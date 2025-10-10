حرب الإبادة على غزة | عودة آلاف النازحين مع بدء وقف إطلاق النار

غزة

10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:38 (توقيت القدس)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القدس المحتلة. وقال الجيش في بيان، إنه "ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)". وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، تنتشر في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

وقبيل إعلانه هذا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدّة في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من إقرار حكومة بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار، بعد ساعات من الإعلان في شرم الشيخ المصرية، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتعرضت المناطق الشرقية في مدينة غزة لقصف مدفعي، إضافة لمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وكانت حركة حماس قد قالت في بيان، أمس الخميس، حول استهداف قوات الاحتلال منزل عائلة غبّون، غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعين مدنياً، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف من خلال استمرار ارتكاب المجازر إلى "خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة"، وطالبت الوسطاء والإدارة الأميركية "بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل".

وكشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، أمس الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام".

وعلى صعيد الترتيبات المتسارعة لتوقيع الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه ينبغي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل بحضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق يشمل هذه الخطوة إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إن المفاوضات خلال الأيام الماضية أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشدداً على أنه "لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة".

ويتابع "العربي الجديد" تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

01:23 pm

رويترز

نتنياهو: قواتنا ستبقى في غزة للضغط على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن قوات الاحتلال ستبقى في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى تلقي سلاحها. وأضاف نتنياهو أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون خلال الأيام المقبلة.

01:22 pm

حيفا
إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرًا ستفرج عنهم

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن إسرائيل نشرت قائمة بأسماء 250 أسيراً فلسطينياً ستفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.

01:19 pm

غزة
شرطة غزة: سنبدأ بالانتشار في محافظات القطاع كافة

قالت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بقطاع غزة إن عناصر الشرطة سينتشرون في جميع المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات القطاع كافة "للقيام بواجبهم في خدمة المواطنين ومساندتهم وللمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة". ودعت المديرية في بيان "المواطنين إلى الحذر والانتباه الشديد عند العودة إلى منازلهم ومناطق سكناهم من وجود أجسام مشبوهة ومخلفات خطرة وقنابل غير منفجرة".

01:14 pm

الدوحة
قطر: نجاح المرحلة الأولى مسؤولية جماعية

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار"، مضيفا أن بلاده "لن تدخر جهدًا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة".

01:13 pm

لندن
طائرة تركية تنقل نشطاء من أسطول الحرية

أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من مدينة إيلات وعلى متنها 18 ناشطا تركيا وآخرين أجانب احتجزتهم إسرائيل ضمن "أسطول الحرية".

01:11 pm

تركيا تعرض مساعدة عسكرية في غزة بعد وقف إطلاق النار

 قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا تعرض مشاركتها العسكرية في قطاع غزة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الجمعة. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن بالفعل أمس الخميس أن بلاده ترغب في المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة وفي "قوة عمل".

01:09 pm

ألمانيا تسعى لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز الجمعة أن بلاده تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع مصر لإعادة إعمار قطاع غزة المدمّر. وأوضح ميرز في بيان أن الهدف الرئيسي للمؤتمر "يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، مثل إعادة بناء إمدادات المياه والطاقة والخدمات الطبية".

وقال ميرز إن الاتفاق يجب أن "يُنفّذ بسرعة"، مشددا على أن "الرهائن، بمن فيهم الألمان، يجب أن يعودوا أخيرا إلى عائلاتهم"، مضيفا أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بسرعة إلى سكان غزة". وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 29 مليون يورو (نحو 33,6 مليون دولار)، كما ستساهم في "دعم الرعاية الطبية والنفسية للرهائن المُفرج عنهم".

12:38 pm

إذاعة جيش الاحتلال: استبدال 11 سجيناً من فتح بآخرين من حماس

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيجري الإفراج عن 11 سجيناً من حركة حماس بدلاً من 11 سجيناً تابعين لحركة فتح في إطار اتفاق غزة، مضيفة أنه حدث تغيير "في اللحظة الأخيرة" في الأشخاص الذين سيُطلَق سراحهم.

