حرب الإبادة على غزة | قصف عنيف ونسف منازل وترقب للمواقف من خطة ترامب

غزة

التحديثات الحية
28 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:54 (توقيت القدس)
تعيش غزة يوماً جديداً من التصعيد الدموي مع استمرار الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تتواصل فيه سياسة التجويع الممنهج وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة. وتحوّلت الأحياء السكنية في مدينة غزة ومخيماتها إلى ساحات دمار واسع نتيجة القصف الكثيف ونسف المنازل على رؤوس ساكنيها، وسط ظروف إنسانية خانقة تفرضها عمليات النزوح الجماعي نحو مراكز إيواء مدمّرة أو خيام لا تقي برداً ولا حرّاً. وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار حرب إبادة متواصلة منذ ما يقارب العامين، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي موازاة القصف الجوي والبحري، يواصل جيش الاحتلال توغله البري داخل مدينة غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وبحسب إفادات حقوقية، نفّذ الاحتلال مجازر بحق عائلات فلسطينية رفضت التعاون معه أو الخضوع لمحاولاته تشكيل مليشيات محلية لصالحه، كان آخرها استهداف عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال. كما وثقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مجزرتين جديدتين في حي الدرج بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، راح ضحيتهما نحو مائة شهيد منذ صباح السبت.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يتضاعف مأساة النازحين الذين يواجهون تحديات مركبة تطاول كل تفاصيل حياتهم اليومية، من التكدس وانعدام الخصوصية في مراكز إيواء غير صالحة للسكن، إلى غياب الماء والكهرباء والدواء. وتزداد معاناتهم مع استمرار سياسة الحصار التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ما يجعلهم عرضة للجوع والأوبئة والانهيار النفسي والجسدي. وبينما يتحدث الاحتلال عن خطط سياسية وعسكرية مشروطة لإنهاء الحرب، يواصل المدنيون في غزة دفع الثمن الأكبر، عالقين بين الغارات والتجويع والدمار المستمر.

في الأثناء، يسود الترقب بشأن موقف إسرائيل وحركة حماس، من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة. وقال مسؤول من "حماس" طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز، أمس السبت إنّ الحركة لم تُعرض عليها أي خطة. في حين لم تُصدر إسرائيل أي رد علني على تصريحات الرئيس الأميركي. غير أنّ وسائل إعلام عبرية، أفادت، السبت، بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب قبل لقائه ترامب في "تعديل أجزاء من بنود خطة واشنطن لوقف الحرب".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم، قولهم إنّه "من المرجح أن تنفذ تل أبيب خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 بنداً، بما في ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس". وذكرت المصادر أنّ "معظم بنود الخطة الأميركية مقبولة، بل تعتبر مناسبة لإسرائيل، إلا أن هناك أجزاء يرغب نتنياهو في تصحيحها قبل لقائه ترامب"، على حدّ قولهم، دون تفصيل بالخصوص.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي، الاثنين المقبل، في واشنطن بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. والثلاثاء، طرح ترامب خطة من 21 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة "12" أن مقربين من نتنياهو تحدثوا عن "تغيّر في لهجة ترامب تجاه الحرب في غزة"، مشيرين إلى أنه سيطلب من نتنياهو "جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب". 

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

01:52 am

السعودية تدعو لوقف "مأساة" غزة ومحاسبة إسرائيل

دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، مطالبة "بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها"، وذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال وزير الخارجية إنّ "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف المأساة في قطاع غزة"، محذراً من أنّ "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً".

فيصل بن فرحان خلال كلمته أمام الجمعية العامة بنيويورك، 27 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
السعودية تدعو المجتمع الدولي لوقف "مأساة" غزة ومحاسبة إسرائيل

01:35 am

مصر مستعدة للبناء على رؤية ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أكدت مصر، السبت، استعدادها للبناء على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حذّر فيها من أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار"، وأنه "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به دول المنطقة".

في كلمته، أعرب عبد العاطي، عن "الامتنان والتقدير لما أعلنه ترامب، من التزام واستعداد للعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة وفقاً لرؤية متكاملة تحقن الدماء وتضمن الأمن للجميع وتستعيد أسس بناء الثقة المفقودة". وقال عبد العاطي: "مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية الرئيس ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وفتح الآفاق للسلام، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتضميد جراح اليتامى والأسرى والجرحى والجوعى، لوضع غطرسة القوة جانبا ورفع رايات العمران والأمل في الغد".

وحذّر من أن "الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به دول المنطقة". وشدد على أن بلاده "لن تشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين"، كما أكد أنها "ترفض أي سيناريوهات للتهجير القسري" للفلسطينيين.

