حرب الإبادة على غزة | غارات لا تتوقف وترقب لمصير خطة ترامب

لا تتوقف الغارات على غزة وسط تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الوحشية ضمن العملية البرية المتواصلة بهدف احتلال المدينة الواقعة شمالي القطاع المحاصر، وذلك بالتزامن مع مقترح لإنهاء الحرب أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسود مخاوف من أن يلقى مصير العديد من الخطط السابقة التي روجت لها واشنطن واصطدمت بتعنت ومراوغة إسرائيلية أدت إلى فشلها في وضع حد للإبادة. ويمارس جيش الاحتلال شتى أشكال التدمير الممنهج والجرائم في القطاع، عبر نسف المنازل واستخدام خراطيم نيران لإحراق أخرى، عدا عن تفجير أحياء بواسطة الروبوتات المفخخة، بالتزامن مع حملة القصف الجوي العنيف على المدنيين المشردين.
وفيما يواصل ترامب إطلاق التصريحات "المتفائلة" بشأن مقترح دولي لإنهاء الحرب، أكدت حركة حماس الأحد عدم تسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الوفد القيادي للحركة في التاسع من هذا الشهر في الدوحة. وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه تلقى "رداً جيداً للغاية" من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في غزة التي ناقشها مع قادة وزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. وأشار ترامب، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن الاقتراح لا يهدف فقط إلى إنهاء حرب غزة، بل "إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "الجميع يريد إبرام الاتفاق"، معرباً عن أمله في إتمامه خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في البيت الأبيض.