12:36 pm

جيش الاحتلال: من الخطير الاقتراب من منطقة معبر رفح

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إنه من الخطير للغاية الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي).

12:36 pm

غزة
عودة آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة

أفاد مراسل "العربي الجديد"، بأن جيش الاحتلال أعلن السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارعَي الرشيد وصلاح الدين، مشيراً إلى أن الآلاف من الفلسطينيين يعودون عبر شارع الرشيد إلى مدينة غزة.

12:28 pm

غزة
جيش الاحتلال يعلن دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القدس المحتلة. وقال الجيش في بيان، إنه "ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)"، وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، تنتشر في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

12:19 pm

غزة
حكومة غزة: نعمل بكل طاقتنا لتأمين احتياجات شعبنا في غزة

حثّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أبناء الشعب الفلسطيني على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف حرب الإبادة، وقال في بيان: "في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ومع بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني والإنساني في قطاع غزة، ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية، من أجل القيام بالتكليفات الميدانية والمهنية المطلوبة منهم في جميع التخصصات، كلٌّ في موقعه، وبما يعزّز صمود شعبنا ويُسهم في إعادة الحياة إلى قطاعنا الصامد".

وأكد أنه تعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبمنهج يقوم على رعاية المواطنين، وتخفيف معاناتهم، ومواساتهم، وتعزيز صمودهم بكل ما تملك من إمكانات. وأضاف: "إننا نؤكد أن التعاون والانضباط والاستجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية والإغاثية هو الطريق الآمن لتسريع وتسهيل الجهود الخدماتية المقدمة لأبناء شعبنا، وضمان استعادة الحياة بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع ويصون أمن المجتمع واستقراره".

وتوجه إلى الشعب الفلسطيني بالقول: "نؤكد له أننا سنظل إلى جانبه، نواسيه، وندعمه، ونعمل بكل طاقتنا لتأمين احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء وإيواء وخدمات، ولن نتوانى عن أداء واجبنا الإنساني والوطني في حماية حقوقه وإعادة بناء ما دمره الاحتلال".

12:18 pm

غزة
داخلية غزة: سنبدأ الانتشار بالمناطق التي ينسحب منها الاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة، والعمل الحثيث على استعادة النظام، ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين. وأهابت بالمواطنين المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أيّ تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، والتعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية.

12:12 PM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
غزة
تفاصيل إضافية حول اتفاق غزة: الملحق الإنساني وبنود سرية

تناولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل إضافية من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، منها ما يتعلق ببنود الملحق الإنساني. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه بحسب "الملحق السري"، فإنّ إسرائيل، ولأول مرة منذ بداية الحرب، ستسمح للفلسطينيين من سكان غزة الذين غادروا القطاع بالعودة إلى أراضي القطاع عبر معبر رفح.

التفاصيل في هذا الرابط:

فلسطينيون في شارع الرشيد، 7 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
تفاصيل إضافية حول اتفاق غزة: الملحق الإنساني وبنود سرية

 

 

11:38 AM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
لماذا تأخر نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر تحرُّرهم؟

بعد مرور نحو تسع ساعات على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق صفقة غزة مع حركة حماس، لم تنشر بعد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم. ومن المفترض، وفقاً للإجراءات، نشر القائمة في موقع وزارة القضاء، لإتاحة الاعتراض عليها من الجمهور، ولكن يبقى هذا إجراءً شكلياً، في حالات مثل الصفقة، وعادة ما ترد المحكمة العليا الاعتراضات.

التفاصيل في هذا الرابط:

لماذا تأخر نشر قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر تحرُّرهم باتفاق غزة؟

11:37 AM
قنص جندي في غزة يرفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 914

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده في معركة شمال قطاع غزة. وقال الجيش في بيان، إن "الرقيب أول (احتياط) مايكل مردخاي نحماني، 26 عاماً جندي التكنولوجيا والصيانة في كتيبة الهندسة القتالية 614، قُتل في معركة شمال قطاع غزة". ولم يقدّم بيان الجيش تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الجندي الإسرائيلي ووقته.

