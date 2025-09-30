حرب الإبادة على غزة | قصف عنيف على حيي الصبرة وتل الهوى ومخيم البريج

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:59 (توقيت القدس)
+ الخط -

على بعد نحو أسبوع من دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعد أن عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبار "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

وفي حين نقلت "فرانس برس" عن مسؤول، قوله إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد التقيا أمس الاثنين، مفاوضي حركة حماس "وسلموهم خطة العشرين نقطة"، وأن الحركة ستدرس الخطة بحسن نية وترد عليها، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن الخطة "وصفة لتفجير المنطقة"، محذرا من أن "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".

ورغم هذه التطورات الدبلوماسية، يواصل جيش  الاحتلال الإسرائيلي توغله بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

"العربي الجديد" يتابع تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

01:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهداء بقصف منزلين في حي الصبرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

01:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إصابات باستهداف شقة سكنية في منطقة اليرموك

قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية

1:01 AM
غارة جوية على مخيم البريج

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أحزمة نارية على حيي الصبرة وتل الهوا

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن أحزمة نارية على حيي الصبرة وتل الهوا جنوب مدينة غزة.

12:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
محمود بصل مخاطبا العالم: نحن في مدينة غزة نُباد الآن

خاطب المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، العالم، قائلا: "أخاطبكم بكل لغاتكم: نحن في مدينة غزة نُباد الآن"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
 

12:13 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الاثنين
  • ترامب: اتفقت مع نتنياهو على خطة إنهاء الحرب في غزة وعلى حماس قبولها

  • يهود يحتجون على زيارة نتنياهو للبيت الأبيض: مجرم حرب

  • كتائب القسام تعلن استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق غزة

  • جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفى الحلو بمدينة غزة

  • إسرائيل تستعد للسيطرة على أسطول الصمود العالمي

  • الاحتلال يفجر مجنزرة مفخخة بأطنان المتفجرات في حي الصبرة

  • فيليب لازاريني لـ"العربي الجديد": "أونروا" على حافة الهاوية

  •  

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قوات روسية في طرطوس، 16 ديسمبر 2024(بكر القاسم/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

روسيا تبحث عن دور لها في سورية الجديدة

ما بقي من حي الأمل في مدينة خانيونس، غزة 6 سبتمبر 2025 (عبد الله ف. س. العطار/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب بشأن غزة ودعوات لتنفيذها

من احتجاجات "جيل زد" بالرباط، 29 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تجدد احتجاجات "جيل زد" في المغرب لليوم الثالث رغم المنع والاعتقالات