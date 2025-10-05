حرب الإبادة على غزة | قصف خيام النازحين شمالي خانيونس واستهداف منتظري مساعدات في رفح

غزة

التحديثات الحية
05 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:54 (توقيت القدس)
رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بعد إعلان حركة حماس عن ردها على مبادرته بشأن إنهاء حرب الإبادة على غزة، إلا أن المجازر الإسرائيلية لم تتوقف.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة رغم دعوات وقف القصف، مشيراً إلى أنّ 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً. وذكر في بيان إن الاحتلال يواصل "عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأضاف: "منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 70 شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 47 شهيداً في مدينة غزة وحدها".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي (من قطاع غزة)، الذي كشفنا عنه سابقاً، وأرسلناه إلى حماس". وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال": "حينما تؤكد حماس (موافقتها)، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري، وسيبدأ تبادل المحتجزين والمسجونين، وسنخلق الظروف من أجل المرحلة الثانية من الانسحاب".

لكن هيئة البث العبرية الرسمية أفادت بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب التدريجي للجيش من القطاع، بموجب خطة ترامب.

أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال مساء السبت، إن وفده التفاوضي سيتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إن طاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى القاهرة لبحث خطة ترامب.

وأضاف نتنياهو: "نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام معدودة ولن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس"، وفق زعمه. وتابع: "حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية وهذا سيحدث إما عبر الخيار الدبلوماسي أو عبر الخيار العسكري"، معتبراً أن حركة حماس قبلت مقترح ترامب "نتيجة الضغط السياسي والعسكري". وكشف أنه "نسق" مع الرئيس الأميركي "عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:47 pm

غزة
65 شهيدًا و153 إصابة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 65 شهيدًا و153 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس/ آذار الماضي إلى 13,549 شهيدًا و57,542 إصابة، ومجمل العدد منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67,139 شهيدًا و 169,583 إصابة.

12:16 pm

غزة
11 شهيداً جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ الفجر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع 11 شهيداً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

12:15 pm

الأناضول

الأناضول
إعلام عبري: إسرائيل تخطط للبقاء في 3 مواقع استراتيجية بغزة

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن "مسؤولين إسرائيليين نقلوا رسالة إلى واشنطن تحوي تفاصيل خطة تتضمن بقاء الجيش في منطقة عازلة داخل حدود القطاع (لم تحدد عمقها أو مساحتها)، ومحور صلاح الدين (فيلادلفي) على الحدود مع مصر، ومنطقة تلة الـ70". لمزيد من التفاصيل: 

دبابات الاحتلال على تخوم قطاع غزة، 18 أغسطس 2025 (Getty)
10:32 am

غزة
4 شهداء من منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش في رفح

استُشهد أربعة من منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش، شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة.

10:31 am

غزة
الاحتلال يفجر مجنزرة مفخخة بالمتفجرات في حي تل الهوى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي مجنزرة مفخخة بالمتفجرات في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

10:07 AM

الدوحة
خطوط الانسحاب وقضايا خلافية أخرى تتصدر مفاوضات شرم الشيخ

أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان ريشت- بت)، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات المزمع انطلاقها غداً الاثنين في شرم الشيخ المصرية، بأن حركة حماس لديها بعض الاعتراضات على خريطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، ولفتت إلى أن هذه النقطة ستكون محور المحادثات. لمزيد من التفاصيل: 

مفاوضات غزة نزوح من مدينة غزة، 9 سبتمبر 2025 (إياد البابا/فرانس برس)
08:31 am

غزة
خليل الحية يظهر للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله

ظهر رئيس حركة حماس، رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، فجر اليوم في مقابلة مع التلفزيون العربي، وذلك للمرة الأولى منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلة في الدوحة. وقال الحية، في أول تعليق على محاولة اغتياله واستشهاد نجله همام ومدير مكتبه وعدد من مرافقيهم: "لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني".

