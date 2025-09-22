حرب الإبادة على غزة | قصف عنيف وتفجير منازل وسط أزمة إنسانية متفاقمة

تنفذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية شمال غربي مدينة غزة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تتواصل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تصاعد أعداد الشهداء والجرحى بشكل يومي، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقماً. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 75 شهيداً و304 إصابات إلى مستشفيات القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 12,724 شهيداً و54,534 إصابة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 65,283 شهيداً و166,575 إصابة. وفي ظل استمرار القصف العنيف وعمليات التوغل البري ونسف المنازل، أعلنت "أونروا" أنّ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا قسراً داخل القطاع، مؤكدة أنّ المعاناة الإنسانية غير مسبوقة، ومجددة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار.
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إخلاء أكثر من 550 ألفاً من سكان مدينة غزة، في وقت شهدت فيه أسدود دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها. كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً وأصابوه إصابة مباشرة في منطقة الزرقا جنوبي جباليا شمالي القطاع، في مؤشر على استمرار المواجهات المسلحة رغم شدة العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية.
سياسياً، تزامنت التطورات الميدانية مع تحركات دولية لافتة، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد الدول التي اعترفت إلى 153 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتصاعدة. كما كشف موقع "أكسيوس" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد لقاء مع "مجموعة مختارة" من قادة الشرق الأوسط، الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب على غزة، وسط ضبابية بشأن موقف إسرائيل المتشدد والتي جدد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو التأكيد فيه على رفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمال مدينة غزة.