للخطة، وقبول واسع"، وأقرّ بأنه لا تزال هناك تفاصيل لم تُحسم بعد، محذراً الأطراف المعنية من ضغوط الرئيس الأميركي.
ورغم هذه التطورات الدبلوماسية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر، وتوغله برياً في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.
يعود اسم السياسي ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير المُتهم بارتكاب جرائم حرب إلى الواجهة مجدداً، في أعقاب طرح اسمه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليدير قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 65 ألف شهيد ومئات آلاف المصابين والنازحين، وتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع الفلسطيني المنكوب.
التفاصيل عبر الرابط:
يهود يحتجون على زيارة نتنياهو للبيت الأبيض: مجرم حرب
كتائب القسام تعلن استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق غزة
جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفى الحلو بمدينة غزة
إسرائيل تستعد للسيطرة على أسطول الصمود العالمي
الاحتلال يفجر مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات في حي الصبرة
فيليب لازاريني لـ"العربي الجديد": "أونروا" على حافة الهاوية