08:29 am

غزة
مشفى العودة: شهيدان باستهداف منتظري المساعدات جنوب وادي غزة

أعلن مستشفى العودة في النصيرات، استقبال شهيدين وسبع إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في قصف استهدف مخيمات وسط القطاع، وتجمّعات المجوعين قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.

8:25 AM

خليل جاد الله

خليل جاد الله
صحافي رياضي فلسطيني مقيم في رام الله
رام الله
فلسطين تلتقي إقليم الباسك في مباراة خيرية لصالح غزة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خوضه مباراة ودية خيرية أمام منتخب إقليم الباسك في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على ملعب سان ماميس الخاص بنادي أتلتيك بلباو الإسباني، تُخصص عائداتها لصالح المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل: 

سيقام اللقاء على ملعب سان ماميس الخاص بنادي أثلتيك بلباو (العربي الجديد/Getty)
08:23 am

غزة
أزمة "الفكة" تعمّق معاناة الفلسطينيين في غزة

تراجعت مكانة العملات الصعبة مثل الدولار الأميركي والدينار الأردني في غزة، بينما صعد الشيكل الإسرائيلي ليصبح العملة الأكثر طلباً في الأسواق، بفعل شح السيولة، ومنع الاحتلال إدخال النقد. ووسط هذه الأزمة برزت الورقة الزرقاء من فئة 200 شيكل (60 دولاراً) لتتصدر المشهد، بعدما تحوّلت إلى المحرك الأساسي للتعاملات التجارية والمالية، حيث بات توفرها شرطاً لتمكين التجار والأفراد من إتمام عمليات البيع والشراء، وتسيير الأعمال اليومية. لمزيد من التفاصيل: 

إصلاح أوراق نقدية قديمة ومهترئة في مدينة غزة، 2 يونيو 2025 (سعيد جرس/ الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

أزمة "الفكة" تعمّق معاناة الفلسطينيين في غزة

 

 

6:37 AM
تجدّد القصف المدفعي على مخيم البريج

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف المدفعي تجدد على شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

 

4:49 AM
مصابون بقصف على حي الصبرة

سقط مصابون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:54 AM
نتنياهو: حماس ستتخلى عن سلاحها

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن وفده التفاوضي سيتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إن طاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى القاهرة لبحث خطة ترامب.

وأضاف نتنياهو: "نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام معدودة ولن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس"، وفق زعمه. وتابع: "حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية وهذا سيحدث إما عبر الخيار الدبلوماسي أو عبر الخيار العسكري"، معتبراً أن حركة حماس قبلت مقترح ترامب "نتيجة الضغط السياسي والعسكري". وكشف أنه "نسق" مع الرئيس الأميركي "عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال زيارته إلى المجر، 3 إبريل 2025 (فرانس برس)
12:51 AM
سلسلة غارات شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

12:41 am

إسرائيل تخطط للبقاء في 3 مواقع استراتيجية بغزة

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن "مسؤولين إسرائيليين نقلوا رسالة إلى واشنطن تحوي تفاصيل خطة تتضمن بقاء الجيش في منطقة عازلة داخل حدود القطاع (لم تحدد عمقها أو مساحتها)، ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع مصر، ومنطقة تلة الـ70".

12:35 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة السبت
  • ترامب يعلق على رد حماس: على إسرائيل وقف القصف
  • منتدى المحتجزين الإسرائيليين يطالب بمفاوضات سريعة وفعالة
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى
  • الدفاع المدني: عشرات الغارات طاولت غزة ليلاً
  • مصر تستضيف مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل غزة
  • وصول نشطاء أسطول الصمود من 12 دولة بينهم عرب إلى إسطنبول
  • المفاوضات الأحد في مصر والوفد الإسرائيلي جهز قوائم الأسرى
  • ترامب يدعو حماس إلى التحرك بسرعة وويتكوف وكوشنر يزوران مصر
  • عشرات الشهداء في غزة رغم دعوة ترامب إلى إيقاف الحرب
  • المكتب الإعلامي: 93 غارة خلال 24 ساعة تخلف 70 شهيداً
