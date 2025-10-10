حرب الإبادة على غزة | قصف عقب إقرار اتفاق وقف إطلاق النار

غزة

التحديثات الحية
10 أكتوبر 2025
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من إقرار حكومة بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار، بعد ساعات من الإعلان في شرم الشيخ المصرية، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتعرضت  المناطق الشرقية في مدينة غزة لقصف مدفعي، بالإضافة لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت حركة حماس قد قالت في بيان، أمس الخميس، حول استهداف قوات الاحتلال منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعين مدنياً، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف من خلال استمرار ارتكاب المجازر إلى "خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة". وطالبت الوسطاء والإدارة الأميركية "بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل".

وكشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام".

وعلى صعيد الترتيبات المتسارعة لتوقيع الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه ينبغي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل حضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق يشمل هذه الخطوة إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إن المفاوضات خلال الأيام الماضية أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشدداً على أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة".

ويتابع "العربي الجديد" تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول

3:18 AM
قنابل دخانية على حي النصر

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إطلاق آليات جيش الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف في حي النصر غربي مدينة غزة، بعد إقرار حكومة الاحتلال وقف إطلاق النار.

3:16 AM
قصف عقب إقرار وقف إطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت شمال غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار.

01:26 am

غزة
غارة على خانيونس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة خانيونس.

01:24 am

القاهرة
حماس: تسلمنا ضمانات بأن الحرب انتهت

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، اليوم الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

خليل الحية، 3 فبراير 2021 (مجدي فتحي/Getty)
التحديثات الحية

خليل الحية: تسلّمنا ضمانات بأن الحرب على غزة انتهت بشكل تام

01:22 am

غزة
استهداف حي التفاح في مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مناطق في شمال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

01:20 am

غزة
قصف على النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

12:56 AM
أبرز تطورات حرب الإبادة على غزة الخميس
  • حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم
  • جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مبنى في قطاع غزة
  • اتفاق غزة... فرحة لا تسع الفلسطينيين وسط آمال بالعودة
  • ترامب: سأزور مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق رسمياً لإنهاء حرب غزة
  • إعمار غزة: كلفة تصل إلى 80 مليار دولار ومدة تمتد لعقود
  • حماس تتمسك بقائمة الأسرى وضمنها البرغوثي
  • حماس: موعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يحدده الوسطاء
  • متحدثة إسرائيلية: البرغوثي لن يكون ضمن قوائم الأسرى
  • الاحتلال يستعد لقمع احتفالات الفلسطينيين بتحرير الأسرى
  • الاحتلال يستعد للانسحاب من مدينة غزة محذراً من عودة السكان
  • قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن اتفاق شرم الشيخ
قصف على قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي 9/10/2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

