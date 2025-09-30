حرب الإبادة على غزة | قصف عنيف على حيي الصبرة وتل الهوى ومخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
على بعد نحو أسبوع من دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعد أن عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبار "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".
وفي حين نقلت "فرانس برس" عن مسؤول، قوله إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد التقيا أمس الاثنين، مفاوضي حركة حماس "وسلموهم خطة العشرين نقطة"، وأن الحركة ستدرس الخطة بحسن نية وترد عليها، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن الخطة "وصفة لتفجير المنطقة"، محذرا من أن "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".
ورغم هذه التطورات الدبلوماسية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
