حرب الإبادة على غزة | غارات لا تتوقف وترقب لمصير خطة ترامب

29 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 02:30 (توقيت القدس)
لا تتوقف الغارات على غزة وسط تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الوحشية ضمن العملية البرية المتواصلة بهدف احتلال المدينة الواقعة شمالي القطاع المحاصر، وذلك بالتزامن مع مقترح لإنهاء الحرب أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسود مخاوف من أن يلقى مصير العديد من الخطط السابقة التي روجت لها واشنطن واصطدمت بتعنت ومراوغة إسرائيلية أدت إلى فشلها في وضع حد للإبادة. ويمارس جيش الاحتلال شتى أشكال التدمير الممنهج والجرائم في القطاع، عبر نسف المنازل واستخدام خراطيم نيران لإحراق أخرى، عدا عن تفجير أحياء بواسطة الروبوتات المفخخة، بالتزامن مع حملة القصف الجوي العنيف على المدنيين المشردين.

وفيما يواصل ترامب إطلاق التصريحات "المتفائلة" بشأن مقترح دولي لإنهاء الحرب، أكدت حركة حماس الأحد عدم تسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الوفد القيادي للحركة في التاسع من هذا الشهر في الدوحة. وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه تلقى "رداً جيداً للغاية" من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في غزة التي ناقشها مع قادة وزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. وأشار ترامب، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن الاقتراح لا يهدف فقط إلى إنهاء حرب غزة، بل "إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "الجميع يريد إبرام الاتفاق"، معرباً عن أمله في إتمامه خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

تطورات حرب الإبادة على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

02:29 am

القدس المحتلة
نتنياهو يختتم اجتماعاً مع ويتكوف وكوشنر

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اختتم اجتماعًا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر بعد أكثر من 6 ساعات، وخلاله ناقشوا وضع خطط لإنهاء الحرب على غزة.

01:10 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، بينها مدينة تل أبيب.

01:09 am

لندن
ترامب: تلقيت رداً جيداً من إسرائيل والقادة العرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه تلقى "رداً جيداً للغاية" من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في غزة التي ناقشها مع قادة وزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. وأشار ترامب، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن الاقتراح لا يهدف فقط إلى إنهاء حرب غزة، بل "إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "الجميع يريد إبرام الاتفاق"، معرباً عن أمله في إتمامه خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الاثنين في البيت الأبيض.

ترامب في واشنطن 15 سبتمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: تلقيت ردا جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح غزة

01:07 am

غزة
غارة على حي تل الهوى

شنت طائرات الاحتلال غارة على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

01:05 am

غزة
احتراق منازل بعد قصف بناية في شارع النفق

اشتعلت النيران في منازل سكنية بعد قصف الاحتلال بناية في شارع النفق بمدينة غزة.

01:04 am

غزة
مستشفى الشفاء ما زال يعمل

قالت وزارة الصحة في غزة إن مجمع الشفاء الطبي ما زال يعمل ويقدم خدماته الطبية للمواطنين، رغم صعوبة الوضع الراهن والتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، خاصة في مدينة غزة.

12:36 AM
أبرز أحداث أمس الأحد

  • 79 شهيداً و379 إصابة خلال آخر 24 ساعة

  • "حماس": لم نتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء

  • تظاهرات حول العالم تطالب بمقاطعة إسرائيل ووقف إبادة غزة

  • أسطول الحرية يغادر صقلية وينضم إلى مبادرة كسر الحصار على غزة

  • الصحة: مستشفى الشفاء ما زال يعمل رغم الظروف الصعبة

  • ملك الأردن: توافق بنسبة كبيرة على تفاصيل خطة ترامب حول غزة

  • ترامب: تلقيت رداً جيداً للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح غزة

  • "القسام" تطالب الاحتلال بالتراجع ووقف القصف لإنقاذ أسيرين
أخبار
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | عشرات الشهداء ومئات المصابين وترامب متفائل