01:33 am

برلين
"أوقفوا تسليح إسرائيل"... تظاهرات حول العالم رفضاً لحرب غزة

شهدت مدن عدّة حول العالم تظاهرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إذ طالب المتظاهرون بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها العسكري. تأتي هذه التحركات الشعبية في ظلّ تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب على غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

"أوقفوا تسليح إسرائيل"... تظاهرات حول العالم رفضاً للحرب على غزة
01:31 am

غزة
"أونروا": ثلث أطفال غزة لا يتناولون طعاماً طوال يوم كامل

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، حيث يبقى طفل من كل ثلاثة أطفال بلا طعام مدة 24 ساعة كاملة، وفقاً لتقييم أجرته "لجنة الإنقاذ الدولية"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

"أونروا": ثلث أطفال غزة لا يتناولون طعاماً طوال يوم كامل
01:27 am

ألمانيا متشككة حيال مشاركتها في قوة حفظ سلام بغزة

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تشككه حيال مشاركة قوات أمن ألمانية في قوة حفظ سلام دولية محتملة لتأمين خطة سلام خاصة في قطاع غزة. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول السبت أمام صحافيين إنّ "ألمانيا مستعدة في كل الأحوال للعمل من أجل مستقبل سلمي وجيد لقطاع غزة، ولا سيما في المجال الإنساني". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز، المسيحي الديمقراطي: "لكنني لدي شكوك فيما إذا كان من الصواب أن نشارك بقوات أمنية على الأرض هناك".

وأوضح وزير الخارجية أن العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة أبدت استعداداً "جديراً بالترحيب" للقيام بدور نشط في هذا المجال، وقال: "أعتقد أن هذا العرض يجب أن يُؤخذ في المقام الأول. لكننا بالطبع سنقدم إسهاماتنا أيضاً". وأكد أن الحكومة الألمانية تدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعرب فاديفول عن اعتقاده بأن "التنفيذ سيكون بلا شك الجزء الأصعب". وأشار فاديفول إلى أن الحكومة الألمانية تدعم منذ فترة طويلة المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سلمي لقطاع غزة، مضيفاً أن هذا يحدث أيضاً خلال أسبوع الأمم المتحدة من خلال محادثات "مع أصدقائنا الإسرائيليين وكذلك مع الدول العربية المجاورة، التي تبدي سعياً كبيراً في هذا الوقت. وهذا أمر أقدّره للغاية".

كما علّق فاديفول بشكل إيجابي على تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد يُكلَّف بقيادة الإشراف على حكومة انتقالية لقطاع غزة، حيث قال إنّ "توني بلير هو واحد من الشخصيات البارزة التي يمكنها بالتأكيد أن تقدم إسهامات جيدة في هذا المسار"، وأردف: "لكن الأمر هنا يتوقف على أن يتفق المشاركون في هذا المسار على المضمون والأشخاص. ونحن نقف مستعدين لتقديم دعم بنّاء". يُذكر أن بلير الذي تولى رئاسة حكومة المملكة المتحدة بين عامي 1997 و2007، شارك أخيراً في محادثات بالبيت الأبيض.

01:26 am

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مناطق عدّة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إنّ التظاهرة المركزية جرت في "ساحة المختطفين" وسط تل أبيب، بمشاركة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأضافت أن آلافاً آخرين شاركوا في تظاهرات متفرقة بمدنٍ عدّة، بينها القدس المحتلة وحيفا.

التفاصيل عبر الرابط:

تظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف حرب غزة، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل

01:24 am

"يديعوت أحرونوت": نتنياهو يرغب في تعديل بنود بخطة ترامب

أفاد إعلام إسرائيلي، السبت، بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "تعديل أجزاء من بنود خطة واشنطن لوقف الحرب" المستمرة على قطاع غزة منذ عامين. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم، قولهم إنّه "من المرجح أن تنفذ تل أبيب خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 بنداً، بما في ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".

التفاصيل عبر الرابط:

مظاهرة ضد نتنياهو في نيويورك، 26 سبتمبر 2025 (تورت حسين/ الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

"يديعوت أحرونوت": نتنياهو يرغب في تعديل بنود بخطة ترامب بشأن غزة

12:36 am

غزة
انفجارات عنيفة في مدينة غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

12:35 am

غزة
إطلاق نار على حي النصر

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه حي النصر غربي مدينة غزة، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن حركة نزوح للأهالي في المنطقة.

12:34 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
قصف مدفعي شرق غزة

قصفت مدفعية جيش الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشكل مكثف، وسط أنباء عن أضرار مادية كبيرة في المباني والبنية التحتية.

12:30 am

غزة
إطلاق نار من طائرات مسيّرة في حي الصبرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إطلاق نار من طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية في منطقة الثلاثيني بحي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

12:23 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس السبت
  • عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجاً على الإبادة في غزة
  • حماس تقول إنها لم تتسلم خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
  • الاحتلال يطالب المؤسسات الصحية بالخروج من مدينة غزة
  • أكثر من 90 شهيداً منذ فجر السبت
  • إسرائيل ترتكب مجازر بحق عائلات رفضت التخابر
  • نصف ناخبي نتنياهو يدعمون خطة ترامب بشأن غزة
  • هيئة السايبر الإسرائيلية: محاولات تخويف وتجنيد عبر الهاتف
  • استشهاد الصحافي محمد الداية في قصف على دير البلح