التفاصيل في هذا الرابط:

قنص جندي في غزة يرفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 914

11:35 am

غزة
5 إصابات خطيرة باستهداف الاحتلال مدرسة في جباليا النزلة

سقطت 5 إصابات خطيرة جراء استهداف طيران الاحتلال لمدرسة حلمية السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمالي قطاع غزة.

11:11 am

غزة
انتشال جثامين 19 شهيداً من مدينة غزة منذ الصباح

أعلن المستشفى المعمداني انتشال جثامين 19 شهيداً من مناطق عدة في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

11:06 AM
انسحاب جيش الاحتلال يكشف عن دمار هائل في مدينة غزة

كشف تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق وسط مدينة غزة وغربها وشمالها اليوم الجمعة، عن دمار كبير في الأحياء السكنية، وخاصة المنطقة الشرقية، ووسط حي الشيخ رضوان، والمنطقة الشمالية من حي الكرامة، وشارع الجلاء، ومنطقة وسط مدينة غزة، حيث كان يوجد الجيش. وقال فلسطينيون عادوا إلى المناطق التي تراجع منها جيش الاحتلال لـ"العربي الجديد"، إنّ عشرات المنازل جرى تدميرها عبر العربات المفخخة والنسف، والمنازل البعيدة لم تعد صالحة للسكن نتيجة شدة التفجيرات.

التفاصيل في هذا الرابط:

دمار هائل في مدينة غزة جراء العدوان الإسرائيلي، 9 أكتوبر 2025 (معز صالحي/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

انسحاب جيش الاحتلال يكشف عن دمار هائل في مدينة غزة

09:58 am

القناة 12: الجيش سيكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل انسحابه التدريجي إلى شرق قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمنتظر أن يكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة.

09:21 am

ميرز: سنقدّم مساعدة لغزة بقيمة 29 مليون يورو

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أن بلاده ستقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو.

09:20 am

خانيونس (قطاع غزة)
الدفاع المدني: على المواطنين التريث في العودة إلى مناطقهم

جدّد الدفاع المدني في غزة مطالبة السكان بعدم الاقتراب من المناطق التي كان الاحتلال موجوداً فيها، قائلاً لـ"التلفزيون العربي" لا نأمن مكر قوات الاحتلال وعمليات الاستهداف متواصلة حتى الآن"، وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى وجود أكثر من 300 جثمان للشهداء في مدينة غزة"، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين وصلوا إلى أحياء في مدينة غزة حيث لا وجود لقوات الاحتلال هناك.

وتابع: "هذه الساعات صعبة، وعلى المواطنين التريث في العودة إلى مناطقهم"، محذراً المواطنين من الاقتراب من مواد قابلة للانفجار والتي تشكل خطراً على حياتهم.

08:08 am

غزة
جيش الاحتلال يتراجع من شارع الجلاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال تراجع من شارع الجلاء ومحيط الجامعات بمدينة غزة.

08:06 am

غزة
جيش الاحتلال يستهدف شرقي مدينة غزة

استهدف جيش الاحتلال بغارة جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية شرقي مدينة غزة.

8:03 AM

ابتسام عازم

كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
مسؤول أممي يشدد على رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات

شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على ضرورة رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات. وجاء ذلك في إطار رده على عدد من الأسئلة لـ"العربي الجديد" بالأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر صحافي عقده عن بعد من السعودية (حيث هو موجود حالياً) مع الصحافيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.

التفاصيل في هذا الرابط

مسؤول أممي يشدد على رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات

08:01 am

القاهرة
5 معابر لإدخال 400 شاحنة يومياً من مصر والأردن

تزايدت آمال أهالي غزة بتدفق المساعدات بعد إعلان وقف الإبادة ووقف الحرب. وكشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد"، أن المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري تنفيذه بين الأطراف المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ تتضمن تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، في إطار ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك ضمن خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف الميدانية لإعادة الإعمار.

