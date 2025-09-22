حرب الإبادة على غزة | قصف عنيف وتفجير منازل وسط أزمة إنسانية متفاقمة

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 07:34 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تصاعد أعداد الشهداء والجرحى بشكل يومي، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقماً. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 75 شهيداً و304 إصابات إلى مستشفيات القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 12,724 شهيداً و54,534 إصابة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 65,283 شهيداً و166,575 إصابة. وفي ظل استمرار القصف العنيف وعمليات التوغل البري ونسف المنازل، أعلنت "أونروا" أنّ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا قسراً داخل القطاع، مؤكدة أنّ المعاناة الإنسانية غير مسبوقة، ومجددة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار.

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إخلاء أكثر من 550 ألفاً من سكان مدينة غزة، في وقت شهدت فيه أسدود دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها. كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً وأصابوه إصابة مباشرة في منطقة الزرقا جنوبي جباليا شمالي القطاع، في مؤشر على استمرار المواجهات المسلحة رغم شدة العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية.

سياسياً، تزامنت التطورات الميدانية مع تحركات دولية لافتة، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد الدول التي اعترفت إلى 153 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتصاعدة. كما كشف موقع "أكسيوس" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد لقاء مع "مجموعة مختارة" من قادة الشرق الأوسط، الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب على غزة، وسط ضبابية بشأن موقف إسرائيل المتشدد والتي جدد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو التأكيد فيه على رفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

يتابع "العربي الجديد" تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

07:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أحزمة نارية شمال غربي مدينة غزة

تنفذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية شمال غربي مدينة غزة.

07:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال منزلاً في حي الصبرة

سقط شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلاً في شارع المغربي بحي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

5:18 AM
عمليات نسف كبيرة في حي الشيخ رضوان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمال مدينة غزة.

12:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف وإطلاق نار على مخيم الشاطئ

تزامناً مع القصف المدفعي، أطلق الطيران المسيّر الإسرائيلي نيران أسلحته على مخيم الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

12:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

 

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات جنوبي مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة جنوب مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تفجير مدرعات مفخخة بمحيط شارع النفق

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مدرعات مفخخة في محيط شارع النفق بمدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في قلب المدينة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:32 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الأحد
  • ترامب يخطط للقاء قادة عرب لبحث إنهاء الحرب على غزة
  • جيش الاحتلال: إخلاء أكثر من 550 ألفاً من سكان مدينة غزة
  • القسام: قنص جندي إسرائيلي جنوبي مدينة جباليا
  • 75 شهيدًا و304 إصابات خلال آخر 24 ساعة
  • إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة عسكرية على مشارف غزة
  • مخاطر صحية وبيئية لحُفر الصرف الصحي العشوائية في غزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، إسلام أباد 23 مارس 2025 (فاروق نعيم/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

فرانس برس: باكستان توسع نطاق مظلتها النووية لتشمل السعودية

من لقاء كيم جونغ أون مع دونالد ترامب، 30 يونيو 2019 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

زعيم كوريا الشمالية يضع شرطاً لإجراء حوار مع الولايات المتحدة

جنود مصريون قرب معبر رفح، 23 مارس 2024 (خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

جدل في مصر بعد تعديل بيان الاستنفار العسكري في سيناء