التفاصيل في هذا الرابط

5 معابر لإدخال 400 شاحنة يومياً من مصر والأردن

07:58 am

يوسف أبو وطفة

أبرز القضايا المرحّلة إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

 

مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق غزة بموجب خطة دونالد ترامب حيّز التنفيذ، ينتظر أن يتم البدء سريعاً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تُعدّ بنظر كثر الأكثر تعقيداً، لا سيما أنها ستتناول القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل غزة، من الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونزع سلاح المقاومة إلى شكل الحكم في "اليوم التالي" للحرب. وبموجب خطة ترامب، فإن المرحلة الأولى، التي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات، تضمن تلقائياً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة حماس ومصير الحركة إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار. علماً أن قضية جوهرية أخرى وهي قيام دولة فلسطينية، غابت حتى عن خطة ترامب نفسها، إذ تكرر الدول العربية التي تدعم الخطة، أنها يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة في سياق حل الدولتين، وهو ما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لن يحدث أبداً.

التفاصيل في هذا الرابط

أبرز القضايا المُرحّلة إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

07:49 am

غزة
نداء من الدفاع المدني لسكان قطاع غزة

دعا الدفاع المدني في غزة سكان القطاع لعدم العودة إلى الأماكن التي كان فيها جيش الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسمياً.

06:46 am

غزة
قنابل دخانية على خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال أطلقت قنابل دخانية بشكل مكثف على شمال شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

06:44 am

غزة
قنابل إضاءة فوق محور نتساريم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق بالونات إضاءة مصحوبة بإطلاق كثيف للنيران فوق محور نتساريم، وسط قطاع غزة.

06:23 am

غزة
مقتل جندي إسرائيلي في حي الشاطئ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اللواء (احتياط) ميخائيل مردخاي نحماني (26 عاماً)، في الكتيبة 614 للهندسة قُتل بنيران قناصة على أطراف حي الشاطئ بمدينة غزة، بالتزامن مع بدء الانسحاب من المنطقة أمس الخميس.

5:12 AM
200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة

قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن سترسل فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون أن يكون هناك أي وجود فعلي للأميركيين على الأرض في القطاع. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

200 جندي أميركي لـ"الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة من خارج القطاع

05:11 am

غزة
إسرائيل تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة الخميس الجمعة، مصادقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه فجر الخميس عبر مفاوضات غير مباشرة جرت في شرم الشيخ بمصر هذا الأسبوع بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

3:18 AM
قنابل دخانية على حي النصر

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إطلاق آليات جيش الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف على حي النصر، غربي مدينة غزة، بعد إقرار حكومة الاحتلال وقف إطلاق النار.

3:16 AM
قصف عقب إقرار وقف إطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت شمال غربي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار.

01:26 am

غزة
غارة على خانيونس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة خانيونس.

01:24 am

القاهرة
حماس: تسلمنا ضمانات بأن الحرب انتهت

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، اليوم الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

خليل الحية: تسلّمنا ضمانات بأن الحرب على غزة انتهت بشكل تام

01:22 am

غزة
استهداف حي التفاح في مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مناطق في شمال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

01:20 am

غزة
قصف على النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

12:56 AM
أبرز تطورات حرب الإبادة على غزة الخميس
  • حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم
  • جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مبنى في قطاع غزة
  • اتفاق غزة... فرحة لا تسع الفلسطينيين وسط آمال بالعودة
  • ترامب: سأزور مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق رسمياً لإنهاء حرب غزة
  • إعمار غزة: كلفة تصل إلى 80 مليار دولار ومدة تمتد لعقود
  • حماس تتمسك بقائمة الأسرى وضمنها البرغوثي
  • حماس: موعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يحدده الوسطاء
  • متحدثة إسرائيلية: البرغوثي لن يكون ضمن قوائم الأسرى
  • الاحتلال يستعد لقمع احتفالات الفلسطينيين بتحرير الأسرى
  • الاحتلال يستعد للانسحاب من مدينة غزة محذراً من عودة السكان
  • قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن اتفاق شرم الشيخ
حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

